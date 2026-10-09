Kössler trifft doppelt: DFB-Frauen schlagen Australien

Dank einer überragenden ersten Hälfte haben die DFB-Frauen gegen Australien gewonnen. Die Frau des Abends war Melissa Kössler.

Die DFB-Frauen haben den ersten Stresstest der WM-Saison bestanden. Gegen Australien gewann das Team nach einer wilden Schlussphase mit 4:2 (2:1). 09.10.2026 | 9:43 min

Die WM-Saison ist für Deutschlands Frauen-Nationalteam sehr vielversprechend gestartet. In Karlsruhe gewannen die Spielerinnen von Bundestrainer Christian Wück mit 4:2 (2:1). Für die DFB-Frauen trafen Melissa Kössler (23./30.), Camilla Küver (83.) und Sjoeke Nüsken (90+5). Sam Kerr (45.+2) und Holly McNamara (90.+3) waren für Australien erfolgreich.

Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gästinnen. Über die rechte Seite trieb Ellie Carpenter den Ball in den deutschen Strafraum. Ihre scharfe Flanke verwertete Kapitänin Sam Kerr mit der Hacke - kein Problem jedoch für Bayern-Torfrau Ena Mahmutovic in ihrem erst dritten Länderspiel (1.).

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht Bundestrainer Christian Wück im ZDF-Interview bei Reporterin Lili Engels. 09.10.2026 | 4:03 min

Das Spiel begann munter, denn Deutschland antwortete prompt. Nach hohem Ballgewinn bediente Klara Bühl von links Cora Zicai, die den Ball aus rund acht Metern aber deutlich über das Tor jagte (3.).

Kössler köpft DFB-Frauen in Führung

Die DFB-Frauen erhöhten in der Folge den Druck, zeigten immer wieder gute Ansätze und kamen durch Elisa Senß (12.), Zicai (15.) und Sjoeke Nüsken (16.) zu Abschlüssen, die jedoch alle zu unplatziert waren oder das Tor verfehlten - doch Deutschland blieb auf dem Gaspedal und belohnte sich kurze Zeit später.

Nach einer schönen Kombination fand Carlotta Wamser mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld den Kopf von Franziska Kett. Die hob den Ball über Mackenzie Arnold im australischen Tor hinweg, Melissa Kössler schob den Ball zur 1:0-Führung ein (23.).

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht DFB-Stürmerin Melissa Kössler im ZDF-Interview bei Reporterin Johanna Rüdiger. 09.10.2026 | 1:03 min

Kössler schnürt den Doppelpack

Deutschland hielt den Druck auch in der Folge hoch. Australiens Defensive wirkte in manchen Phasen zu unsortiert - und in so eine Phase hinein fiel das 2:0. Franziska Kett hob mit einem Steilpass die australische Verteidigung aus. Kössler verarbeitete den Ball stark, zog von der Strafraumkante ab und traf mit ihrem Schuss ins linke Eck (30.). Torhüterin Arnold sah dabei nicht gut aus.

Die Australierinnen, immerhin WM-Halbfinalistinnen von 2023, fanden überhaupt nicht in ihr Spiel, verloren immer wieder in der Vorwärtsbewegung den Ball. Die sich daraus ergebenden Chancen durch Franziska Kett (36.) und Nüsken (45.+1) nutzten die Gastgeberinnen jedoch nicht.

Kerr mit dem überraschenden Anschluss

Und so kam es wie so oft im Fußball - Australien fand zurück ins Spiel. Nach Flanke von der rechten Seite köpfte Sam Kerr aus kurzer Distanz ein und verkürzte zum 2:1-Pausenstand (45.+2) - "unnötig" kommentierte Fußball-Expertin Kathrin Lehmann zur Pause.

Nach dem Sieg im ersten WM-Test gegen Australien spricht DFB-Spielerin Cora Zicai im ZDF-Interview bei Reporterin Johanna Rüdiger. 09.10.2026 | 1:02 min

Den Schock verdaute die Wück-Elf jedoch schnell. Die zweite Hälfte änderte zunächst wenig an der Dynamik des Spiels. Deutschland drückte Australien in die eigene Hälfte, provozierte immer wieder Ballverluste und hatte durch Doppelpackerin Kössler die nächste Chance (49.).

Aus dem Spiel ging für die Gästinnen nichts - also musste ein Standard her. Mahmutovic bekam den Ball nicht entscheidend geklärt, Clare Wheeler hämmerte den Ball auf Höhe des Elfmeterpunktes an die Latte (56.).

Hochkarätige Chancen auf beiden Seiten

Beide Teams agierten nun auf Augenhöhe. Zunächst verpasste Kerr nach Vorlage von Holly McNamara knapp den australischen Ausgleich (71.), dann stiefelte die eingewechselte Nicole Anyomi nach einem feinen Steilpass vollkommen allein aufs australische Tor zu, setzte den Ball aber an den Pfosten (77.). Das hätte das 3:1 sein müssen.

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Und genauso eine dicke Chance ließ Linda Dallmann wenig später liegen. Auch sie tauchte nach Ballgewinn von Anyomi halbrechts frei vor Arnold auf, scheiterte aber an der Schlussfrau der "Matildas" (82.).

Die DFB-Frauen drückten jetzt auf die Entscheidungen - und die gelang wenig später. Eine Ecke von Dallmann landete auf dem Kopf von Camilla Küver, die aus kurzer Distanz zum 3:1 einköpfte (83.). Es war das erste Länderspieltor der Wolfsburgerin - aber nicht der Schlusspunkt der Partie.

Denn es folgte noch eine wilde Schlussphase. Nachdem die deutsche Hintermannschaft etwas unaufmerksam war, traf McNamara erst relativ frei vor Mahmutovic zum 3:2 (90.+3), ehe Sjoke Nüsken nur rund eine Minute später nach einer Ecke den 4:2-Endstand für das DFB-Team herstellte.

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