DFB-Pokal:HSV verliert gegen effektive Frankfurter

Eintracht Frankfurt tankt im Pokal Selbstbewusstsein für die Bundesliga. Die Hessen nutzen beim Hamburger SV die sich bietenden Chancen eiskalt aus und ziehen ins Achtelfinale ein.

Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann das Erstliga-Duell beim Hamburger SV mit 3:1 (0:0) und holte sich in einer schwierigen Phase Selbstbewusstsein für die nächsten Wochen.

Kapitän Robin Koch per Kopf (56.), Jonathan Burkardt (71.) und Younes Ebnoutalib (75.) ließen mit ihren Toren den Volkspark verstummen - und versetzten dem nur eine Halbzeit lang ebenbürtigen HSV den nächsten Dämpfer. Terem Moffi (79.) gelang für die Gastgeber nur noch der Ehrentreffer.

Die Aufstellungen:

Hamburger SV: Tangvik - Nandja, Bornauw (46. Bissi-Mouelle), Omari - El Ouahdi, Grönbaek (73. Stange), Sambi Lokonga (73. Amoako), Møller Wolfe - Adeline, Muheim (73. Daka) - Moffi (82. Rössing-Lelesiit)

Trainer: Merlin Polzin

Eintracht Frankfurt: Atubolu - Collins (49. Kosugi), R. Koch, Maluze, Baum - M. Götze (73. Aseko Nkili), Onyedika - Doan (90.+1 Arrhov), Uzun, Chaibi - Burkardt (73. Ebnoutalib)

Trainer: Adi Hütter