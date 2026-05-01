Google bietet mehr Personalisierung: Die Funktion "Bevorzugte Quellen" erlaubt es Nutzern, Medien wie ZDFheute zu priorisieren. So erscheinen Inhalte direkt oben in der Suche.

ZDFheute jetzt als Top-Quelle bei Google einstellen

ZDFheute als Preferred Source bei Google festlegen

Google hat weltweit eine neue Personalisierungsfunktion eingeführt, mit der Nutzer die Darstellung ihrer Suchergebnisse anpassen können. Über die Funktion "Bevorzugte Quellen" lassen sich Nachrichtenmedien und Webseiten priorisieren.

Schritt für Schritt: So personalisieren Sie Ihre News-Quellen

Markieren Nutzer eine Quelle als Favorit, werden deren Inhalte im Bereich "Top-Nachrichten" prominenter angezeigt und zusätzlich in einer eigenen Sektion "Aus deinen Quellen" hervorgehoben.

Die Einrichtung erfolgt entweder über ein Sternsymbol in den Suchergebnissen oder über die Kontoeinstellungen unter "Personalisierung der Suche". Nach Angaben des Unternehmens soll die Funktion helfen, Inhalte vertrauter Medien leichter zu finden. Andere Quellen bleiben weiterhin sichtbar. Voraussetzung ist ein Google-Konto.

So aktivieren sie ZDFheute als Favorit