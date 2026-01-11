USA News - Aktuelle Nachrichten aus Amerika

  3. Merkliste
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine demokratische, föderal aufgebaute Republik in Nordamerika. Die Geschichte der führenden Weltmacht beginnt im 17. Jahrhundert mit den ersten britischen Kolonien an der Ostküste. Amtierender Präsident ist Donald Trump von der Republikanischen Partei. ZDFheute informiert zu gesellschaftlichen Themen, Wirtschaft und Politik in den USA.

Aktuelle Nachrichten aus den USA

  1. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet aus Washington.

    Einflussnahme der USA?:"Keine Unterstützung der Opposition"

    Video6:32
  2. Blick auf einen Teil der grönländischen Hauptstadt Nuuk.

    Nachrichten | heute in Europa:Grönland: Stimmung zu US-Besitzansprüchen

    von Henner Hebestreit
    Video2:31
  3. KI-Fake des ICE-Agents aus Minneapolis
    Faktencheck

    Nach den tödlichen ICE-Schüssen:Fakes zu Minnesota entfachen eine Hexenjagd im Internet

    von Oliver Klein und Jan Schneider
    mit Video0:27
  4. Zehntausende Stofftiere auf Eishockey-Feld

    Pennsylvania:Kuscheltier-Regen auf Eishockey-Feld

    von P. von der Heyde, C. Harz
    Video0:38
  5. Nuuk - Hauptstadt von Grönland
    Interview

    Wegen Trumps Politik:Ex-US-General appelliert: Gebt die USA nicht auf

    mit Video40:27
  6. Presseschau mit Martin Bialecki

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Presseschau mit Martin Bialecki

    Video3:44
  7. Grönland, Aasiaat: Blick auf eine schneebedeckte Straße in Aasiaat, einem autonomen Gebiet Dänemarks.

    Nachrichten | heute journal update:Grönland im geostrategischen Visier der USA

    von D. Hassanzadeh/ T. Gonsior
    Video2:09
  8. ZDFHeute Fallback Bild

    Nachrichten | heute journal update:Grönland: "Sie kriegen Angst"

    Video1:57
  9. US-Senatsminderheitsführer Chuck Schumer (Mitte) spricht gemeinsam mit den Senatoren Tim Kaine (links) und Adam Schiff nach einer Abstimmung über eine War-Powers-Resolution gegen weitere US-Militäreinsätze in Venezuela.

    Nach Trumps Militärschlag:Senat fordert Mitsprache bei Venezuela-Einsätzen

    mit Video0:36
  10. US-Präsident Donald Trump hält am 28. Oktober 2025 an Bord des Flugzeugträgers USS George Washington in der US-Marinestation Yokosuka eine Rede vor US-Marineangehörigen.
    Analyse

    Um 50 Prozent höhere Militärausgaben:Was Trumps Plan einer "Traum-Armee" bedeutet

    von Dennis Berger
    mit Video1:47
  11. Marietta Slomka (l.) und Helene Reiner (r.) in "heute journal - der Podcast"

    heute journal - der Podcast:Kampfzone Artiks: Holt Trump sich Grönland?

    Video31:47
  12. Asueinandersetzung zwischen Militär und Protestern.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Tödlicher ICE-Einsatz sorgt für Kritik

    von Claudia Bates
    Video1:40
  13. SGS Hebestreit

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Sie haben Angst und sind in Sorge"

    Video1:07
  14. Ein Einschussloch in der Windschutzscheibe eines Autos ist zu sehen, als Beamte des FBI einen Tatort nach einem Einsatz untersuchen, an dem Bundespolizisten beteiligt waren.

    Wohl nur noch FBI zuständig:Tödliche ICE-Schüsse: Ermittlungsbehörde BCA ausgeschlossen

    mit Video2:11
  15. Ein Einschussloch ist in der Windschutzscheibe zu sehen

    Nachrichten | heute:Todesfall nach ICE-Einsatz

    von Claudia Bates
    Video1:29
  16. Blick auf den Stadtkern der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Die Begehrlichkeiten von US-Präsident Trump haben das abgeschiedene Grönland plötzlich in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt.
    FAQ

    Drohungen der US-Regierung:Grönland: Was ein Angriff für die Nato bedeuten würde

    von Charlotte Greipl und Daniel Heymann
    mit Video3:24
  17. Flaggen von Dänemark und Grönland

    Nachrichten | heute in Europa:Position der EU zur Grönland-Frage

    von Andreas Stamm
    Video3:24
  18. Minnesota: tödliche Schüsse durch ICE-Agenten
    Faktencheck

    War es Notwehr, wie Trump behauptet?:Was wirklich beim tödlichen Einsatz in Minneapolis geschah

    von Oliver Klein und Jan Schneider
    mit Video1:10
  19. Der demokratische Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, bei einer Pressekonferenz.

    Frau stirbt bei ICE-Einsatz:Bürgermeister: "Verpisst euch aus Minneapolis"

    Video1:06
  20. Anhänger des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro demonstrieren in Caracas.
    Liveblog

    Nach Festnahme von Venezuelas Präsident:Liveblog: Venezuela meldet 100 Tote bei US-Angriff

  21. Archiv: Eine Gesamtansicht zeigt das Zentrum von Nuuk, Grönland, am 6. 3. 2025.

    Nico Lange im ZDF:Experte: Sorge vor US-Invasion in Grönland übertrieben

    mit Video5:24
  22. Ölpumpe, darüber ein Liniendiagramm zur Ölproduktion in Venezuela
    Grafiken

    Reserven und Produktion:Wie viel Öl hat Venezuela?

    von Robert Meyer
    mit Video1:54
  23. US-Vizepräsident JD Vance

    US-Vizepräsident:Grönland: Vance kritisiert Dänemark

    Video0:16
  24. Donald Trump vor einer Grafik zum prognostizierten BIP, dahinter die US-Flagge

    Wichtige Daten im Überblick :Wie geht’s der US-Wirtschaft unter Trump?

    von Robert Meyer
    mit Video1:34

Der US-Präsident

Donald Trump spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung in ein Mikrofon
Thema

Donald Trump

Mehr zu Donald Trump

  1. US-Präsident Donald Trump. Archivbild

    Donald first:Trumps Angriff auf Amerika

    von Johannes Hano
    Video28:48
  2. Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner und ehemaliger US-Präsident, gibt eine Pommes-Bestellung aus, nachdem er mit einem Angestellten während eines Besuchs bei McDonald's in Feasterville-Trevose zusammengearbeitet hat.

    Trump frittiert bei McDonald's:"Wollte das schon mein ganzes Leben machen"

Internationale Beziehungen der Vereinigten Staaten

Die USA sind eine bedeutende Weltordnungsmacht und spielen sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine Rolle auf globaler Ebene. Durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, der NATO oder G7 haben sie Einfluss auf politische Entscheidungen weltweit. Unter Donald Trump streben die USA jedoch einen radikal anderen internationalen Kurs an.

Die Rolle der USA im Nahost-Konflikt

  1. Donald Trump gestikuliert während einer Presse Konferenz im Weißen Haus in Washington

    Freilassung der Geiseln:"Dann seid Ihr tot": US-Präsident droht Hamas

    mit Video2:35
  2. Donald Trump

    Clip auf Truth Social:Trump postet bizarres KI-Video zu Gaza-Plan

  3. US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern an Bord der Air Force One.

    "Kaufen und besitzen":Trump bekräftigt umstrittene Gaza-Pläne

    mit Video2:19
  4. Jemeniten räumen nach US-Luftangriffen in Sanaa Trümmer vor ihren Geschäften auf, Jemen, aufgenommen am 16.03.2025

    US-Angriffe auf Huthi im Jemen:"Schreckliche Konsequenzen": Trump droht Iran

    mit Video0:24

USA und Deutschland

  1. Typical: Autoindustrie

    Deutsche Industrie warnt:Bei Trump-Sieg drohen wirtschaftliche Schäden

    mit Video42:56
  2. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hält eine Wahlkampf-Rede

    Wahlkampf in den USA:Trump spottet über Windkraft in Deutschland

  3. Patriot-Abwehrsystem aus den USA

    Waffensysteme aus Washington:USA: Ja zu Patriot-Raketen an Deutschland

Leben im Land der Gegensätze

  1. Eine Statue von Walt Disney, der Micky Maus an der Hand hält, steht in einem Vergnügungspark. Dahinter laufen dutzende Touristen vor einem Märchenschloss.

    Doku | ZDFinfo Doku:Glanz und Elend der Themenparks

    Video43:16
  2. Mitglied des Ku Klux Klan mit brennender Fackel

    Doku | ZDFinfo Doku:Der Ku-Klux-Klan

    Video44:10
  3. Clyde Tinley, der Mitglied in der "North Idaho Miliz", im Profil im Cowboy-Look mit Sonnenbrille.

    Doku | ZDFinfo Doku:Idaho – Cowboys und Milizen

    Video43:41
  4. Die Miami Dolphins Cheerleader in Aktion bei einem NFL American Footbalspiel.

    Doku | ZDFinfo Doku:Cheerleader zwischen Traum und Albtraum

    Video44:20
Mehr zur US-Politik
JD VanceKamala HarrisJoe BidenRepublikanische ParteiDemokratische ParteiWahlen in den USA

Weitere USA-News

  1. US President Donald Trump speaks at the House Republican Party (GOP) member retreat

    "Antiamerikanisch" und "nutzlos":USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück

    mit Video0:20
  2. Das Weiße Haus in Washington D.C.

    Unvereinbarkeit mit Interessen:USA: Rückzug aus 66 Organisationen

    Video0:20
  3. Der russische Öltanker "Marinera"

    Nach Beschlagnahmung durch USA:Moskau fordert Heimkehr von Öltanker-Crew

    Video0:27
  4. USA: "Sanktionen gegen Russland geplant"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:USA: "Sanktionen gegen Russland geplant"

    Video2:47
  5. Öltanker abgefangen – wie reagiert Russland?

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Öltanker abgefangen – wie reagiert Russland?

    Video2:47
  6. Edalatian: "An der Seite der Ukraine"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Edalatian: "An der Seite der Ukraine"

    Video6:28
  7. USA entern russischen Öltanker

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:USA entern russischen Öltanker

    von Heike Slansky
    Video2:05
  8. Federal Agents Descend On Minneapolis For Immigration Enforcement Operations

    Einsatz der US-Einwanderungsbehörde :ICE-Beamter erschießt Frau in Minneapolis

    mit Video2:34
  9. ZDF-Korrespondentin Claudia Bates berichtet

    Nachrichten | heute journal update:Bates: "Es soll zur Schattenflotte gehören"

    Video2:29
  10. Öltanker im Atlantik von USA sichergestellt

    Nachrichten | heute journal update:Öltanker im Atlantik von USA sichergestellt

    von D. Hassanzadeh / H. Slansky
    Video2:05
  11. US President Donald Trump Returns to the White House
    Analyse

    USA beschlagnahmen russischen Öltanker:Was steckt hinter dem US-Vorgehen im Nordatlantik?

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video2:05
  12. Die Insel Grönland liegt in der Arktis und ist größtenteils von Eis bedeckt. (zu dpa: «Angriff oder Kauf: Was plant Trump mit Grönland?») Foto: Zhao Dingzhe/XinHua/dpa

    Nachrichten | heute journal:Sorge vor US-Annexion von Grönland

    von Annegret Oster
    Video2:31
  13. SGS-Major-Slomka

    Nachrichten | heute journal:Major: "Imperiale Ambitionen" der USA

    Video5:18
  14. 07.01.2026, Venezuela, Maracaibo: Ein Boot fährt an einem Tanker auf dem Maracaibo-See in Venezuela vorbei. Foto: Edgar Frias/AP/dpa

    Nachrichten | heute journal:USA beschlagnahmen Öltanker im Atlantik

    von Heike Slansky
    Video2:02
  15. Archiv: Der Öltanker Marinera, ehemals Bella 1, wurde am 18. März 2025 in der Straße von Singapur fotografiert.

    Nach tagelanger Verfolgungsjagd:USA entern russischen Öltanker im Nordatlantik

    mit Video2:02
  16. Nach über zwei Wochen Verfolgung hat das US-Militär im Nordatlantik einen mutmaßlichen Öltanker der russischen Schattenflotte in seine Kontrolle gebracht. Claudia Bates berichtet.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Mutmaßliche Verbindungen zum Iran"

    Video1:04
  17. Öltanker in Venezuela auf dem Atlantik

    Atlantik:USA beschlagnahmen Öltanker

    Video0:23
  18. Nach über zwei Wochen Verfolgung hat das US-Militär im Nordatlantik einen russischen Öltanker in seine Kontrolle gebracht. Das Schiff soll zuvor eine US-Seeblockade durchbrochen haben. Claudia Bates berichtet.

    Nachrichten | heute:"Tanker soll zu Schattenflotte gehören"

    Video1:13
  19. Donald Trump
    Faktencheck

    "Überall chinesische Kriegsschiffe":Grönland: Sind Trumps Sicherheitswarnungen nur vorgeschoben?

    von Oliver Klein
    mit Video7:22
  20. Grafische Karte Grönland und Dorf an der grönländischen Küste
    Grafiken

    Nachrichten:Steckbrief Grönland

    von Delia Thomas
    Video0:55
  21. Archiv: Präsident Donald Trump trifft am Freitag, dem 19. Dezember 2025, in Rocky Mount, North Carolina, zu einer Wahlkampfveranstaltung ein, um dort zu sprechen.

    Sorge vor US-Angriff auf Grönland:Experte: Trump "nutzt unsere Medienmaschinerie" für sich

    mit Video5:41
  22. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer unterzeichnen am 6. Januar 2026 im Élysée-Palast in Paris die Erklärung zum Einsatz von Streitkräften nach dem Waffenstillstand in der Ukraine.
    FAQ

    Nach Treffen der Ukraine-Unterstützer:Wie sicher sind die Sicherheitsgarantien für Kiew?

    von Andreas Stamm
    mit Video2:02
  23. Matthias Miersch sitzt im TV-Studio von Markus Lanz.

    SPD-Fraktionschef bei "Lanz":Miersch über Venezuela-Angriff: "Blaupause für Despoten"

    Video0:57
  24. ZDF-Korrespondent Timm Kröger

    ZDF-Korrespondent Timm Kröger:"Vertrauen in die USA schwindet weiter"

    Video1:07
