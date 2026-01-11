USA News - Aktuelle Nachrichten aus Amerika

USA - Vereinigte Staaten von Amerika
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine demokratische, föderal aufgebaute Republik in Nordamerika. Die Geschichte der führenden Weltmacht beginnt im 17. Jahrhundert mit den ersten britischen Kolonien an der Ostküste. Amtierender Präsident ist Donald Trump von der Republikanischen Partei. ZDFheute informiert zu gesellschaftlichen Themen, Wirtschaft und Politik in den USA.
Aktuelle Nachrichten aus den USA
Einflussnahme der USA?:"Keine Unterstützung der Opposition"Video6:32
Nachrichten | heute in Europa:Grönland: Stimmung zu US-Besitzansprüchenvon Henner HebestreitVideo2:31
Nach den tödlichen ICE-Schüssen:Fakes zu Minnesota entfachen eine Hexenjagd im Internetvon Oliver Klein und Jan Schneidermit Video0:27
Pennsylvania:Kuscheltier-Regen auf Eishockey-Feldvon P. von der Heyde, C. HarzVideo0:38
Wegen Trumps Politik:Ex-US-General appelliert: Gebt die USA nicht aufmit Video40:27
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Presseschau mit Martin BialeckiVideo3:44
Nachrichten | heute journal update:Grönland im geostrategischen Visier der USAvon D. Hassanzadeh/ T. GonsiorVideo2:09
Nachrichten | heute journal update:Grönland: "Sie kriegen Angst"Video1:57
Nach Trumps Militärschlag:Senat fordert Mitsprache bei Venezuela-Einsätzenmit Video0:36
Um 50 Prozent höhere Militärausgaben:Was Trumps Plan einer "Traum-Armee" bedeutetvon Dennis Bergermit Video1:47
heute journal - der Podcast:Kampfzone Artiks: Holt Trump sich Grönland?Video31:47
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Tödlicher ICE-Einsatz sorgt für Kritikvon Claudia BatesVideo1:40
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Sie haben Angst und sind in Sorge"Video1:07
Wohl nur noch FBI zuständig:Tödliche ICE-Schüsse: Ermittlungsbehörde BCA ausgeschlossenmit Video2:11
Nachrichten | heute:Todesfall nach ICE-Einsatzvon Claudia BatesVideo1:29
Drohungen der US-Regierung:Grönland: Was ein Angriff für die Nato bedeuten würdevon Charlotte Greipl und Daniel Heymannmit Video3:24
Nachrichten | heute in Europa:Position der EU zur Grönland-Fragevon Andreas StammVideo3:24
War es Notwehr, wie Trump behauptet?:Was wirklich beim tödlichen Einsatz in Minneapolis geschahvon Oliver Klein und Jan Schneidermit Video1:10
Frau stirbt bei ICE-Einsatz:Bürgermeister: "Verpisst euch aus Minneapolis"Video1:06
Nach Festnahme von Venezuelas Präsident:Liveblog: Venezuela meldet 100 Tote bei US-Angriff
Nico Lange im ZDF:Experte: Sorge vor US-Invasion in Grönland übertriebenmit Video5:24
Reserven und Produktion:Wie viel Öl hat Venezuela?von Robert Meyermit Video1:54
US-Vizepräsident:Grönland: Vance kritisiert DänemarkVideo0:16
Wichtige Daten im Überblick :Wie geht’s der US-Wirtschaft unter Trump?von Robert Meyermit Video1:34
Der US-Präsident
Mehr zu Donald Trump
Donald first:Trumps Angriff auf Amerikavon Johannes HanoVideo28:48
Trump frittiert bei McDonald's:"Wollte das schon mein ganzes Leben machen"
Internationale Beziehungen der Vereinigten Staaten
Die USA sind eine bedeutende Weltordnungsmacht und spielen sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine Rolle auf globaler Ebene. Durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, der NATO oder G7 haben sie Einfluss auf politische Entscheidungen weltweit. Unter Donald Trump streben die USA jedoch einen radikal anderen internationalen Kurs an.
Die Rolle der USA im Nahost-Konflikt
Freilassung der Geiseln:"Dann seid Ihr tot": US-Präsident droht Hamasmit Video2:35
Clip auf Truth Social:Trump postet bizarres KI-Video zu Gaza-Plan
"Kaufen und besitzen":Trump bekräftigt umstrittene Gaza-Plänemit Video2:19
US-Angriffe auf Huthi im Jemen:"Schreckliche Konsequenzen": Trump droht Iranmit Video0:24
USA und Deutschland
Deutsche Industrie warnt:Bei Trump-Sieg drohen wirtschaftliche Schädenmit Video42:56
Wahlkampf in den USA:Trump spottet über Windkraft in Deutschland
Waffensysteme aus Washington:USA: Ja zu Patriot-Raketen an Deutschland
Leben im Land der Gegensätze
Doku | ZDFinfo Doku:Glanz und Elend der ThemenparksVideo43:16
Doku | ZDFinfo Doku:Der Ku-Klux-KlanVideo44:10
Doku | ZDFinfo Doku:Idaho – Cowboys und MilizenVideo43:41
Doku | ZDFinfo Doku:Cheerleader zwischen Traum und AlbtraumVideo44:20
Mehr zur US-Politik
Weitere USA-News
"Antiamerikanisch" und "nutzlos":USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurückmit Video0:20
Unvereinbarkeit mit Interessen:USA: Rückzug aus 66 OrganisationenVideo0:20
Nach Beschlagnahmung durch USA:Moskau fordert Heimkehr von Öltanker-CrewVideo0:27
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:USA: "Sanktionen gegen Russland geplant"Video2:47
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Öltanker abgefangen – wie reagiert Russland?Video2:47
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Edalatian: "An der Seite der Ukraine"Video6:28
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:USA entern russischen Öltankervon Heike SlanskyVideo2:05
Einsatz der US-Einwanderungsbehörde :ICE-Beamter erschießt Frau in Minneapolismit Video2:34
Nachrichten | heute journal update:Bates: "Es soll zur Schattenflotte gehören"Video2:29
Nachrichten | heute journal update:Öltanker im Atlantik von USA sichergestelltvon D. Hassanzadeh / H. SlanskyVideo2:05
USA beschlagnahmen russischen Öltanker:Was steckt hinter dem US-Vorgehen im Nordatlantik?Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video2:05
Nachrichten | heute journal:Sorge vor US-Annexion von Grönlandvon Annegret OsterVideo2:31
Nachrichten | heute journal:Major: "Imperiale Ambitionen" der USAVideo5:18
Nachrichten | heute journal:USA beschlagnahmen Öltanker im Atlantikvon Heike SlanskyVideo2:02
Nach tagelanger Verfolgungsjagd:USA entern russischen Öltanker im Nordatlantikmit Video2:02
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Mutmaßliche Verbindungen zum Iran"Video1:04
Atlantik:USA beschlagnahmen ÖltankerVideo0:23
Nachrichten | heute:"Tanker soll zu Schattenflotte gehören"Video1:13
"Überall chinesische Kriegsschiffe":Grönland: Sind Trumps Sicherheitswarnungen nur vorgeschoben?von Oliver Kleinmit Video7:22
Nachrichten:Steckbrief Grönlandvon Delia ThomasVideo0:55
Sorge vor US-Angriff auf Grönland:Experte: Trump "nutzt unsere Medienmaschinerie" für sichmit Video5:41
Nach Treffen der Ukraine-Unterstützer:Wie sicher sind die Sicherheitsgarantien für Kiew?von Andreas Stammmit Video2:02
SPD-Fraktionschef bei "Lanz":Miersch über Venezuela-Angriff: "Blaupause für Despoten"Video0:57
ZDF-Korrespondent Timm Kröger:"Vertrauen in die USA schwindet weiter"Video1:07
News aus weiteren Ländern und Regionen
