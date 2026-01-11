USA News - Aktuelle Nachrichten aus Amerika

Internationale Beziehungen der Vereinigten Staaten

Die USA sind eine bedeutende Weltordnungsmacht und spielen sowohl politisch als auch wirtschaftlich eine Rolle auf globaler Ebene. Durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, der NATO oder G7 haben sie Einfluss auf politische Entscheidungen weltweit. Unter Donald Trump streben die USA jedoch einen radikal anderen internationalen Kurs an.