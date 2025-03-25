Österreich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Österreich
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Österreich ist ein mitteleuropäischer demokratischer Bundesstaat mit über 9 Millionen Einwohnern und Wien als Hauptstadt. Der derzeitige Bundeskanzler ist Christian Stocker (ÖVP) und Bundespräsident ist Alexander Van der Bellen (parteilos seit 2016). Österreich ist Mitglied der Vereinten Nationen, des Europarats und der Europäischen Union. ZDFheute informiert über Österreich aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten aus Österreich
Von Preisdeckeln bis Verkaufs-Limits:Benzin & Diesel: So reagiert das Ausland auf die Spritpreisemit Video1:14
- FAQ
Österreich als Vorbild:Nur eine Spritpreis-Erhöhung am Tag - wie funktioniert das?mit Video2:34
Vorwurf der sexuellen Belästigung:ORF-Chef Weißmann tritt zurückmit Video0:23
Österreich:ORF-Intendant Weißmann zurückgetretenVideo0:23
- Interview
Innovation aus Österreich:Solarenergie im Hochgebirge trotzt meterhohem SchneeNina Hochfelsner, Wienmit Video2:04
Nachrichten | heute in Europa:Gender Pay Gap bei den Nachbarnvon Christian von Rechenberg, Anna Warsberg, Scarlett SternbergVideo4:20
Nachrichten | heute in Europa:Österreich: Solarstrom und acht Meter Schneevon Michael BewerungeVideo2:04
Nach Atomverhandlungen in Genf:Iran kündigt weitere Gespräche in Wien anVideo0:23
Grenzen beim Après-Ski:Welche Wirkung hat das öffentliche Alkoholverbot in Sölden?Nina Hochfelsner, Wienmit Video2:11
Nachrichten | heute in Europa:Österreich: Sölden und das Alkoholverbotvon Michael BewerungeVideo2:11
Nachrichten | heute in Europa:Zwischenbilanz: Lawinengefahr in Österreichvon Christian von RechenbergVideo1:29
Sankt Anton :Tote in Österreich durch SchneelawinenVideo0:19
Grob fahrlässige Tötung:Großglockner-Prozess: Freund verurteiltVideo0:23
Grob fahrlässige Tötung:Frau am Großglockner erfroren - Freund in Prozess verurteiltmit Video0:23
- Interview
Bergsteigerin zu Großglockner-Fall:"Prio eins ist, sicher nach Hause zu kommen"mit Video27:07
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Prozess um tödliches Unglück am Großglocknervon C. von Rechenberg / N. HochfelsnerVideo1:44