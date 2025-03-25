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Österreich - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Österreich

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Österreich ist ein mitteleuropäischer demokratischer Bundesstaat mit über 9 Millionen Einwohnern und Wien als Hauptstadt. Der derzeitige Bundeskanzler ist Christian Stocker (ÖVP) und Bundespräsident ist Alexander Van der Bellen (parteilos seit 2016). Österreich ist Mitglied der Vereinten Nationen, des Europarats und der Europäischen Union. ZDFheute informiert über Österreich aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten aus Österreich

  1. Eine Tankstelle in Köln bei Nacht.

    Von Preisdeckeln bis Verkaufs-Limits:Benzin & Diesel: So reagiert das Ausland auf die Spritpreise

    mit Video1:14
  2. Österreich, Gänserndorf: Eine Anzeigetafel der Preise für Benzin, Diesel und AdBlue an einer Tankstelle.
    FAQ

    Österreich als Vorbild:Nur eine Spritpreis-Erhöhung am Tag - wie funktioniert das?

    mit Video2:34
  3. Roland Weißm,ann mit ernstem Blick und einem ORF-Mikrofon in der Hand.

    Vorwurf der sexuellen Belästigung:ORF-Chef Weißmann tritt zurück

    mit Video0:23
  4. Roland Weißm,ann mit ernstem Blick und einem ORF-Mikrofon in der Hand.

    Österreich:ORF-Intendant Weißmann zurückgetreten

    Video0:23
  5. Eine teilweise zugeschneite Photovoltaik-Anlage.
    Interview

    Innovation aus Österreich:Solarenergie im Hochgebirge trotzt meterhohem Schnee

    Nina Hochfelsner, Wien
    mit Video2:04
  6. Es sind zwei Türme aus Münzen erkennbar, die symbolisieren, dass Männer mehr verdienen

    Nachrichten | heute in Europa:Gender Pay Gap bei den Nachbarn

    von Christian von Rechenberg, Anna Warsberg, Scarlett Sternberg
    Video4:20
  7. Solarbaum in Sölden

    Nachrichten | heute in Europa:Österreich: Solarstrom und acht Meter Schnee

    von Michael Bewerunge
    Video2:04
  8. Ein vom iranischen Außenministerium am 26. Februar 2026 veröffentlichtes Foto zeigt iranische Diplomaten und eine Delegation während der Gespräche zwischen dem Iran und den USA in Genf, Schweiz.

    Nach Atomverhandlungen in Genf:Iran kündigt weitere Gespräche in Wien an

    Video0:23
  9. Skifahrer in Winterberg

    Grenzen beim Après-Ski:Welche Wirkung hat das öffentliche Alkoholverbot in Sölden?

    Nina Hochfelsner, Wien
    mit Video2:11
  10. Vor einem Club in Sölden hängt ein Schild mit der Aufschrift "Alkoholfreie Zone! - Alcohol-Free Zone!".

    Nachrichten | heute in Europa:Österreich: Sölden und das Alkoholverbot

    von Michael Bewerunge
    Video2:11
  11. Auf diesem Foto der Bergrettung Pongau suchen Retter nach einem Lawinenabgang in der Region Salzburg Pongau im Westen Österreichs am Samstag, 17. Januar 2026, nach Menschen.

    Nachrichten | heute in Europa:Zwischenbilanz: Lawinengefahr in Österreich

    von Christian von Rechenberg
    Video1:29
  12. Einsatzkräfte und Helfer stehen bei einem LKW. In St. Anton ging am Freitagnachmittag eine Lawine ab.

    Sankt Anton :Tote in Österreich durch Schneelawinen

    Video0:19
  13. Der Angeklagte sitzt im Saal im Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung, nachdem seine Freundin im Jänner 2025 am Großglockner erfroren war.

    Grob fahrlässige Tötung:Großglockner-Prozess: Freund verurteilt

    Video0:23
  14. Der Angeklagte sitzt im Saal im Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung

    Grob fahrlässige Tötung:Frau am Großglockner erfroren - Freund in Prozess verurteilt

    mit Video0:23
  15. Der Großglockner bei Tag
    Interview

    Bergsteigerin zu Großglockner-Fall:"Prio eins ist, sicher nach Hause zu kommen"

    mit Video27:07
  16. Der Angeklagte sitzt im Saal im Prozess wegen grob fahrlässiger Tötung

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Prozess um tödliches Unglück am Großglockner

    von C. von Rechenberg / N. Hochfelsner
    Video1:44