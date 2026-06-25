100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann - 50 Jahre Bachmann-Preis

Ingeborg Bachmann war der erste weibliche Popstar der Literaturgeschichte. Sie wäre heute 100 Jahre alt geworden. Der nach ihr benannte Literaturwettbewerb startet zum 50. Mal.

Die Dokumentation erzählt, wie aus Bachmann eine Diva der Dichtkunst wurde, deren "zündende Kraft" es wiederzuentdecken gilt. Zu Wort kommen unter anderem der Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke, die Expertin Françoise Rétif, der Zeitzeuge Moshe Kahn und Ingeborg Bachmanns Bruder Heinz Bachmann. 24.06.2026 | 52:04 min

"Einmal muss das Fest ja kommen!" heißt es in einem Gedicht von Ingeborg Bachmann. Nun ist es da: Zum 100. Geburtstag wird die österreichische Schriftstellerin groß gefeiert - zusammen mit dem Preis, der seit 50 Jahren in ihrer Heimat vergeben wird, in Klagenfurt am Wörthersee.

Genau dort hatte sich die wissbegierige Schülerin schon früh für Literatur begeistert, für ihre Kraft, die Realität in ein neues, vielschichtiges Licht zu tauchen. Mit dem Einmarsch der Nationalsozialisten 1938 in Österreich und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs veränderte sich ihre Realität dann für immer und prägte ihr Schreiben.

Im Süden Österreichs fliegen seit 50 Jahren allsommerlich durchaus die Fetzen - wegen Literatur. 17 Stunden wird live auf 3sat gelesen und kritisiert, seit nunmehr 37 Jahren. 28.06.2026 | 43:43 min

Bachmann setzte sich in von Männern dominierter Szene durch

Als die Alliierten 1944/45 Klagenfurt bombardierten, setzte sich die 18-Jährige in den Garten ihres Familienhauses und las die Dichter Baudelaire und Rilke, statt in den Bunker zu fliehen. Lyrik als Schutzschild vor der Gewalt.

Ich existiere nur, wenn ich schreibe, wenn ich nicht schreibe, bin ich nichts. „ Ingeborg Bachmann

In diesem Zitat drückt sich die für Bachmann typische, bis heute bewunderte Unbedingtheit aus. Damit hat sich die Literatin in den 1950er Jahren in einer fast vollständig von Männern dominierten Szene durchgesetzt, auch in der legendären Gruppe 47. Erst mit ihren großartigen Gedichten, dann mit Erzählungen, Hörspielen, schließlich ihrem fordernden Roman "Malina".

Sendetermine 50. Tage der deutschsprachigen Literatur



am 25.6. von 10.05 bis 15.35 Uhr

am 26.6. von 10 bis 15.30 Uhr

am 27.6. von 10 bis 14.30 Uhr

Am 28.6. von 11 bis 12.15 Uhr überträgt 3sat die Preisverleihung, um 12.15 Uhr dann die Doku "Un-zumutbar?! 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis". 3sat sendet im TV und Livestream die Lesungen der "50. Tage der deutschsprachigen Literatur" und das Rahmenprogramm "Literatur im Garten"(moderiert von Cécile Schortmann)Am 28.6. von 11 bis 12.15 Uhr überträgt 3sat die Preisverleihung, um 12.15 Uhr dann die Doku "Un-zumutbar?! 50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Preis".

Mit einigen ihrer berühmten Kollegen ging der Austausch weit über das Intellektuelle hinaus. Ihre Liebesbeziehungen mit dem Lyriker Paul Celan und dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch waren intensiv und dramatisch. Sie bieten bis heute eine Menge Interpretationsstoff, angeheizt durch den erst vor knapp vier Jahren veröffentlichten Briefwechsel mit Frisch.

Seit 50 Jahren wird in Klagenfurt bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, dem sogenannten Bachmann-Preis, gelesen und diskutiert. Wir sprechen mit Cécile Schortmann. 23.06.2026 | 7:25 min

Literatin starb früh - Heimatstadt rief Preis ins Leben

Der Mythos Bachmann, er speist sich nicht zuletzt aus ihrem furchtbaren Tod im Alter von nur 47 Jahren in Folge eines Brandes in ihrer letzten Wohnstätte in Rom. Zuerst wurde wegen Mordes ermittelt, dann hieß es: Eine brennende Zigarette war schuld.

Seit 2023 werden die Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Preises mit einer Skulptur von Bildhauer Helmut Machhammer ausgezeichnet. Sie trägt den Spitznamen Inge. Quelle: orf.at

Drei Jahre später stiftete die Stadt Klagenfurt den ersten Ingeborg-Bachmann-Preis. Und der ist bis heute sehr lebendig, eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Immer wieder beachtlich, wie sie Karrieren pusht.

Auch zum diesjährigen Jubiläums-Wettlesen sind also 14 Autorinnen und Autoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz angereist, um ihre bislang unveröffentlichten Texte vorzutragen. Und dann mitzuerleben, wie die siebenköpfige Jury ihre Texte kritisiert, live übertragen in 3sat und von einem fachkundigen Publikum vor Ort im Saal, im Garten des ORF-Landesstudios und in einem Public Viewing in Klagenfurt verfolgt.

Ingeborg Bachmann ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Für "aspekte" geht Salwa Houmsi auf Spurensuche und fragt: Wie aktuell ist die Bachmann noch heute? 19.06.2026 | 43:49 min

"Casting-Show der Literatur"

Bei den Jurydiskussionen geht es oft heiß her, es "fliegen die Fetzen". Nicht nur Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki hat hier einst manch vernichtendes Urteil rausposaunt. Ein Spektakel, das bei Literaturbegeisterten längst Kult-Charakter hat. Die Bezeichnung "Casting-Show der Literatur" passt. Und es bereitet großen Spaß, vor Ort oder am Bildschirm dabei zu sein.

Immer wieder erfreulich ist, dass sich die Autor*innen, die sich oft nicht kennen, bei aller Konkurrenz und allem Streben selbst zu gewinnen, nicht selten anzufreunden scheinen, sich unterstützen. Auch das macht die einmalige Stimmung aus, wenn es sich am Wörthersee fünf Tage lang um Wörter dreht. Und wir dürfen gespannt sein, wie "scharf von Erkenntnis und bitter von Sehnsucht" die Texte sein werden. Genau das hat sich Ingeborg Bachmann in ihrer Poesie gewünscht.

Cécile Schortmann ist Moderatorin bei 3sat-"Kulturzeit"

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