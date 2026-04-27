Schwimmsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Schwimmsport
Schwimmsport ist eine traditionelle Sportart bei Olymischen Sommersppielen und wird unterteilt in die vier Schwimmstile: Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling. Wettkämpfe werden ausgetragen über verschiedene Distanzen im Becken sowie im Freiwasser. Alle Aktuelle Nachrichten und Videos zum Schwimmsport in der Übersicht.
Die Schwimm-DM im ZDF
Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 1Video77:58
Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 2Video71:05
Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 3Video71:36
Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 4Video83:40
Aktuelle Nachrichten zum Schwimmsport
Ausrufezeichen bei Schwimm-DM:Generation Gold? DSV-Nachwuchs macht den Etablierten Druckvon Johannes Fischermit Video1:15
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Elendt: "Es geht in die richtige Richtung"Video3:15
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Schwimm-DM mit zahlreichen AusrufezeichenVideo1:15
Schwimm-DM in Berlin:Gose, Elendt und Köhler sammeln fleißig Titelmit Video83:40
Schwimm-DM in Berlin:Elendt siegt souverän, Imoudu mit Rekordmit Video71:36
Schwimm-DM in Berlin:Lukas Märtens: Mit Köpfchen und Kontrolle an die Weltspitzevon Johannes Fischer
Gose, Holt, Salchow und Co.:Schwimm-DM: Das bringt der Samstagvon Jannik Höntschmit Video71:05
Schwimm-DM:Schwarz schlägt Märtens über 800 Metermit Video71:05
Deutsche Schwimm-Meisterschaften:Märtens und Gose schwimmen souverän zum Titelmit Video77:58
Köhler, Märtens und Co.:Schwimm-DM: Das bringt der Donnerstagvon Jannik Höntschmit Video0:53
Märtens, Gose, Salchow und Co. :Showdown in Berlin: Deutsche Schwimmer in Topformvon Johannes Fischermit Video0:53
Mehrere Stars am Start:Schwimm-DM in Berlin: Es geht um mehr als um Titelvon Sebastian UngermannsVideo0:53
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Mima-Heldin: Viktoria Colnik‑Markinvon Jana von RautenbergVideo4:55
Deutschland erfolgreich:Schwimmerinnen Gose und Elendt holen Gold bei Kurzbahn-EMVideo0:18
Extremschwimmerin im sportstudio:Nathalie Pohl: Eine Kaltduscherin auf extremen Tourenvon Victoria Kunzmannmit Video18:20
Karriereende mit nur 25 Jahren:Schwimm-Olympiasiegerin Titmus hört aufmit Video0:49