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Schwimmsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Schwimmsport

Schwimmsport ist eine traditionelle Sportart bei Olymischen Sommersppielen und wird unterteilt in die vier Schwimmstile: Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling. Wettkämpfe werden ausgetragen über verschiedene Distanzen im Becken sowie im Freiwasser. Alle Aktuelle Nachrichten und Videos zum Schwimmsport in der Übersicht.

Die Schwimm-DM im ZDF

  1. Katar, Doha: Isabel Gose nimmt an einem Vorlauf des 1500-m-Freistilschwimmens der Frauen teil

    Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 1

    Video77:58
  2. Lukas Märtens

    Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 2

    Video71:05
  3. Schwimmen - Männer

    Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 3

    Video71:36
  4. Schwimmen - Männer

    Sport | Schwimmen:Schwimmen - DM, Entscheidungen Tag 4

    Video83:40

Aktuelle Nachrichten zum Schwimmsport

  1. Linda Roth kann sich bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin ihren ersten Deutschen Meistertitel über die 400m Lagen sichern.

    Ausrufezeichen bei Schwimm-DM:Generation Gold? DSV-Nachwuchs macht den Etablierten Druck

    von Johannes Fischer
    mit Video1:15
  2. Elendt: "Es geht in die richtige Richtung"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Elendt: "Es geht in die richtige Richtung"

    Video3:15
  3. Weltrekordler Lukas Märtens vom SC Magdeburg schwimmt auf der Bahn am 23.04.2026 bei der Deutschen Meisterschaft im 400m Freistil der Männer in Berlin.

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Schwimm-DM mit zahlreichen Ausrufezeichen

    Video1:15
  4. Die deutsche Schwimmerin Isabel Gose nach ihrem Durchgang beim 1500m Schwimmfreestyle Finale in Stockholm

    Schwimm-DM in Berlin:Gose, Elendt und Köhler sammeln fleißig Titel

    mit Video83:40
  5. Die deutsche Schwimmerin Anna Elendt in Aktion bei der Schwimm Weltmeisterschaft 2025 in Singapur

    Schwimm-DM in Berlin:Elendt siegt souverän, Imoudu mit Rekord

    mit Video71:36
  6. Lukas Märtens

    Schwimm-DM in Berlin:Lukas Märtens: Mit Köpfchen und Kontrolle an die Weltspitze

    von Johannes Fischer
  7. Isabel Gose bereitet sich auf den Wettkampf im 400 Meter Freistil der Frauen bei den Schwimm-WM in Singapur vor

    Gose, Holt, Salchow und Co.:Schwimm-DM: Das bringt der Samstag

    von Jannik Höntsch
    mit Video71:05
  8. Schwimmer Sven Schwarz im 1500m Freistil-Schwimmen beim Auftauchen am 03.08.2025 in Singapur.

    Schwimm-DM:Schwarz schlägt Märtens über 800 Meter

    mit Video71:05
  9. Lukas Märtens

    Deutsche Schwimm-Meisterschaften:Märtens und Gose schwimmen souverän zum Titel

    mit Video77:58
  10. Angelina Köhler in Aktion bei der Deutschen Meisterschaft am 27.04.2024.

    Köhler, Märtens und Co.:Schwimm-DM: Das bringt der Donnerstag

    von Jannik Höntsch
    mit Video0:53
  11. Lukas Märtens schwimmt Freistil und atmet nach rechts

    Märtens, Gose, Salchow und Co. :Showdown in Berlin: Deutsche Schwimmer in Topform

    von Johannes Fischer
    mit Video0:53
  12. Lukas Märtens (Deutschland) bei den World Aquatics Championships.

    Mehrere Stars am Start:Schwimm-DM in Berlin: Es geht um mehr als um Titel

    von Sebastian Ungermanns
    Video0:53
  13. Mima Heldin Veronika im Wasser mit einem Kind, dem sie schwimmen beibringt

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Mima-Heldin: Viktoria Colnik‑Markin

    von Jana von Rautenberg
    Video4:55
  14. Schwimmerin Isabel Gose mit einer EM-Goldmedaille in der Hand

    Deutschland erfolgreich:Schwimmerinnen Gose und Elendt holen Gold bei Kurzbahn-EM

    Video0:18
  15. Extremschwimmerin Nathalie Pohl im aktuellen Sportstudio.

    Extremschwimmerin im sportstudio:Nathalie Pohl: Eine Kaltduscherin auf extremen Touren

    von Victoria Kunzmann
    mit Video18:20
  16. Ariarne Titmus reagiert

    Karriereende mit nur 25 Jahren:Schwimm-Olympiasiegerin Titmus hört auf

    mit Video0:49