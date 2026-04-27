Schwimmsport - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Schwimmsport

Schwimmsport ist eine traditionelle Sportart bei Olymischen Sommersppielen und wird unterteilt in die vier Schwimmstile: Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling. Wettkämpfe werden ausgetragen über verschiedene Distanzen im Becken sowie im Freiwasser. Alle Aktuelle Nachrichten und Videos zum Schwimmsport in der Übersicht.