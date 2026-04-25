Gose, Holt, Salchow und Co.: Schwimm-DM: Das bringt der Samstag

Auf keiner Strecke drängen sich in Deutschland so viele Athleten für die Staffel auf, wie über die 200 Meter Freistil. Am Samstag stehen sie an: Der Tag im Überblick.

Die Final-Entscheidungen am zweiten Tag der Schwimm-DM in Berlin im Re-live. Kommentar: Volker Grube 24.04.2026 | 71:05 min

Vom 23. bis zum 26. April werden bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin 111 Medaillen vergeben. Die nationalen Titelkämpfe sind zudem die letzte Chance der DSV-Athleten, sich für die Europameisterschaften in Paris im August zu qualifizieren.

Die Highlights am Freitag

Nach Weltklasseleistungen am Donnerstag und am Freitag wird Superstar Lukas Märtens am Samstag nicht mehr ins Berliner Becken steigen. Nach seinem dritten Wettkampf innerhalb von drei Wochen reist der 24-Jährige zurück nach Magdeburg, um sich zu erholen. Auch sein Konkurrent Sven Schwarz, der ihn am Freitag auf den 800 Meter Freistil in 7:41,14 um hauchdünne 17 Hundertstelsekunden bezwingen konnte, pausiert am Samstag.

Stattdessen liegt der Fokus auf den 200 Meter Freistil - und darauf, wer sich über diese Distanz für die Einzel- oder Staffelrennen qualifiziert. Und das wird denkbar knapp: Laut den Vorleistungen liegen bei den Frauen Platz eins bis sechs in lediglich anderthalb Sekunden. Darunter: Namhafte Schwimmerinnnen wie Isabel Gose, Maya Werner und Nina Holt, die sich allesamt über die Mitteldistanz qualifizieren möchten.

Schaffen es Kaii Liam Winkler und Josha Salchow in die Staffel?

Ähnlich bei den Männern: Dort sind durch starke Vorleistungen zwar schon Lukas Märtens, Jarno Bäschnitt, Oliver Klemet und Timo Sorgius unter der Normzeit geblieben - doch schwimmt einer der Athleten in Berlin nun schneller, fliegen die bislang gesetzten raus. Kaii Liam Winkler und Josha Salchow haben in Berlin ihre starke Form bereits unter Beweis gestellt: Reicht das, um gegen Märtens und Co. zu bestehen?

Weitere Erfolge bei der Kurzbahn-EM für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Anna Elendt und Isabel Gose gewannen jeweils Gold. 05.12.2025 | 0:18 min

Spannend wird es auch über die 200 Meter Lagen: Dort kämpfen unter anderem die beiden Essener Cedric Büssing und Finn Hammer um die EM-Norm. Ähnlich wie Weltmeisterin Anna Elendt, die sich am Samstag über die 50 Meter Brust noch für Paris qualifizieren muss - bislang über die 100 Meter aber knappe zwei Sekunden langsamer als ihre persönliche Bestzeit schwamm.

Die A-Finals am Samstag

Das ZDF überträgt folgende Entscheidungen ab 17:50 Uhr im Livestream:

200 Meter Freistil Frauen und Männer

200 Meter Lagen Frauen und Männer

50 Meter Rücken Frauen und Männer

50 Meter Brust Frauen und Männer

200 Meter Schmetterling Frauen und Männer

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