Union verliert in Leipzig: Nächste Pleite für Trainerin Eta

Marie-Louise Eta hat die Sieglos-Serie von Union Berlin auch im zweiten Versuch nicht stoppen können. Nach einem 1:3 (0:2) bei RB Leipzig bleiben die Eisernen im Abstiegskampf.

Unter Trainerin Marie-Louise Eta verliert Union Berlin auch das zweite Spiel. Quelle: imago

Zweites Spiel, zweite Pleite: Marie-Louise Eta hat den nächsten Rückschlag als neue Trainerin des Fußball-Bundesligisten Union Berlin kassiert - und könnte mit den Eisernen noch einmal in ernsthafte Abstiegsgefahr geraten.

Bei RB Leipzig verloren die letztlich chancenlosen Köpenicker am Freitag verdient mit 1:3 (0:2). Gewinnt die Konkurrenz am Wochenende, könnte Unions Vorsprung auf den Relegationsrang 16 auf drei Punkte schmelzen.

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Union rutscht weiter ab, RB nun auf Rang drei

Leipzigs Max Finkgräfe (22.), Romulo (25.) und Ridle Baku (63.) sorgten mit ihren Toren für die Berliner Niederlage. Danilho Doekhi (78.) traf für Union. Bei nur noch drei verbleibenden Spielen ist es durchaus möglich, dass Union (32 Punkte) noch einmal ganz unten reinrutscht.

Der FC St. Pauli, der aktuell mit 26 Zählern Platz 16 belegt, kann am Samstag beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim verkürzen. Leipzig kann nach dem fünften Sieg in Serie derweil fast schon sicher mit der Champions-League-Qualifikation planen. Mit 62 Punkten liegt RB auf Rang drei, könnte dem Zweiten Borussia Dortmund (64) im Endspurt aber eventuell noch die Vizemeisterschaft streitig machen.

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Zwei Gegentore in wenigen Minuten

Union stand von Beginn an sehr tief, setzte über den sprintstarken Ex-Leipziger Oliver Burke eher auf schnelles Umkehrspiel. Nach einem starken Antritt von Leipzigs Diomande über die rechte Seite konnte Rönnow zur Mitte abwehren, wo Leopold Querfeld den Ball direkt vor die Füße von Finkgräfe (22.) köpfte.

Dieser schoss mit seinem ersten RB-Tor zur Führung ein. Dann erhöhte Romulo clever mit einem Lupfer (25.), als Querfeld einen Abschlag von RB-Keeper Maarten Vandevoordt per Kopf zu Rönnow klären wollte.

Union-Torhüter Rönnow verletzt raus

Nach dem 0:2-Rückstand nutzte Eta die kurze Verletzungsunterbrechung von Rönnow, um intensiv auf ihre Spieler einzureden. Der Keeper musste dann verletzungsbedingt von Carl Klaus ersetzt werden. Dieser verhinderte nach einer Ecke (40.) und einigen Klärungsversuchen den nächsten RB-Treffer, als er den Ball noch über die Latte lenkte.

In der Nachspielzeit hatte Union die einzige hochkarätige Chance in Halbzeit eins: Der allein auf Vandevoordt zulaufende Burke (45.+2) scheiterte am belgischen Torhüter.

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Nach dem Wechsel erhöhten die Köpenicker etwas ihre Offensivkraft. Das gab RB mehr Räume. So steckte Diomande traumhaft den Ball auf den steil gehenden Baku (63.) durch, der aus Kurzdistanz einschob. Doekhis Kopfballtor ließ ganz kurz noch mal Hoffnung bei den Gästen aufkommen - vergeblich. Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit wurde aberkannt - Abseits.

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Quelle: sid, dpa