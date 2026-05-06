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UEFA Champions League - Saison 2025/26
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Champions League: Der Final-Traum der Bayern endet im Halbfinale

Champions League:Aus der Traum: FC Bayern scheitert im Halbfinale an PSG

von Moritz Zschau

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Michael Olise und Khvicha Kvaratskhelia am 06.05.26

Die Champion-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut.

Der FC Bayern hat das Endspiel der Champions League verpasst. Der Deutsche Meister kam im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die spektakuläre erste Partie hatten die Franzosen in der vergangenen Woche mit 5:4 für sich entschieden.

Vor 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Münchner Arena lagen die Bayern schon früh durch ein Tor von Ousmane Dembélé zurück. Der frühere Dortmunder traf in der 3. Minute nach einer Vorlage von Chwitscha Kwarazchelia. Harry Kane traf spät (90.+4) zum Ausgleich, der nicht mehr reichte.

Die Aufstellungen: 

FC Bayern München: Neuer - Stanisic (68. Davies), Upamecano (85. Karl), Tah (68. Kim), Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala (79. Jackson), Luis Díaz - Kane
Trainer: Vincent Kompany

Paris Saint-Germain: Safonow - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) - Ruiz (76. Beraldo), Vitinha, J. Neves - Doué (76. Lucas Hernandez), O. Dembélé (65. Barcola), Kwarazchelia  
Trainer: Luis Enrique

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

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