Champions League:Aus der Traum: FC Bayern scheitert im Halbfinale an PSG
von Moritz Zschau
Die Champion-League-Saison des FC Bayern endet im Halbfinale gegen PSG. Im Rückspiel zeigt Paris eine defensiv überragende Leistung. Einige Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen für Unmut.
Der FC Bayern hat das Endspiel der Champions League verpasst. Der Deutsche Meister kam im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die spektakuläre erste Partie hatten die Franzosen in der vergangenen Woche mit 5:4 für sich entschieden.
Vor 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Münchner Arena lagen die Bayern schon früh durch ein Tor von Ousmane Dembélé zurück. Der frühere Dortmunder traf in der 3. Minute nach einer Vorlage von Chwitscha Kwarazchelia. Harry Kane traf spät (90.+4) zum Ausgleich, der nicht mehr reichte.
Die Aufstellungen:
FC Bayern München: Neuer - Stanisic (68. Davies), Upamecano (85. Karl), Tah (68. Kim), Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala (79. Jackson), Luis Díaz - Kane
Trainer: Vincent Kompany
Paris Saint-Germain: Safonow - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) - Ruiz (76. Beraldo), Vitinha, J. Neves - Doué (76. Lucas Hernandez), O. Dembélé (65. Barcola), Kwarazchelia
Trainer: Luis Enrique
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)