Champions League: PSG beschert Chelsea ein Debakel

Titelverteidiger locker weiter:PSG beschert Chelsea ein Debakel
von Daniel Gahn
Titelverteidiger Paris St. Germain ist für den FC Chelsea mehr als eine Nummer zu groß. Nach Hin- und Rückspiel steht es in der Gesamtabrechnung 8:2 für die Franzosen.
Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat mit einem 3:0-Sieg beim FC Chelsea in der Champions League den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Bereits nach einer Viertelstunde hatte PSG sich das Weiterkommen praktisch gesichert. Khvicha Kvaratskhelia (7.) und Bradley Barcola (15.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, Senny Mayulu (62.) legte nach der Pause nach. Bereits das Hinspiel hatte der französische Meister mit 5:2 für sich entschieden.
Die Aufstellungen:
FC Chelsea: R. Sanchez - Chalobah, Sarr (46. Acheampong), Hato, Cucurella (71. Adarabioyo) - Santos, Caicedo - Palmer (59. Garnacho), Fernández (59. Lavia), Neto - Joao Pedro (59. Delap)
Trainer: Liam Rosenior
Paris St. Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (66. Lucas Hernandez) - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves (46. Mayulu) - Kwaratschelia (73. Lee), O. Dembélé (66. G. Ramos), Barcola (59. Doué)
Trainer: Luis Enrique
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)