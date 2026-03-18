Champions League: PSG beschert Chelsea ein Debakel

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat mit einem 3:0-Sieg beim FC Chelsea in der Champions League den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Bereits nach einer Viertelstunde hatte PSG sich das Weiterkommen praktisch gesichert. Khvicha Kvaratskhelia (7.) und Bradley Barcola (15.) brachten die Gäste früh mit 2:0 in Führung, Senny Mayulu (62.) legte nach der Pause nach. Bereits das Hinspiel hatte der französische Meister mit 5:2 für sich entschieden.