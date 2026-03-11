  3. Merkliste
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Champions League: Atletico bestraft Tottenhams Slapstick-Einlagen

Champions League:Atletico bestraft Tottenhams Slapstick-Einlagen

von Konstantin Klostermann

Madrids Mittelstürmer Julián Alvarez kann nach Kinskys Ausrutscher den Ball Richtung Tor führen und das 3:0 für Atletico erzielen

Atletico Madrid hat beste Karten, die nächste Runde in der Champions League zu erreichen. Beim 5:2 gegen Tottenham nutzte Atletico die krassen Patzer der Spurs gnadenlos aus.

Atlético Madrid hat Tottenham Hotspur in der Champions League dank eines torreichen Starts mit 5:2 (4:1) besiegt. Für Tottenhams Torhüter Antonin Kinsky wurde sein kurzes Debüt in der Königsklasse zu einem Abend zum Vergessen. Der Keeper patzte gleich zweimal: Beim Führungstreffer der Gastgeber rutschte er bei einem Passversuch aus, kurz darauf spielte er den Ball unbedrängt direkt in die Füße von Julián Álvarez, der eiskalt verwertete. 

Spurs-Keeper Kinsky nach Patzern früh raus

Nach Toren von Marcos Llorente (6.), Antoine Griezmann (14.), Julian Alvarez (15.) und Robin Le Normand (22.) lag der spanische Erstligist nach 22 Minuten bereits mit 4:0 vorn. Alvarez (55.) legte in der zweiten Hälfte nach, für Tottenham trafen Pedro Porro (26.) und Dominic Solanke (76.). 

Die Aufstellungen: 

Atletico Madrid: Oblak - Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, M. Llorente (69. Sörloth), Cardoso, Lookman (69. Barrios) - Alvarez (73. Gonzalez), Griezmann (81. Koke). 
Trainer: Diego Simeone 

Tottenham Hotspur: Kinsky (17. Vicario) - Romero, Danso, van de Ven - Porro, P. M. Sarr, Gray, Spence (83. Xavi) - Kolo Muani (46. Solanke), Richarlison (68. Palhinha), Tel (46. Gallagher) 
Trainer: Igor Tudor 

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

