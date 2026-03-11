Champions League: Atletico bestraft Tottenhams Slapstick-Einlagen

Atlético Madrid hat Tottenham Hotspur in der Champions League dank eines torreichen Starts mit 5:2 (4:1) besiegt. Für Tottenhams Torhüter Antonin Kinsky wurde sein kurzes Debüt in der Königsklasse zu einem Abend zum Vergessen. Der Keeper patzte gleich zweimal: Beim Führungstreffer der Gastgeber rutschte er bei einem Passversuch aus, kurz darauf spielte er den Ball unbedrängt direkt in die Füße von Julián Álvarez, der eiskalt verwertete.