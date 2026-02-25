  3. Merkliste
Champions League: Drama in Bergamo - Dortmund ist draußen

Champions League:Drama in Bergamo - Dortmund ist draußen

von Alex Küpper

|
Lazar Samardzic erzielt per Elfmeter das Tor zum 4:1 am 25.02.2026 in Bergamo.

Für Borussia Dortmund ist die Champions-League-Saison beendet. Der BVB unterlag Atalanta Bergamo im Playoff-Rückspiel mit 1:4, das 2:0 aus der ersten Partie war zu wenig.

Borussia Dortmund ist überraschend aus der Champions League ausgeschieden. Drei Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München verlor der BVB das Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:2) und verpasste dadurch trotz eines 2:0-Siegs in der ersten Partie das Achtelfinale der Königsklasse. 

Strafstoß in letzter Sekunde bringt Entscheidung

Gianluca Scamacca brachte die Italiener bereits in der 5. Minute in Führung. Davide Zappacosta (45.) glich das Hinspiel-Ergebnis noch vor der Pause aus. Nur drei Minuten nach einem Pfostenschuss von Maximilian Beier erhöhte Mario Pasalic auf 3:0 (57.).

Karim Adeyemi (75.) brachte die Dortmunder wieder zurück. Lazar Samardzic erzielte aber in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Bergamo durch einen nach Videobeweis verhängten Foulelfmeter (90.+8). 

Die Aufstellungen: 

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Scalvini (77. Djimsiti), Hien, Kolasinac (72. Ahanor) - Zappacosta, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Samardzic, Zalewski (85. Sulemana) - Scamacca (72. Krstovic).
Trainer: Raffaele Palladino 

Borussia Dortmund: Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson (70. Couto), Bellingham (70. Bellingham), F. Nmecha, Svensson, Beier (60. Silva), Brandt (60. Chukwuemeka) - Guirassy 
Trainer: Niko Kovac 

Schiedsrichter: José Maria Sanchez Martinez (Spanien) 

