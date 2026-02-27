  3. Merkliste
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Achtelfinal-Auslosung relive

Achtelfinal-Auslosung am 27. Februar 2026

|
Champions League Auslosung

In Nyon sind die Achtelfinal-Duelle der Fußball-Champions-League ausgelost - welche Topklubs treffen aufeinander? Moderator: Janosch Bárhó. Experte: René Adler.

Champions League - Highlights