Achtelfinal-Auslosung am 27. Februar 2026
In Nyon sind die Achtelfinal-Duelle der Fußball-Champions-League ausgelost - welche Topklubs treffen aufeinander? Moderator: Janosch Bárhó. Experte: René Adler.
Champions League - Highlights
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Leverkusen erreicht Achtelfinale im Schongang
Video2:58
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Aufholjagd von Juve gegen Gala nicht belohnt
Video2:59
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Newcastle United und Qarabag bieten Spektakel
Video2:54
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Sörloth schießt Atletico gegen Brügge weiter
Video2:34
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Newcastle zerlegt Qarabag, Bodö düpiert Inter
Video5:53
Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Leverkusen stürmt gegen Villarreal in die Playoffs
Video2:59