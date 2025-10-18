Menü
Merkliste
Suche
Schließen
Suche
ZDFheute
Nahost-Konflikt
Donald Trump
Ukraine
Politik
Übersicht
Deutschland
Schwarz-rote Koalition
Ausland
USA
Wirtschaft
Übersicht
Unternehmen
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Sport
Übersicht
Bundesliga
Champions League
DFB-Pokal
Ratgeber
Übersicht
Gesundheit
Garten & Balkon
Wissen
Wetter
Video
Themen
Korrekturen & mehr
Merkliste
Nachrichten-Ticker
Sendungen
Einstellungen
Wechseln zu: ZDF
Panorama
Panorama
Übersicht
Kriminalität
Prominente
Panorama
Kriminalität: Nachrichten zu Verbrechen und Gewalt
Nachrichten zu Verbrechen und Gewalt
Messerangriff im Januar
:
Verteidiger im Aschaffenburg-Prozess: "Tat eines Wahnsinnigen"
mit Video
Mecklenburg-Vorpommern
:
Obduktion: Totes Kind bei Güstrow war Opfer von Gewalt
Kind und Passant starben
:
Prozess nach Messerangriff in Aschaffenburg beginnt
von Christoph Söller
mit Video
Update: Stand der Ermittlungen
:
Aktenzeichen XY: Neue Hinweise zu drei Fällen
mit Video
Staatsanwaltschaft Hamburg
:
Mordanklage gegen mutmaßlichen Sexualstraftäter "White Tiger"
mit Video
Suche nach Fabian aus Güstrow
:
Kinderleiche gefunden - Polizei geht von Verbrechen aus
mit Video
Wohl absichtlich ausgelöst
:
Explosion bei Zwangsräumung: Drei Polizisten in Italien tot
mit Video
Tatverdächtiger in U-Haft
:
Schüsse in Wettbüro in Gießen - drei Verletzte
Vergewaltigungsprozess in Frankreich
:
Höhere Strafe für Vergewaltiger im Missbrauchsfall Pelicot
mit Video
Exklusiv
Kalabrische 'Ndrangheta
:
Anklage gegen Mafia-Mitglieder und Polizist in Stuttgart
von Dajana Kollig und Michael Haselrieder
mit Video
Fünfjähriges Mädchen ertrunken
:
Bewährungsstrafe für Schwimmlehrerin nach tödlichem Unfall
mit Video
Mutmaßlicher Brandstifter von LA
:
Festnahme mit Hilfe von ChatGPT
mit Video
FAQ
TV-Sendung mit realen Verbrechen
:
Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8. Oktober
:
Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025
:
Mord an Zwölfjährigem vor 52 Jahren in Berlin
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025
:
Versuchter Mord: Suche nach Bartosz Kwiecinski
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025
:
Raubüberfall auf Villa in Oberursel
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025
:
Brutaler Mord an Yves Seigel in Berlin
mit Video
Aktenzeichen XY vom 8.10.2025
:
Totes Neugeborenes auf Wanderparkplatz gefunden
mit Video
Die Nominierungen für 2025
:
XY-Preis: Mit Zivilcourage ins Rampenlicht
mit Video
Aktenzeichen XY... Vorsicht, Betrug!
Mehr
Aktenzeichen XY: Vorsicht Betrug
:
Betrügerische Online-Coachings
mit Video
Aktenzeichen XY: Vorsicht Betrug
:
Genossenschaft in Gaunerhand
mit Video
True Crime bei ZDFinfo
Doku | ZDFinfo Doku
:
Auf der Fährte
44:25 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Die letzte Kugel
44:17 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Tödliche Idylle
45:00 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Verräterische Telefonate
43:00 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Die Opfer
42:03 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Verletzte Gefühle
44:15 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Das Skelett im Brunnen
43:47 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Die Jagd
44:05 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Verräterische Details
44:15 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Das Familiengeheimnis
44:10 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Ein übler Scherz
44:11 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Staging - Inszenierte Taten
43:15 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Andrew Tate - Macht, Missbrauch und Frauenhass
45:15 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Markante Spuren
44:14 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Kontrollverlust
44:20 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Verhängnisvolle Sekunden
44:00 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Zweifel
43:55 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Das Urteil
43:30 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Der Prozess
43:24 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Die Tat
43:26 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Gefährliche Nähe
43:22 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Das vermisste Mädchen
43:55 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Fatale Verbindungen
44:34 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Tod einer Pfarrersfrau
43:41 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Drama in den Dolomiten
43:38 min
Doku | ZDFinfo Doku
:
Schuldig oder unschuldig?
43:51 min
Nachrichten im Video
Höhere Strafgelder
:
Bundestag-Pöbeleien werden teurer
0:24 min
Nachrichten | heute
:
Merz fordert Ende des Krieges in der Ukraine
von Bernd Benthin
1:26 min
Nachrichten | heute
:
Anreiz für Arbeit im Alter
von Laura Ozdoba
1:23 min
Nachrichten | heute - in Deutschland
:
Gesetzentwurf zu Wehrdienst steht
von Nicole Diekmann
2:45 min
Nachrichten | heute journal
:
"Handwerklicher und kommunikativer Unfall“
3:00 min
Nachrichten | heute - in Deutschland
:
Wehrpflicht per Gesetz?
von Britta Buchholz
2:34 min
Nachrichten | heute journal
:
Gesetzentwurf: Aufträge nur bei Tariftreue
von Andreas Huppert
3:01 min
Nachrichten | heute journal update
:
Koalitionsausschuss: Noch keine Ergebnisse
2:06 min
Nachrichtensendungen
Nachrichten | heute
:
heute Xpress
1:56 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr
:
ZDF heute Sendung vom 16. Oktober 2025
20:52 min
Nachrichten | heute journal
:
heute journal vom 16. Oktober 2025
29:47 min
Nachrichten | heute journal update
:
heute journal update vom 16. Oktober 2025
14:56 min
Nachrichten | heute - in Deutschland
:
heute - in Deutschland vom 16.10.2025
15:08 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin
:
ZDF-Mittagsmagazin vom 10. Oktober 2025
96:34 min
Politik | Länderspiegel
:
Länderspiegel vom 11. Oktober 2025
30:29 min
News nach Region
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Baden-Württemberg
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Bayern
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Berlin
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Brandenburg
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Bremen
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Hamburg
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Hessen
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Niedersachsen
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Rheinland-Pfalz
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus dem Saarland
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Sachsen
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Sachsen-Anhalt
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Schleswig-Holstein
Nachrichten | Thema
:
Nachrichten aus Thüringen