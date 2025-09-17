Eine Frauenleiche wird im Fluss Waal in den Niederlanden aufgefunden. Ob die Tote ursprünglich aus den Niederlanden oder aus Deutschland stammt, ist unklar.

Die Leiche trieb in der Waal in den Niederlanden. Quelle: BKA

Am 1. März 2025 wurde bei Winssen, nahe der niederländischen Stadt Nijmegen und unweit der deutschen Grenze, die Leiche einer Frau aus dem Fluss Waal geborgen. Möglicherweise gelangte sie zuvor in Deutschland in den Rhein und wurde mit der Strömung bis an den Fundort getrieben.

Die aktuelle Ausgabe sucht nach neuen Hinweisen im Cold Case um eine junge Amerikanerin, die während des Urlaubs in Deutschland vergewaltigt und emordet wurde. 17.09.2025

Todeszeitpunkt und mögliche Umstände unklar

Die Waal entspringt in den Niederlanden aus dem Rhein. Der Rhein durchquert vorher mehrere Städte in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Tote könnte also weit vor der niederländischen Grenze ins Wasser gelangt sein.

Der fortgeschrittene Verwesungsprozess deutet darauf hin, dass die Frau bereits seit längerer Zeit im Wasser lag. Vermutlich war sie zwischen Herbst 2024 und März 2025 gestorben. Die genaue Todesursache konnte bislang nicht festgestellt werden. Ein Gewaltverbrechen nehmen die Ermittler jedoch an - unter anderem deshalb, weil die Kleidung der Frau für die kalte Jahreszeit ungewöhnlich leicht war.

Der Fundort liegt in den Niederlanden. Die Leiche stammt womöglich aus einem Nachbarland - vielleicht Deutschland? Quelle: Google Earth / ZDF

Auffällige Kleidung

Die Tote war bekleidet mit einem rosafarbenen, leicht transparenten T-Shirt mit dem Aufdruck "Welcome everyday with positive energy and vibes" der Marke Primark, einem grauen Top der Größe M mit Spitzenbesatz, ebenfalls von Primark, einer schwarzen Leggings der Größe XS von Primark, einer schwarzen Unterhose mit dem Aufdruck "Love to Lounge" von Primark und grünen Socken, von denen einer mit sechs rutschfesten Noppen versehen war. Möglicherweise handelte es sich um ein Schlafoutfit.

Solche Kleidung trug die Tote: ein rosafarbenes T-Shirt und grüne Socken Quelle: BKA

Beschreibung der Toten

Die Frau war etwa 1,54 Meter groß, von schlanker Statur und hatte dunkles, schulterlanges Haar. Auffällig sind ihre Zähne: Der rechte Vorderzahn stand leicht nach hinten versetzt, im linken Unterkiefer fehlte ein Zahn. Außerdem trug sie wahrscheinlich eine etwa ein Zentimeter lange Narbe an der Halsvorderseite. Wahrscheinlich wurde sie vor 2010 geboren.

Fragen nach Zeugen

Wer kennt eine Frau, die seit Herbst 2024 vermisst wird und auf die die Beschreibung zutrifft?

Wer kann Hinweise zur Identität oder zur Kleidung geben?

Zuständig Bundeskriminalamt

Telefon: 0611 / 55 111 55