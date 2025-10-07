  3. Merkliste
  4. Suche
Ukraine
Ukraine
Übersicht
Thema

Krieg in der Ukraine - Analysen und Hintergründe

Krieg in der Ukraine

|
Die Ukraine wird von Russland unter Wladimir Putin angegriffen. International erfolgen Verhandlungen mit Präsident Selenskyj über Sanktionen gegen Moskau und westliche Waffenlieferungen an Kiew; auch Deutschland beteiligt sich. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Ukraine-Krieg.
Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
Liveblog

Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Nachrichten im Überblick

  1. POLAND-GERMANY-RUSSIA-UKRAINE-ARREST-GAS-CONFLICT

    Politik | frontal:Polen nimmt Nord-Stream-Verdächtigen fest

    von Christian Rohde und Kinga Woloszyn-Kowanda
    4:08 min
  2. Eine Frau mit einem Mund-Nasen-Schutz hält ein Baby auf ihrem Schoß

    Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und Bomben

    Dara Hassanzadeh, Kiew
    mit Video
  3. Menschen und Rettungskräfte räumen die Trümmer eines Hauses, das nach einem massiven Raketen- und Drohnenangriff auf Lemberg von einer russischen Rakete direkt getroffen wurde. Nach einem massiven Raketen- und Drohnenangriff russischer Streitkräfte auf Lemberg wurden ein Lagerhaus in einem Industriegebiet und mehrere Häuser getroffen, was zu großen Bränden und Zerstörungen in der gesamten Region führte. Feuerwehrleute bemühten sich, das brennende Lagerhaus zu löschen, während Rettungskräfte und Anwohner die Trümmer der Häuser räumten, die direkt von den Raketen getroffen worden waren.

    Nachrichten | heute journal:Geburtenrückgang in der Ukraine

    von Dara Hassanzadeh
    2:23 min
  4. 02.10.2025, Dänemark, Kopenhagen: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, kommt zum Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft an.

    Ukraine-Krieg:Selenskyj empört über westliche Bauteile in Russlands Waffen

    mit Video
  5. US-Präsident Donald Trump
    Faktencheck

    Angeblich sieben Kriege beendet:Wie stehen Trumps Chancen auf den Friedensnobelpreis?

    von Oliver Klein
  6. Zerstörte Häuser und Landschaft naach dem Raketenangriff

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ukraine unter massivem Beschuss

    von Dara Hassanzadeh
    1:30 min
  7. Ein Mann inspiziert in der Nacht des 5. Oktober 2025 während der anhaltenden russischen Invasion den Ort eines russischen Angriffs im Dorf Lapoivka in der Nähe von Lviv in der Westukraine. Laut einem Bericht des staatlichen Katastrophenschutzdienstes starben mindestens fünf Menschen und Dutzende wurden verletzt, nachdem Russland über Nacht einen Angriff auf die Ukraine mit mehr als 50 Raketen verschiedener Typen und 500 Angriffsdrohnen gestartet hatte. Die Regionen Lviv, Ivano-Frankivsk, Saporischschja, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Cherson, Odessa und Kirowohrad waren über Nacht von einem massiven kombinierten Angriff betroffen.

    Mehrere Tote:Ukraine: Wieder massiver russischer Angriff

    0:23 min
  8. Kraftwerksarbeiter betrachten am 05.01.2023 einen Spannungswandler, der nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff zerstört wurde.
    Analyse

    Vor dem Winter:Ukraine: Moskau attackiert Gasversorgung und Zivilisten

    von Christian Mölling, András Rácz
  9. Ukrainische Rettungskräfte arbeiten am 05.10.2025 inmitten der Trümmer am Ort eines Luftangriffs in Lapaivka in der Region Lwiw während der russischen Invasion in der Ukraine.

    Feuer und Tote in Lwiw in Westukraine:Russische Angriffe auf Ukraine - Polen in Alarmbereitschaft

    mit Video
  10. Dieses Foto, das am 04.10.2025 auf dem offiziellen Telegram-Kanal des stellvertretenden Ministerpräsidenten für den Wiederaufbau der Ukraine und Ministers für Gemeinden und Gebietsentwicklung der Ukraine, Oleksiy Kuleba, veröffentlicht wurde, zeigt einen brennenden Zugwaggon nach einem Drohnenangriff in Schostka, Region Sumy.

    Russischer Drohnenangriff:Dutzende Verletzte nach Angriff auf ukrainischen Bahnhof

  11. Ungarischer Gripen Kampfjet. (Archiv)
    Analyse

    Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetzt

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  12. Präsident Wladimir Putin nimmt an einer Plenarsitzung "Die polyzentrische Welt" im Rahmen des 22. Jahrestreffens des Valdai Discussion Club teil.

    Bei Waffenlieferung:Putin warnt vor einer "völlig neuen Eskalation"

    0:20 min
  13. Russlands Präsident Wladimir Putin spricht beim Waldai-Forum in Sotschi am Schwarzen Meer.

    Tomahawk-Raketen für die Ukraine?:Putin warnt USA vor Eskalation durch Tomahawk-Lieferung

    mit Video
  14. Manfred Weber bei Maybrit Illner

    EVP-Chef bei "maybrit illner":Weber: Zwischenstufe zwischen Krieg und Frieden

    von Torben Schröder
  15. Militärexperte Fabian Hinz vor dem Brandenburger Tor.

    Drohnen-Abwehr:"Laser haben geringe Reichweite"

    23:16 min
  16. Quantum-Systems Sprecher Paul Strobel vor Grafik einer Landschaft mit Drohne.

    Verteidigung der Nato-Ostflanke:Drohnenwall: "Technisch lösbar"

    7:15 min
  17. Europäische Staats- und Regierungschefs posieren am 2. Oktober 2025 im Bella Center in Kopenhagen für ein Gruppenfoto beim 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG).

    "Wir sind in einer Zeit des Kriegs":EPG-Gipfel in Kopenhagen als Bollwerk gegen Russland

    von Andreas Stamm, Kopenhagen
    mit Video
  18. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) kommt zum Abendessen am Schloss Amalienborg im Rahmen des informellen Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs an und wartet mit anderen Gästen auf seine Begrüßung.

    Nachrichten | heute:Bessere Drohnenabwehr für Europa

    von Ulf-Jensen Röller
    1:49 min
  19. Ukraine-Krieg - Tschernobyl

    Nach russischem Luftangriff:Tschernobyl mehrere Stunden ohne Strom

    mit Video
  20. Rohöltanker A.M.P.T.C-Sea Jewel

    Nachrichten | heute in Europa:Frankreich: Festnahme auf Drohnenschiff

    von Thomas Walde
    1:49 min
  21. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Antonio Costa

    Unterstützung der Ukraine:Europäische Spitzen beraten in Kopenhagen

    0:25 min
  22. FRANCE-DENMARK-DRONES-DEFENCE-DIPLOMACY-RUSSIA

    Drohnenvorfälle über Dänemark:Frankreich stoppt verdächtiges Schiff

    mit Video
  23. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen beim Gipfel in Kopenhagen.

    EU-Kommissionspräsidentin:Von der Leyen will Drohnenwall "für gesamten Kontinent"

    mit Video
  24. Europäische Staatschefs beim informellen EU-Gipfel in Kopenhagen

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:EU will russisches Vermögen nutzen

    von Andreas Stamm
    1:41 min

Drohnenabwehr

Die Bundeswehr präsentiert das Abfangen einer Drohne durch die Abfangdrohne A1-Falke von Argus Interception bei der Leistungsschau Drohnenabwehr am zweiten Tag der Großübung "Red Storm Bravo.

Was Laser, Jammer & Co. gegen Drohnen bringen

Interview
Sicherheitsexpertin Claudia Major
Haben Putins Provokationen "nicht wahrhaben wollen"
Pläne für Drohnenschutzwall
Drohnen: Wie gut ist Europa vorbereitet?
Überflüge auch in Deutschland
Was kann die Bundeswehr gegen Drohnen tun?

Analysen zum Ukraine-Krieg

  1. Kraftwerksarbeiter betrachten am 05.01.2023 einen Spannungswandler, der nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff zerstört wurde.
    Analyse

    Vor dem Winter:Ukraine: Moskau attackiert Gasversorgung und Zivilisten

    von Christian Mölling, András Rácz
  2. Ungarischer Gripen Kampfjet. (Archiv)
    Analyse

    Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetzt

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  3. Schwere Maschinen werden zum Entfernen von Trümmern in einem Wohngebiet eingesetzt, das von russischen Angriffen betroffen ist.
    Analyse

    Ukrainer rücken bei Pokrowsk vor :Russland trifft erneut Krankenhaus in Kiew

    von Christian Mölling, András Rácz
    mit Video
  4. Marine-Drohne Toloka
    Analyse

    Militäranalyse:Wie Marine-Drohnen unbemerkt immer wichtiger werden

    von Christian Mölling und András Rácz
  5. Die zerstörte Ortschaft Nowonikolajewka im Rajon Pokrowsk
    Analyse

    Ukrainische Gegenoffensive:Russische Streitkräfte bei Pokrowsk eingekesselt

    von Christian Mölling und András Rácz
  6. Archiv: Rauch steigt von einer Explosion nach einem russischen Drohnenangriff auf.
    Analyse

    Erfolg der Ukraine:Russische Streitkräfte um Sumy zurückgedrängt

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  7. Rauch steigt auf nach einem russischen Drohnenangriff auf ein Regierungsgebäude in Kiew.
    Analyse

    Offensive in Pokrowsk erwartet:Größter Luftangriff auf Ukraine seit Kriegsbeginn

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video
  8. Archiv: Teile von "Flamingo"-Raketen sind am 14. 8. 2025, in der geheimen Fabrik von Fire Point in der Ukraine zu sehen.
    Analyse

    Rakete mit großer Zerstörungskraft:Ukraine mit neuem Waffensystem "Flamingo"

    von Christian Mölling und András Rácz

Eklat im Weißen Haus

Trump, Vance und Selenskyj im Oval Office im Weißen Haus.

Ein Treffen, das völlig aus dem Ruder lief

Analyse
Ukraine-Gipfel in London
Europa stellt sich hinter Selenskyj
Selenskyj im Weißen Haus
Trumps Rohstoff-Deal mit Kiew: Darum geht es

Selenskyjs "Siegesplan"

  1. Belgien, Brüssel: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, gestikuliert bei seiner Rede auf dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs.

    Ukraines Präsident in Brüssel:Selenskyj: "Siegesplan" hängt von Partnern ab

    mit Video
  2. Archiv: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nimmt an einem bilateralen Treffen mit dem kanadischen Premierminister Trudeau während der 79. Sitzung der UN-Generalversammlung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York teil.

    Sogenannter "Siegesplan":Masala: "Gibt riesigen Druck auf Selenskyj"

    mit Video
  3. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht zu den Parlamentariern in der Werchowna Rada.
    Analyse

    Nato, Abschreckung, Wirtschaft:Wie Selenskyjs "Siegesplan" aufgebaut ist

    von Christian Mölling, András Rácz
    mit Video
  4. Wolodymyr Selenskyj

    Präsident spricht vor Parlament:Selenskyj präsentiert seinen Plan für Ukraine

    mit Video

Kriegsalltag in der Ukraine

  1. Eine Frau mit einem Mund-Nasen-Schutz hält ein Baby auf ihrem Schoß

    Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und Bomben

    Dara Hassanzadeh, Kiew
    mit Video
  2. Zwei Personen beseitigen Schäden nach Angriff in Charkiw, eine Person trägt eine gelbe Weste.

    Familien leiden unter Angriffen:Ukraine: Alltag im Kriegsgebiet

    von Timm Kröger
    1:53 min
  3. Ein Anwohner steht auf dem zerstörten Balkon einer Wohnung in einem beschädigten Wohngebäude nach einem russischen Raketenangriff in der Stadt Makiivka.

    Russische Invasion:Drei Jahre Angst und Unsicherheit

    von Katrin Eigendorf
    mit Video
  4. Ukraine, Bobryk Oblast Kiew: Ein Schüler hört einem Lehrer bei einer Unterrichtsstunde im Keller eines städtischen Gebäudes während des ersten Schultages zu.

    Lernen im Kriegsalltag:Das vierte Schuljahr im Krieg

    von Luc Walpot
    1:35 min

Chronik eines Krieges

Putins Blutspur

Putins Blutspur

2022: Der Überfall
2023: Kampf ums Überleben
2024: Krise an der Front

Der Verlauf des Krieges

Die Karte der Ukraine zeigt, welche Gebiete im Osten des Landes von russischen Truppen besetzt sind. Zudem sind die Separatistengebiete und die annektierte Krim hervorgehoben.

Der Ukraine-Krieg im Zeitraffer

Die Montage zeigt in der linken Bildhälfte Russlands Präsidenten Wladimir Putin vor russischer Flagge. In der rechten Bildhälfte sind mehrere Menschen zu sehen, die vor einer zerstörten Häuserfassade stehen. Die rechte Hälfte ist in die Farben der ukrainischen Flagge getaucht.
Story

Chronik: Wie konnte die Lage so eskalieren?

Ukrainischer Präsident Selenskyj

  1. TN: Friedensverhandlungen mit Putin?

    Selenskyj in Deutschland:Friedensverhandlungen mit Putin?

    32:09 min
  2. "Tatort Ukraine - Selenskyj": Drei Männer, in der Mitte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die zwei anderen in Militäruniform stehen in einem unterirdischen Raum und blicken nach unten.

    Doku | ZDFzeit:Tatort Ukraine - Selenskyj

    von Guy Pugh
    45:00 min
  3. Wolodymyr Selenskyj vor ukrainischer Flagge mit Widerstandsfäusten im Graffiti-Stil

    Doku | ZDFinfo Doku:Wer ist Wolodymyr Selenskyj?

    von Willy Papa, Nicolas Fresco und Arthur Genre
    43:54 min
  4. Wolodymyr Selenskyj, aufgenommen am 12.07.2024 in Salt Lake City (USA

    Bei Ramstein-Treffen:Selenskyj will "Siegesplan" präsentieren

Russland und die Atomwaffen

  1. Explosion einer Atombombe mit Atompilz.

    Doku | ZDFzoom:Putin und die Bombe

  2. Atompilz über dem Mururoa-Atoll

    Doku | Terra X History:Der große Knall

    44:59 min
  3. Der Kreml in Moskau

    Doku | ZDFzeit:Putins Wahrheit

    von Florian Huber
    44:10 min
  4. Wladimir Putin

    Nachrichten | Thema:Wladimir Putin

Flucht aus der Ukraine

  1. Bijan Djir-Sarai (FDP) reagiert während der 158. Sitzung des Bundestages auf einen Zwischenruf.

    Generalsekretär Djir-Sarai:FDP: Kein Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge

  2. Drei aus der Ukraine stammende Frauen gehen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen zu ihrem Quartier.

    Bürgergeld-Debatte:Dobrindt will arbeitslose Ukrainer ausweisen

    mit Video
  3. links im Bild: Geldbündel mit 500-Euro-Scheinen, eine Ukraine-Flagge, über beidem ein Kreis mit einem Strich durch - rechts im Bild: ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen am Schreibtisch

    Politik | Inside PolitiX:Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge stoppen?

    von Daniel Pontzen
    13:39 min
  4. Ukrainische Soldaten der 148. separaten Artilleriebrigade in der Region Donezk

    Dilemma für Bundesregierung:Ukrainische Flüchtlinge an die Front?

    von Andreas Kynast

Hilfe für die Ukraine

  1. Belgien, Brüssel: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, gestikuliert bei seiner Rede auf dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs.

    Ukraines Präsident in Brüssel:Selenskyj: "Siegesplan" hängt von Partnern ab

    mit Video
  2. Scholz und Selenskyj bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin

    Selenskyj besucht Berlin:Scholz sagt Ukraine weitere Militärhilfen zu

    mit Video
  3. Wolodymyr Selenskyj im Eisenhower Executive Office Building im Weißen Haus in Washington

    Krieg in der Ukraine:Selenskyj zufrieden mit USA-Besuch

Geschichte eines Konflikts

  1. 2014: Putin unterzeichnet Krim-Eingliederung

    phoenix | phoenix Dokumentation:2014: Putin unterzeichnet Krim-Eingliederung

    4:09 min
  2. 18.03.14: Putin über den Vertrag mit der Krim

    phoenix | phoenix Dokumentation:18.03.14: Putin über den Vertrag mit der Krim

    46:30 min
  3. 29.11.13: EU-Assoziierungsabkommen

    phoenix | phoenix Dokumentation:29.11.13: EU-Assoziierungsabkommen

    3:48 min
  4. Russ. Militärparade mit Nato-Soldaten 9.5.10

    phoenix | phoenix Dokumentation:Russ. Militärparade mit Nato-Soldaten 9.5.10

    62:50 min
  5. 2008: NATO zur Russland-Ukraine-Situation

    phoenix | phoenix Dokumentation:2008: NATO zur Russland-Ukraine-Situation

    8:38 min
  6. 04.04.2008 - Ukraine bei NATO-Gipfel

    phoenix | phoenix review:04.04.2008 - Ukraine bei NATO-Gipfel

    15:21 min