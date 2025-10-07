Krieg in der Ukraine - Analysen und Hintergründe

Krieg in der Ukraine
Die Ukraine wird von Russland unter Wladimir Putin angegriffen. International erfolgen Verhandlungen mit Präsident Selenskyj über Sanktionen gegen Moskau und westliche Waffenlieferungen an Kiew; auch Deutschland beteiligt sich. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Ukraine-Krieg.
Nachrichten im Überblick
Politik | frontal:Polen nimmt Nord-Stream-Verdächtigen festvon Christian Rohde und Kinga Woloszyn-Kowanda4:08 min
Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und BombenDara Hassanzadeh, Kiewmit Video
Nachrichten | heute journal:Geburtenrückgang in der Ukrainevon Dara Hassanzadeh2:23 min
Ukraine-Krieg:Selenskyj empört über westliche Bauteile in Russlands Waffenmit Video
- Faktencheck
Angeblich sieben Kriege beendet:Wie stehen Trumps Chancen auf den Friedensnobelpreis?von Oliver Klein
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Ukraine unter massivem Beschussvon Dara Hassanzadeh1:30 min
Mehrere Tote:Ukraine: Wieder massiver russischer Angriff0:23 min
- Analyse
Vor dem Winter:Ukraine: Moskau attackiert Gasversorgung und Zivilistenvon Christian Mölling, András Rácz
Feuer und Tote in Lwiw in Westukraine:Russische Angriffe auf Ukraine - Polen in Alarmbereitschaftmit Video
Russischer Drohnenangriff:Dutzende Verletzte nach Angriff auf ukrainischen Bahnhof
- Analyse
Gripen, F-16 und Mirage Jets:Wofür die Ukraine westliche Kampfjets einsetztvon Christian Mölling und András Ráczmit Video
Bei Waffenlieferung:Putin warnt vor einer "völlig neuen Eskalation"0:20 min
Tomahawk-Raketen für die Ukraine?:Putin warnt USA vor Eskalation durch Tomahawk-Lieferungmit Video
EVP-Chef bei "maybrit illner":Weber: Zwischenstufe zwischen Krieg und Friedenvon Torben Schröder
Drohnen-Abwehr:"Laser haben geringe Reichweite"23:16 min
Verteidigung der Nato-Ostflanke:Drohnenwall: "Technisch lösbar"7:15 min
"Wir sind in einer Zeit des Kriegs":EPG-Gipfel in Kopenhagen als Bollwerk gegen Russlandvon Andreas Stamm, Kopenhagenmit Video
Nachrichten | heute:Bessere Drohnenabwehr für Europavon Ulf-Jensen Röller1:49 min
Nach russischem Luftangriff:Tschernobyl mehrere Stunden ohne Strommit Video
Nachrichten | heute in Europa:Frankreich: Festnahme auf Drohnenschiffvon Thomas Walde1:49 min
Unterstützung der Ukraine:Europäische Spitzen beraten in Kopenhagen0:25 min
Drohnenvorfälle über Dänemark:Frankreich stoppt verdächtiges Schiffmit Video
EU-Kommissionspräsidentin:Von der Leyen will Drohnenwall "für gesamten Kontinent"mit Video
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:EU will russisches Vermögen nutzenvon Andreas Stamm1:41 min
Drohnenabwehr
Sicherheitsexpertin Claudia MajorHaben Putins Provokationen "nicht wahrhaben wollen"
Pläne für DrohnenschutzwallDrohnen: Wie gut ist Europa vorbereitet?
Überflüge auch in DeutschlandWas kann die Bundeswehr gegen Drohnen tun?
Analysen zum Ukraine-Krieg
- Analyse
- Analyse
- Analyse
Ukrainer rücken bei Pokrowsk vor :Russland trifft erneut Krankenhaus in Kiewvon Christian Mölling, András Ráczmit Video
- Analyse
Militäranalyse:Wie Marine-Drohnen unbemerkt immer wichtiger werdenvon Christian Mölling und András Rácz
- Analyse
Ukrainische Gegenoffensive:Russische Streitkräfte bei Pokrowsk eingekesseltvon Christian Mölling und András Rácz
- Analyse
Erfolg der Ukraine:Russische Streitkräfte um Sumy zurückgedrängtvon Christian Mölling und András Ráczmit Video
- Analyse
Offensive in Pokrowsk erwartet:Größter Luftangriff auf Ukraine seit Kriegsbeginnvon Christian Mölling und András Ráczmit Video
- Analyse
Rakete mit großer Zerstörungskraft:Ukraine mit neuem Waffensystem "Flamingo"von Christian Mölling und András Rácz
Eklat im Weißen Haus
Ukraine-Gipfel in LondonEuropa stellt sich hinter Selenskyj
Selenskyj im Weißen HausTrumps Rohstoff-Deal mit Kiew: Darum geht es
Selenskyjs "Siegesplan"
Ukraines Präsident in Brüssel:Selenskyj: "Siegesplan" hängt von Partnern abmit Video
Sogenannter "Siegesplan":Masala: "Gibt riesigen Druck auf Selenskyj"mit Video
- Analyse
Nato, Abschreckung, Wirtschaft:Wie Selenskyjs "Siegesplan" aufgebaut istvon Christian Mölling, András Ráczmit Video
Präsident spricht vor Parlament:Selenskyj präsentiert seinen Plan für Ukrainemit Video
Kriegsalltag in der Ukraine
Geburtenrückgang in der Ukraine:Babys zwischen Bunkern und BombenDara Hassanzadeh, Kiewmit Video
Familien leiden unter Angriffen:Ukraine: Alltag im Kriegsgebietvon Timm Kröger1:53 min
Russische Invasion:Drei Jahre Angst und Unsicherheitvon Katrin Eigendorfmit Video
Lernen im Kriegsalltag:Das vierte Schuljahr im Kriegvon Luc Walpot1:35 min
Chronik eines Krieges
Der Verlauf des Krieges
Ukrainischer Präsident Selenskyj
Selenskyj in Deutschland:Friedensverhandlungen mit Putin?32:09 min
Doku | ZDFzeit:Tatort Ukraine - Selenskyjvon Guy Pugh45:00 min
Doku | ZDFinfo Doku:Wer ist Wolodymyr Selenskyj?von Willy Papa, Nicolas Fresco und Arthur Genre43:54 min
Bei Ramstein-Treffen:Selenskyj will "Siegesplan" präsentieren
Russland und die Atomwaffen
Doku | ZDFzoom:Putin und die Bombe
Doku | Terra X History:Der große Knall44:59 min
Doku | ZDFzeit:Putins Wahrheitvon Florian Huber44:10 min
Nachrichten | Thema:Wladimir Putin
Flucht aus der Ukraine
Generalsekretär Djir-Sarai:FDP: Kein Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge
Bürgergeld-Debatte:Dobrindt will arbeitslose Ukrainer ausweisenmit Video
Politik | Inside PolitiX:Bürgergeld für Ukraine-Flüchtlinge stoppen?von Daniel Pontzen13:39 min
Dilemma für Bundesregierung:Ukrainische Flüchtlinge an die Front?von Andreas Kynast
Hilfe für die Ukraine
Ukraines Präsident in Brüssel:Selenskyj: "Siegesplan" hängt von Partnern abmit Video
Selenskyj besucht Berlin:Scholz sagt Ukraine weitere Militärhilfen zumit Video
Krieg in der Ukraine:Selenskyj zufrieden mit USA-Besuch
Geschichte eines Konflikts
phoenix | phoenix Dokumentation:2014: Putin unterzeichnet Krim-Eingliederung4:09 min
phoenix | phoenix Dokumentation:18.03.14: Putin über den Vertrag mit der Krim46:30 min
phoenix | phoenix Dokumentation:29.11.13: EU-Assoziierungsabkommen3:48 min
phoenix | phoenix Dokumentation:Russ. Militärparade mit Nato-Soldaten 9.5.1062:50 min
phoenix | phoenix Dokumentation:2008: NATO zur Russland-Ukraine-Situation8:38 min
phoenix | phoenix review:04.04.2008 - Ukraine bei NATO-Gipfel15:21 min