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Russland - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nachrichten über Russland

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Russland ist gemessen an der Fläche das größte Land der Erde. Hier finden Sie alle relevanten und aktuellen Nachrichten zum Thema Russland: Politik, Gesellschaft und News zum russischen Präsidenten Putin. Auch neuste Informationen zum Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Russland seit dem 24. Februar 2022 führt, sind auf dieser Seite gebündelt.

Aktuelle Nachrichten zu Russland

  1. Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Eine Frau mit Kopftuch und eine weitere Frau sitzen am Roten Platz in Moskau und halten jeweils ein Smartphone in der Hand.

    Internetausfälle und blockierte Apps:Wie Putin das russische Internet immer stärker zensiert

    von Felix Klauser
    mit Video2:07
  3. Russlands Außenminister Lawrow in China

    Lawrow-Besuch in Peking:Xi empfängt Lawrow mit Energieplänen

    Video1:05
  4. Sergej Lawrow (l) und Xi Jinping, aufgenommen am 15.04.2026

    Lawrow in Peking:Russland stellt China mehr Energie in Aussicht

    mit Video1:05
  5. Tino Chrupalla AfD | Bundessprecher

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Chrupalla: "Günstiges Gas aus Russland"

    Video5:43
  6. Russland, Ust-Luga: Angriff auf russisches Ölterminal - März 2026
    Analyse

    Kiew lehnt Einstellung der Angriffe ab:Wie ukrainische Drohnen Russlands Ölsektor ins Wanken bringen

    von Christian Mölling und András Rácz
    mit Video2:54
  7. Ukraine: Zaporizhzhia: Nach Ende der Waffenruhe gab es in der Ukraine erneut Drohenangriffe. Hier ist ein zerstörtes Haus zu sehen.

    Orthodoxes Osterfest endet:Feuerpause ausgelaufen: Kiew meldet Angriffe

    Video0:25
  8. Ukraine, Donezk: Ostergottesdienst für Soldaten

    Orthodoxes Osterfest:Ukraine-Krieg: Tausende Verstöße gegen Osterwaffenruhe

    mit Video1:22

Nachrichten zu Präsident Putin

  1. Wladimir Putin

    Mehr zum russischen Präsidenten:Wladimir Putin

  2. Putin in verschiedenen Altersstufen

    Doku | Terra X History:Putin: Der Pate von St. Petersburg

  3. Putin mit einem Schatten im Hintergrund

    Doku | ZDFzeit:Putins Schattenmänner

    von Florian Huber und Johannes Müller
    Video43:51

Aktuelle Nachrichten zu Russlands Angriffskrieg

Ein Soldat hält sich vor Kriegsgerät die Ohren zu.

Krieg in der Ukraine

Russland und der Iran-Krieg

  1. Ein Schlepper lotst den russischen Öltanker „Anatoli Kolodkin“ am Ölterminal im Hafen von Matanzas im Nordwesten Kubas, aufgenommen am 31.03.2026

    Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassen

    mit Video3:00
  2. Archiv: Der Kreml im Zentrum Moskaus.
    Interview

    Sabine Fischer über Moskaus Interessen:Expertin: Russland profitiert vom Iran-Krieg trotz Verlusten

    mit Video4:47
  3. Ein Öltanker im russischen Öltanker liegt im Hafen von Noworossijsk.

    Reaktion auf hohe Ölpreise:USA erlauben kurzfristig Verkauf von russischem Öl

    mit Video1:50
  4. Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

Russische Propaganda im Ausland

  1. Ein Hacker beim Hacken
    Exklusiv

    "Doppelgänger"-Kampagne :Desinformation aus Russland: Hacker enttarnt Netzwerk

    von Marta Orosz, Christo Buschek und Hakan Tanriverdi
    mit Video3:12
  2. Vier Soldaten laufen durch eine Wiese.

    Russische Deserteure berichten:Wie die russische Armee ihre eigenen Soldaten tötet

    von Sebastian Ehm
    mit Video2:00
  3. 26.07.2023, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Schüler eines Gymnasiums sitzen vor einem Computer und benutzen ein KI-Tool.

    KI-Desinformation im großen Stil:Russische Propaganda vergiftet Sprachmodelle

    von Oliver Klein
  4. Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Treffen mit Mitgliedern der Regierung im Kreml teil.

    Noch mehr Kontrolle übers Netz:Wie Russland für mehr Online-Zensur sorgen will

    von Anna Feist
    mit Video1:39

Russlands Wirtschaft

  1. Vladimir Putin sitzt im Anzug an einem Holztisch und schaut auf Papiere.

    Sanktionen und Krieg belasten Haushalt:BND: Russland geht es deutlich schlechter als gedacht

    mit Video0:38
  2. Eine Frau wählt in einem russischen Supermarkt Produkte aus einem Regal aus.

    Inflation in Russland:Warum ein Putin-Plakat für Furore sorgt

    von Felix Klauser
    mit Video2:10
  3. Ein Schlepper lotst den russischen Öltanker „Anatoli Kolodkin“ am Ölterminal im Hafen von Matanzas im Nordwesten Kubas, aufgenommen am 31.03.2026

    Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassen

    mit Video3:00
  4. Ölterminal Ust-Luga in Russland am 30.11.2023.
    Analyse

    Russlands Exporte deutlich gesunken:Wie die Ukraine russische Ölhäfen lahmlegt

    von Christian Mölling, András Rácz
    mit Video1:28
  5. Vladimir Putin sitzt im Anzug an einem Holztisch und schaut auf Papiere.

    Steuererhöhungen in Russland:Wie ein Bäcker Putins Steuerreform kritisiert

    von Felix Klauser
    mit Video6:20
  6. Eine Frau geht an einem Wintertag in Moskau, Russland, auf einer Straße vor einem Souvenirladen entlang.

    Einblicke ins russische Innenleben:Wie Russen auf Krieg, Inflation und Zukunft blicken

    von Joachim Bartz und Katja Belousova
    mit Video9:40
  7. Erdölförderung nahe des Dorfes Blagodatnaya im Bezirk Nischnekamsk in der russischen Republik Tatarstan, aufgenommen am 16.01.2023
    FAQ

    Auswirkungen des Iran-Kriegs:Hoher Ölpreis: Ein Geschenk für Russland?

    mit Video38:17
  8. Petersburger Wirtschaftsforum
    Interview

    Trotz angeschlagener Wirtschaft:Warum Sanktionen Russland nur bedingt treffen

    mit Video14:55

Russlands vielfältige Geschichte

Eine russisch-orthodoxe Kirche mit vielen bunten Zwiebeltürmen.

1000 Jahre Russland: Geschichte der Großmacht