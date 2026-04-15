Russland - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Nachrichten über Russland
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Russland ist gemessen an der Fläche das größte Land der Erde. Hier finden Sie alle relevanten und aktuellen Nachrichten zum Thema Russland: Politik, Gesellschaft und News zum russischen Präsidenten Putin. Auch neuste Informationen zum Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Russland seit dem 24. Februar 2022 führt, sind auf dieser Seite gebündelt.
Aktuelle Nachrichten zu Russland
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Internetausfälle und blockierte Apps:Wie Putin das russische Internet immer stärker zensiertvon Felix Klausermit Video2:07
Lawrow-Besuch in Peking:Xi empfängt Lawrow mit EnergieplänenVideo1:05
Lawrow in Peking:Russland stellt China mehr Energie in Aussichtmit Video1:05
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Chrupalla: "Günstiges Gas aus Russland"Video5:43
- Analyse
Kiew lehnt Einstellung der Angriffe ab:Wie ukrainische Drohnen Russlands Ölsektor ins Wanken bringenvon Christian Mölling und András Ráczmit Video2:54
Orthodoxes Osterfest endet:Feuerpause ausgelaufen: Kiew meldet AngriffeVideo0:25
Orthodoxes Osterfest:Ukraine-Krieg: Tausende Verstöße gegen Osterwaffenruhemit Video1:22
Nachrichten zu Präsident Putin
Mehr zum russischen Präsidenten:Wladimir Putin
Doku | Terra X History:Putin: Der Pate von St. Petersburg
Doku | ZDFzeit:Putins Schattenmännervon Florian Huber und Johannes MüllerVideo43:51
Aktuelle Nachrichten zu Russlands Angriffskrieg
Russland und der Iran-Krieg
Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassenmit Video3:00
- Interview
Sabine Fischer über Moskaus Interessen:Expertin: Russland profitiert vom Iran-Krieg trotz Verlustenmit Video4:47
Reaktion auf hohe Ölpreise:USA erlauben kurzfristig Verkauf von russischem Ölmit Video1:50
- Liveblog
Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog
Russische Propaganda im Ausland
- Exklusiv
"Doppelgänger"-Kampagne :Desinformation aus Russland: Hacker enttarnt Netzwerkvon Marta Orosz, Christo Buschek und Hakan Tanriverdimit Video3:12
Russische Deserteure berichten:Wie die russische Armee ihre eigenen Soldaten tötetvon Sebastian Ehmmit Video2:00
KI-Desinformation im großen Stil:Russische Propaganda vergiftet Sprachmodellevon Oliver Klein
Noch mehr Kontrolle übers Netz:Wie Russland für mehr Online-Zensur sorgen willvon Anna Feistmit Video1:39
Russlands Wirtschaft
Sanktionen und Krieg belasten Haushalt:BND: Russland geht es deutlich schlechter als gedachtmit Video0:38
Inflation in Russland:Warum ein Putin-Plakat für Furore sorgtvon Felix Klausermit Video2:10
Deutsch-russische Auslandshandelskammer:Hormus-Blockade spült Milliarden in Russlands Kassenmit Video3:00
- Analyse
Russlands Exporte deutlich gesunken:Wie die Ukraine russische Ölhäfen lahmlegtvon Christian Mölling, András Ráczmit Video1:28
Steuererhöhungen in Russland:Wie ein Bäcker Putins Steuerreform kritisiertvon Felix Klausermit Video6:20
Einblicke ins russische Innenleben:Wie Russen auf Krieg, Inflation und Zukunft blickenvon Joachim Bartz und Katja Belousovamit Video9:40
- FAQ
Auswirkungen des Iran-Kriegs:Hoher Ölpreis: Ein Geschenk für Russland?mit Video38:17
- Interview
Trotz angeschlagener Wirtschaft:Warum Sanktionen Russland nur bedingt treffenmit Video14:55