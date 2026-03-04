BND: Russlands Wirtschaft offenbar schlechter als angegeben

Sanktionen und Krieg belasten Haushalt:BND: Russland geht es deutlich schlechter als gedacht
Laut Bundesnachrichtendienst ist die wirtschaftliche Lage Russlands deutlich schlechter als offiziell dargestellt. Sanktionen und Kriegskosten belasteten den Staatshaushalt.
Die Lage der russischen Wirtschaft und des Staatshaushalts ist nach Ansicht des Bundesnachrichtendienstes schlechter als offiziell dargestellt.
Geheimdienstbericht sieht höheres Haushaltsdefizit für Russland
"Russland versucht, durch geschönte Zahlen die wahren Kosten seines Angriffskrieges gegen die Ukraine zu verschleiern", schrieb der Nachrichtendienst auf der Plattform LinkedIn.
Das entspreche knapp 3,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der BND beruft sich auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse. Die russische Regierung reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.
Sanktionen setzen russische Wirtschaft zunehmend unter Druck
Der Kreml hatte vergangene Woche sinkende Einnahmen und ein wachsendes Haushaltsdefizit als "übliche Schwierigkeiten" bezeichnet, die dank der gesamtwirtschaftlichen Stabilität behebbar seien. "Das westliche Sanktionsregime gegen Russland entfaltet im fünften Kriegsjahr weitreichende Wirkung", erklärte dagegen der BND auf seiner Homepage.
Sollte umfassendes Gegensteuern ausbleiben, würden dadurch die Strukturprobleme der sehr stark vom Energiesektor abhängigen russischen Wirtschaft langfristig vertieft und drohten, chronisch zu werden.
Hohe Preisabschläge auf Russlands Öl-Exporte
Die russische Ölwirtschaft leide nicht nur unter der hohen Steuerlast, mit der Präsident Wladimir Putin den Krieg finanziere. "Auch Drohnenangriffe und Sanktionen sorgen dafür, dass der wichtigste Devisenbringer Russlands erodiert", hieß es.
Weitere Sanktionen - beispielsweise gegen Unterstützer Russlands in Drittstaaten oder die sogenannte Schattenflotte - könnten den Preis für Putins Angriffskrieg weiter erhöhen. "Während Einnahmen schwinden, steigen die Kosten für den Erhalt des Status quo", so der BND. "Die Zukunftsfähigkeit der russischen Wirtschaft erodiert immer weiter."
Sanktionen werden langfristig wirken
Die Europäische Union hat bereits ein 20. Sanktionspaket vorbereitet, dessen Verabschiedung derzeit von Ungarn aufgehalten wird. Die Kosten für den Krieg würden von der russischen Führung billigend in Kauf genommen und noch über Jahre nachwirken. "Mit der Verschleierung der wirtschaftlichen Schäden wird der Investitionsstandort Russland zum unwägbaren Risiko", schreibt der BND.
