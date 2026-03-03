Nordkorea ist ein Land mit vielen Geheimnissen. Was hat sich unter Kim Jong Un verändert? Wer hat Einfluss? Warum auch der Ukraine-Krieg die Machtposition von Nordkorea stärkt.

Nordkorea rüstet auf, verbündet sich mit Russland und China - und beutet sein Volk aus. Die ZDF-Doku enthüllt Kim Jong Uns Machtspiele, militärische Ambitionen und das Leid der Menschen. 03.03.2026 | 43:44 min

Ein Diktator mit Tränen in den Augen: Als Kim Jong Un Särge gefallener Soldaten auf einem Flugfeld empfing, bot sich Beobachtern ein ungewohntes Bild. Seit mehreren Monaten kämpfen nordkoreanische Truppen an der Seite Russlands gegen die Ukraine. 15.000 Soldaten hat Nordkorea laut dem südkoreanischen Sicherheitsexperten Moon Seong-mook geschickt. "Es heißt, dass über 5.000 von ihnen getötet oder verletzt worden sind."

Die Bilder markieren eine neue Phase: Nordkorea ist nicht länger nur ein isolierter Staat in Ostasien. "Nordkorea ist eine globale Herausforderung", sagt Menschenrechtler Greg Scarlatoiu.

Der ZDF-Dokumentarfilm "Nordkoreas Geheimnisse: Die Waffen des Diktators" untersucht, was dran ist an der neuen Machtposition Nordkoreas. Durch die Analyse von neuen hochauflösenden Satellitenbildern sowie die Zeitzeugenaussagen von Geflüchteten wird ein einmaliger Blick hinter die Kulissen des verschlossenen Landes geworfen.

Nordkorea hat die Entsendung eigener Truppen nach Russland bestätigt, Präsident Putin rühmt die Unterstützung seiner Truppen als "Heldentat". 28.04.2025 | 2:32 min

Kim Jong Un: Vom belächelten Erben zum Hardliner

Als Kim nach dem Tod seines Vaters Ende 2011 an die Spitze des Staates rückte, galt er vielen als unerfahrener Dynastie-Spross. Beobachter hofften auf einen Wandel Nordkoreas, denn das Regime inszenierte die Modernisierung des Landes: neue Wohnviertel in Pjöngjang, Freizeitparks und ein Urlaubsresort in Wonsan sowie eine Bevölkerung mit Smartphones.

Doch schnell zeigte sich: Der junge Machthaber sicherte seine Position kompromisslos. Er ließ seinen Onkel, einst die Nummer zwei im Staat, verhaften und hinrichten. Die Geflüchtete Min-hee erinnert sich an den allgegenwärtigen Personenkult: "Kim Jong Un ist ein Gott. Er ist die absolute Instanz. Das haben sie mir so beigebracht."

Dokumentationen über Nordkorea Die ZDF-Doku "Nordkoreas Geheimnisse: Die Waffen des Diktators"



In der ZDFinfo-Doku "Nordkoreas Geheimnisse: Blick in ein verschlossenes Land" berichten Geflüchtete über ihr Schicksal und das Leben der Menschen in Nordkorea.

Atomwaffen als Überlebensgarantie für Nordkorea

Spätestens 2017 demonstrierte Kim, dass Nordkorea den Status einer Atommacht erreicht hat. Nach dem sechsten Nukleartest erklärte das Regime, man habe seine nuklearen Fähigkeiten vollendet und könne die USA treffen.

Nordkorea hat bei einer Militärparade seine neuesten Waffen vorgestellt. Im Zentrum stand die Interkontinentalrakete, ein weitreichendes nukleares Waffensystem. 11.10.2025 | 0:21 min

Seitdem baute Nordkorea seine Schlagkraft aus: Interkontinentalraketen, neue U-Boote, moderne Drohnenprogramme. Experten warnen:

Es gibt die Tendenz, Nordkoreas militärische Fähigkeiten systematisch zu unterschätzen. „ Andrei Lankow, Nordkorea-Kenner

Auch wenn es bisweilen Annäherung gab, wie etwa in den historischen Treffen mit US-Präsident Donald Trump, hat Kim seine Strategie nie geändert. Für den ehemaligen US-Regierungsberater Sydney Seiler steht fest: "Ihm geht es nicht um Abrüstung. Ganz im Gegenteil: Er will seinen Status als Atommacht zementieren, während er Teile des Programms auf den Tisch legt." Die Atombombe ist für das Regime mehr als Abschreckung - sie ist Lebensversicherung.

Vier Nordkoreanern gelingt die Flucht. Sie berichten exklusiv, wie sie unter der Diktatur gelitten haben. Die Analyse von Satellitenbildern unterstreicht ihre bewegenden Erinnerungen. 03.03.2026 | 42:54 min

System Nordkorea: Waffen über Menschen

Während Milliarden in Raketen und militärische Projekte fließen, leidet die Bevölkerung. Greg Scarlatoiu bringt das Prinzip des Systems auf den Punkt: "Waffen über Menschen. Eliten über einfache Menschen."

Das Regime finanziert seine Programme durch eine globale Schattenwirtschaft. Im Zentrum steht das sogenannte "Büro 39", zuständig für die Beschaffung harter Devisen. Die Einnahmen stammen aus Cyberangriffen, Waffenverkäufen und dem Einsatz von Arbeitskräften im Ausland. Bis zu 90 Prozent der Löhne nordkoreanischer Arbeiter im Ausland werden abgeschöpft.

Min-hee war selbst eine dieser Arbeiterinnen im Ausland. Auf Malta arbeitete sie in einer Kleiderfabrik. Sie schildert die totale Kontrolle selbst außerhalb des Landes:

Wenn Nordkoreaner ins Ausland geschickt werden, dann sind da immer Aufpasser bei ihnen. Niemals allein irgendwohin. „ Min-hee, flüchtete aus Nordkorea

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist beim Parteikongress erneut als Generalsekretär bestätigt worden. Staatsmedien lobten seine Führung und die nukleare Abschreckung. 23.02.2026 | 0:35 min

Nordkorea profitiert von enger Kooperation mit Russland

Heute profitiert Kim vom Krieg in Europa und der engeren Kooperation mit Russland. Laut Sydney Seiler braucht Nordkorea den Westen zunehmend weniger: "Sie sind nicht auf bessere Beziehungen mit den USA angewiesen. Das Regime findet andere Partner, mit deren Hilfe es seine Interessen verfolgen kann."

Der südkoreanische Militärexperte Moon Seong-mook warnt angesichts des wachsenden Waffenarsenals: "Jetzt sagen sie, sie könnten sie jederzeit benutzen. Ihre Täuschungstaktik hat sich Schritt für Schritt verschärft."

Zwischen Russland, China und Nordkorea herrsche keine große Einigkeit, so China-Experte Christian Wirth. Trotz Verständigungsversuchen gebe es weiter große Spannungen. 03.09.2025 | 26:25 min

Dabei spielt auch eine Rolle, dass Nordkorea jegliche Annäherung an Südkorea abgebrochen hat. Nordkorea versteht sich heute nicht mehr als isolierter Staat, sondern als selbstbewusste Militärmacht in einer neuen globalen Konstellation.

Trotz Repression glauben Beobachter, dass die größte Gefahr für das Regime von innen kommen könnte - durch Informationen aus dem Ausland, durch die Stimmen von Geflüchteten.