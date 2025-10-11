Nordkorea zeigt erstmals seine neue Rakete

Nordkorea will Stärke zeigen und präsentiert seine neueste Interkontinentalrakete bei einer Militärparade in der Hauptstadt. Mit dabei: Vertreter Chinas und Russlands.

Kim Jong Un zeigt erstmals seine neue Rakete

Dieses Bild der neuen Interkontinentalrakete verbreitete Nordkoreas Führung. Quelle: AP

Bei der ersten großen Militärparade seit zwei Jahren hat das Regime in Nordkorea zum ersten Mal die neue Interkontinentalrakete des Landes vorführen lassen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA pries die vor internationalen Gästen präsentierte Rakete vom Typ "Hwasong-20" in einem Bericht als "stärkstes nukleares strategisches Waffensystem".

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un forderte die Streitkräfte demnach in einer Rede auf, sich zu einer "unbesiegbaren" Einheit zu entwickeln, die "alle Bedrohungen" zerstöre.

Reichweite der Rakete bis in die USA?

Bei der Waffe wird angenommen, dass ihre Reichweite groß genug ist, um auch Ziele in den USA zu treffen. Wie KCNA berichtete, präsentierte die Armee auch weitere Waffensysteme wie Hyperschallraketen.

Anlass für die Militärparade auf dem nach Kims Großvater benannten Kim-Il-Sung-Platz war der 80. Jahrestag der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei Koreas.

"Dreierseilschaft ist eher ein Zweckbündnis": Zwischen Russland, China und Nordkorea herrsche keine große Einigkeit, so China-Experte Christian Wirth. 03.09.2025 | 26:25 min

Chinesische und russische Vertreter bei Parade

Unter den Zuschauern waren Chinas Ministerpräsident Li Qiang, Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam. Ein Foto zeigte die drei an der Seite Kims.

Erst Anfang September verfolgte Kim bei einem seiner seltenen Auslandsbesuche in Peking an der Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping eine Militärparade der Volksbefreiungsarmee.