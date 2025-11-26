Newsticker: Aktuelle Schlagzeilen und Eilmeldungen

Juristenausbildung in Thüringen: AfD-Fraktion scheitert mit Klage
Dass in Thüringen Extremisten von der Juristenausbildung ausgeschlossen sind, ist laut Thüringer Verfassungsgerichtshof mit der Verfassung des Freistaats vereinbar. Die Richter wiesen damit eine Klage der AfD-Landtagsfraktion ab. Sie hatte eine Regelung angegriffen, die Bewerber mit Verstößen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vom Vorbereitungsdienst ausschließt. Dieser Eingriff in die Berufsfreiheit sei gerechtfertigt, da damit die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege gewährleistet werde, so die Richter.