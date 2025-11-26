Newsticker: Aktuelle Schlagzeilen und Eilmeldungen

In Bremen ist ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fand ihn beim Sortieren von Abfall im Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Kindes und seine genaue Todesursache sind den Angaben nach noch nicht bekannt. Dazu sollte der Leichnam noch am Dienstag obduziert werden. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.