Live aus dem Bundestag: Kanzler Merz zu den Haushaltsplänen 2026

Generaldebatte im Parlament:Live: Bundeskanzler Merz zum Haushaltsentwurf 2026
Nach mehrtägiger Beratung im Bundestag zum Haushalt 2026 verteidigt Kanzler Merz am Mittwoch die Politik der Regierung. In der Kritik ist nicht nur die hohe Neuverschuldung.
Am Mittwoch stellt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag den Haushaltsplan für das Jahr 2026 vor. Denn das Parlament hat das Haushaltsrecht, entscheidet also mit über die Ausgaben des Bundes.
Was steht im Haushaltsentwurf 2026 drin?
Neben den Ausgaben für die einzelnen Ministerien - siehe Grafik - sieht die Schwarz-rote Koalition auch Ausgaben zur Förderung des Wirtschaftswachstums vor. Der Preis dafür: eine weitere Neuverschuldung um acht Milliarden auf dann 98 Milliarden Euro.
Wie läuft die Generaldebatte ab?
Traditionell verteidigt der Bundeskanzler in der Generaldebatte die Politik seiner Regierungskoalition. Danach haben die Fraktionschefs aller Parteien das Wort. Die Opposition nutzt die Gelegenheit in der Regel für deutliche Kritik.
