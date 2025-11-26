  3. Merkliste
Live aus dem Bundestag: Kanzler Merz zu den Haushaltsplänen 2026

Generaldebatte im Parlament:Live: Bundeskanzler Merz zum Haushaltsentwurf 2026

Nach mehrtägiger Beratung im Bundestag zum Haushalt 2026 verteidigt Kanzler Merz am Mittwoch die Politik der Regierung. In der Kritik ist nicht nur die hohe Neuverschuldung.

Der Plenarsaal des deutschen Bundestags

Im Bundestag findet heute die Generaldebatte zum Haushalt statt. Sie ist der Höhepunkt der Haushaltsberatungen und traditionell ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition.

26.11.2025

Am Mittwoch stellt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag den Haushaltsplan für das Jahr 2026 vor. Denn das Parlament hat das Haushaltsrecht, entscheidet also mit über die Ausgaben des Bundes.

Was steht im Haushaltsentwurf 2026 drin?

Neben den Ausgaben für die einzelnen Ministerien - siehe Grafik - sieht die Schwarz-rote Koalition auch Ausgaben zur Förderung des Wirtschaftswachstums vor. Der Preis dafür: eine weitere Neuverschuldung um acht Milliarden auf dann 98 Milliarden Euro.

Haushaltsentwurf 2026 nach Ministerien

Wie läuft die Generaldebatte ab?

Traditionell verteidigt der Bundeskanzler in der Generaldebatte die Politik seiner Regierungskoalition. Danach haben die Fraktionschefs aller Parteien das Wort. Die Opposition nutzt die Gelegenheit in der Regel für deutliche Kritik.

