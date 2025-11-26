Generaldebatte im Bundestag: Abschließende Beratungen zum Haushalt

Friedrich Merz wiederholt in seiner Rede seine Position mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die US-Bestrebungen für einen Friedensplan: Deutschland stehe entschlossen an der Seite der Ukraine, das spiegle sich auch im Haushalt 2026 wieder. Er fordert zudem ein Mitspracherecht der Europäer: "Über europäische Angelegenheiten kann nur im Einvernehmen mit Europa entschieden werden", sagt er.

Der Kanzler begrüßt das fortgesetzte Engagement der USA bei der Lösung des Konflikts, jedoch handle es sich um einen "schicksalhaften Moment für die Ukraine, auch für Europa und für unsere Allianz". Daher werde ein "zwischen Großmächten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der Europäer" keine Grundlage für einen echten, tragfähigen Frieden in der Ukraine sein.

"Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation, sondern wir wollen ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa auf der Grundlage unserer demokratischen freiheitlichen Werte", sagt Merz.