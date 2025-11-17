Zuletzt veröffentlicht: Die neuesten Schlagzeilen und Videos

Zuletzt veröffentlicht
- Vorab
Politik | auslandsjournal:auslandsjournal - die doku: Chaturbatevon Frederik Fleig und Annkathrin Weis43:37 min
- Jetzt live
Polizei schießt auf Mädchen:Was über den Einsatz in Bochum bekannt istmit Video
Nachrichten | hallo deutschland:Tom Cruise mit Ehren-Oscar ausgezeichnetvon Markus Rosendahl0:48 min
Nachrichten | hallo deutschland:Filmstars treffen Papst Leo XIV. in Romvon Markus Rosendahl0:36 min
Nachrichten | hallo deutschland:Prominente Pyjama-Party mit Britney Spearsvon Markus Rosendahl0:27 min
- FAQ
Renten-Diskussion in der Union:Rentenniveau, Haltelinie & Co: Worum geht's da eigentlich?von Johannes Liebermit Video
Nachrichten | heute:Gespräche sind für Deutschland "sehr wichtig"1:10 min
- Update
Update am Abend:Wenn das Geld für sorgloses Aufwachsen fehltvon Torben Heine
Nachrichten | heute:Streit um geplantes Rentenpaketvon Andrea Maurer1:48 min
Ärger im Reitsport:Olympiasieger Kukuk im Kreuzfeuer der Kritikvon Hermann Valkyser1:35 min
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt
Co-Trainer Johrden übernimmt:Hoffenheim trennt sich von Frauen-Trainer Dedesmit Video
Nachrichten | heute:heute Xpress2:01 min
Oberstes Landesgericht Bayern:Kein Anrecht auf vegane Kost im Gefängnisvon Kai Remen0:43 min
Show-Legenden wurden 89 Jahre alt:Kessler-Zwillinge Alice und Ellen gestorbenmit Video
Schneefall im Bergland:Nasskaltes Novemberwetter: Es wird ungemütlichmit Video
Komplizierte Tariverhandlungen im Winter:Länder-Tarifvertrag: Verdi fordert 300 Euro mehr Lohnmit Video
Nachrichten | heute in Europa:Schweden: Raketenstart der „Mapheus“von Henner Hebestreit1:54 min
Nachrichten | heute in Europa:heute in Europa vom 17. November 202514:03 min
Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Verschärfung der Asylrechtevon Alexander Glodzinski2:10 min
Hinrichtung unwahrscheinlich:Bangladesch: Ex-Regierungschefin Hasina zu Tode verurteilt
Nachrichten | heute in Europa:Türkei: Ermittlungen in Hotelvon Luc Walpot2:35 min
Nachrichten | heute in Europa:Portugal: Portwein in der Krisevon Thomas Walde2:10 min
Nachrichten | hallo deutschland:Kessler-Zwillinge gestorbenvon Bernd Kungel1:46 min
Einsatz in Bochum :Zwölfjährige bei Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt
Trumps Kurswechsel: Epstein-Akten: Warum Trump einlenkt16:15 min
- Noch 21 Stunden
Vor entscheidendem WM-Quali-Spiel:Gegen die Slowakei ist Siegen Pflicht1:43 min
Fußball-WM‑Qualifikation:Rangnicks Österreicher haben das WM‑Ticket selbst in der Handmit Video
Biathlon-Auftakt in Östersund:Im deutschen Aufgebot fehlen zwei Routiniersmit Video
Strecke Warschau-Lubin :Explosion auf Bahnstrecke: Polnische Regierung vermutet Sabotage
Nachrichten | heute - in Deutschland:Sicherheit auf Weihnachtsmärktenvon Anja Klingen1:52 min
Nachrichten | heute - in Deutschland:heute - in Deutschland vom 17.11.202515:18 min
Nachrichten | heute - in Deutschland:Wohnungslosenhilfevon Alexander Eschment1:51 min
Nachrichten | heute - in Deutschland:Kleine Helden auf Frühchen Stationvon Claudia Oberst1:55 min
Nachrichten | heute - in Deutschland:Unions-Streit um Renten-Haltelinievon Dorte Ferber1:54 min
Expedition deutscher Wissenschaftler:Mit dem Segelboot in die Antarktis zu den Danger IslandsCarsten Behrendt, Ushuaia, Feuerlandmit Video
Innenministerium sieht erhöhten Zuzug:"Kein Kanonenfutter": Warum wieder mehr Ukrainer kommenvon Lisa Jandi
Abkommen über militärische Hilfe:Macron empfängt Selenskyj0:20 min
Minen-Unglück:Mehrere Tote bei Erdrutsch im Kongo0:17 min
Junge Frauen besonders oft betroffen:Mehr Menschen haben Schulden durch Online-Shoppingmit Video
Statistisches Bundesamt:Kinderarmut in Deutschland 2024 gestiegenvon Kai Remen0:33 min
So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetauchtvon Oliver Kleinmit Video
Gericht in Bayern hat entschieden:Gefängnis-Essen: Inhaftierter hat kein Recht auf vegane Kostmit Video
Zugang zu kritischen Rohstoffen:Klingbeil pocht in Peking auf "fairen Umgang"mit Video
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Tom Cruise mit Ehren-Oscar ausgezeichnet
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Huglfing: Schönstes Dorf Europasvon Anna Gürth6:21 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Wohnungslose Menschen in Deutschlandvon Alexander Eschment2:32 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Welt-Frühgeborenen-Tagvon Claudia Oberst2:22 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Koalition: Streit ums Rentenpaketvon Britta Buchholz1:57 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Der Fehler ist der Koalitionsvertrag"3:40 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Service: Sammelklage gegen Metavon Fabian Noah Medler2:40 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Start von MAPHEUS-16von Henner Hebestreit4:38 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Brockenwirt Daniel Steinhoffvon Lana Ulman3:31 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Familiendrama in Istanbulvon Luc Walpot2:38 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:ZDF-Mittagsmagazin vom 17. November 202596:18 min
Nachrichten | heute:Neuer Satellit beobachtet Meeresspiegelvon M. Wolsiffer / N. Bieniek1:32 min
Nachrichten | heute:ZDF heute Sendung vom 17.11.20259:50 min
Nachrichten | heute:Prien will Abstimmung über Rente verschiebenvon Dorthe Ferber1:39 min
Nachrichten | heute:Klimakonferenz: „Jetzt kneifen die Europäer"1:09 min
Nachrichten | heute:Not bei Wohnungslosen nimmt vor dem Winter zuvon Alexander Eschment1:32 min
Vor Quali-Showdown gegen die Slowakei:Kapitän Kimmich ist zurück im DFB-Kadermit Video
Investitionen und Energie im Fokus:Wirtschaftsmission: Reiche sucht Partner in Golfstaatenmit Video
Statistisches Bundesamt :Jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdetmit Video
Wieder "Einzelfallprüfung" vorgesehen:Deutschland hebt Rüstungsexport-Beschränkungen an Israel auf
Überwachung des Meeresspiegels:Neuer Satellit der ESA im All1:34 min
Treffen in Genf:WHO berät Tabakkonsum0:23 min
Präsidentschaftswahlen in Chile:Linke Kandidatin gewinnt erste Runde0:19 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Sammelklage gegen Meta3:38 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Volle Kanne vom 17. November 202580:16 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Segelmission im Dienste der Wissenschaft6:04 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Piri Piri Hähnchen auf cremiger Polenta5:20 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Muttermilchspende für Frühgeborene5:07 min
Gesellschaft | Volle Kanne:Digitale Souveränität in Europa7:00 min
Finanzminister in China:Klingbeil fordert faireren Wettbewerb0:25 min
Stationäre Versorgung in Deutschland:Pflege-Eigenanteil: Bis 1.790 Euro Unterschiedvon Dagmar Nollmit Video
Rentenreform nach 2031:Merz will Rentendebatte entschärfen0:22 min
Entscheidende Phase:Weltklimakonferenz geht in die zweite Woche0:17 min
Streitgespräch im Morgenmagazin:SPD drängt auf Umsetzung der Rentenpläne0:35 min
Beamte sprechen von Falschinformationen:Drohungen gegen Berliner Schulen - Polizei gibt Entwarnung
Sammelklage gegen Meta:Schadensersatz für Nutzer von Facebook und Instagram möglichvon Fabian Noah Medlermit Video
- Update
Update am Morgen:Disziplinlos oder standhaft? Rebellion in der Unionvon Diana Zimmermann
Skandal um Sexualstraftäter :Trump will nun doch Abstimmung zu Epstein-Aktenmit Video
Muttermilchspende für Frühgeborene:Warum Muttermilch für Frühchen so wichtig istvon Gunnar Fischermit Video
Präsidentschaft in Chile:Linkskandidatin und Ultrarechter ziehen in Stichwahl einmit Video
Nach Angriff auf mutmaßliche Schmuggler:US-Flugzeugträger erreicht Karibik für Anti-Drogen-Einsatzmit Video
4:1 nach 0:1-Rückstand:Norwegen serviert Italien auch im San Siro abvon Adrian von der Groeben2:59 min
- Interview
Wirtschaftsweiser Martin Werding:Rentenpolitik: "Uns stehen 10 bis 15 harte Jahre bevor"mit Video
Letzter Gruppenspieltag:WM 2026: So qualifiziert sich die DFB-Elfmit Video
Kein Wunder im Mailänder San Siro:Italien muss in die WM-Playoffs, Norwegen holt Direkt-Ticketmit Video
Nachrichten | heute journal:Die Natur in der deutschen Geschichtevon Stefan Merseburger2:50 min
Nachrichten | heute journal:Widerstand gegen Rentenpaket in der Unionvon Daniel Pontzen/ Bernd Benthin2:43 min
Nachrichten | heute journal:Weniger Fokus auf Klimaschutzvon Winnie Heescher2:55 min
Nachrichten | heute journal:Mit dem Segelboot zur Antarktisvon Carsten Behrendt3:04 min
Nachrichten | heute journal:AfD-Streit um Russlandreisenvon D. Gebhard / N. Mooney / S. Moritz-Möller3:18 min
Nachrichten | heute journal:Werding: "Kein seriöser Umgang mit der Sache"5:13 min
Nachrichten | heute journal:heute journal vom 16. November 202529:21 min
- Analyse
Ukrainische Stadt Huliapolie im Visier:Russland durchbricht Verteidigungslinien im Südenvon Christian Mölling, András Ráczmit Video
Endspiel-Sieg über Carlos Alcaraz:Jannik Sinner wieder ATP-Championmit Video
Irland zittert sich in die Playoffs:9:1 - Portugal schießt sich zur WM 2026mit Video