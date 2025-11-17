  3. Merkliste
  4. Suche

Zuletzt veröffentlicht: Die neuesten Schlagzeilen und Videos

Zuletzt veröffentlicht

  1. Eine Frau auf dem Bett vor den Kameras
    Vorab

    Politik | auslandsjournal:auslandsjournal - die doku: Chaturbate

    von Frederik Fleig und Annkathrin Weis
    43:37 min
  2. Nahaufnahme eines Polizei-Blaulichts.
    Jetzt live

    Polizei schießt auf Mädchen:Was über den Einsatz in Bochum bekannt ist

    mit Video
  3. Tom Cruise mit Ehren-Oscar ausgezeichnet

    Nachrichten | hallo deutschland:Tom Cruise mit Ehren-Oscar ausgezeichnet

    von Markus Rosendahl
    0:48 min
  4. Filmstars treffen Papst Leo XIV. in Rom

    Nachrichten | hallo deutschland:Filmstars treffen Papst Leo XIV. in Rom

    von Markus Rosendahl
    0:36 min
  5. Kim Kardashian und Britney Spears

    Nachrichten | hallo deutschland:Prominente Pyjama-Party mit Britney Spears

    von Markus Rosendahl
    0:27 min
  6. Friedrich mit zusammen mit dem Chef der Jungen Union
    FAQ

    Renten-Diskussion in der Union:Rentenniveau, Haltelinie & Co: Worum geht's da eigentlich?

    von Johannes Lieber
    mit Video
  7. ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann bei einem Schaltgespräch.

    Nachrichten | heute:Gespräche sind für Deutschland "sehr wichtig"

    1:10 min
  8. Torben Heine
    Update

    Update am Abend:Wenn das Geld für sorgloses Aufwachsen fehlt

    von Torben Heine
  9. Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung.

    Nachrichten | heute:Streit um geplantes Rentenpaket

    von Andrea Maurer
    1:48 min
  10. Christian Kukuk aus Deutschland auf seinem Pferd Cepano Baloubet.

    Ärger im Reitsport:Olympiasieger Kukuk im Kreuzfeuer der Kritik

    von Hermann Valkyser
    1:35 min
  11. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  12. 26.01.2022, Berlin: Die Fahnen von Israel und Deutschland wehen vor dem Abgeordnetenhaus Berlin.
    Liveblog

    Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt

  13. Fußball: Hoffenheims Ex-Frauen-Trainer Theodoros Dedes.

    Co-Trainer Johrden übernimmt:Hoffenheim trennt sich von Frauen-Trainer Dedes

    mit Video
  14. heute Xpress

    Nachrichten | heute:heute Xpress

    2:01 min
  15. Stacheldrahtzaun

    Oberstes Landesgericht Bayern:Kein Anrecht auf vegane Kost im Gefängnis

    von Kai Remen
    0:43 min
  16. Alice und Ellen Kessler, Archivbild

    Show-Legenden wurden 89 Jahre alt:Kessler-Zwillinge Alice und Ellen gestorben

    mit Video
  17. Bayern, Bayerisch Eisenstein: Eine dünne Schneedecke liegt auf der Piste an der Talstation des Großen Arbers

    Schneefall im Bergland:Nasskaltes Novemberwetter: Es wird ungemütlich

    mit Video
  18. Fahne, ver.di, Symbolbild

    Komplizierte Tariverhandlungen im Winter:Länder-Tarifvertrag: Verdi fordert 300 Euro mehr Lohn

    mit Video
  19. Sweden European Space Race

    Nachrichten | heute in Europa:Schweden: Raketenstart der „Mapheus“

    von Henner Hebestreit
    1:54 min
  20. Der Sendungstitel "heute in Europa" steht vor einer Europakarte aus blauen Strichen.

    Nachrichten | heute in Europa:heute in Europa vom 17. November 2025

    14:03 min
  21. Ein kleines Boot mit Menschen an Bord, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, verlässt den Strand. (Archiv)

    Nachrichten | heute in Europa:Großbritannien: Verschärfung der Asylrechte

    von Alexander Glodzinski
    2:10 min
  22. Scheich Hasina Wajed, Archivbild

    Hinrichtung unwahrscheinlich:Bangladesch: Ex-Regierungschefin Hasina zu Tode verurteilt

  23. Mutmaßliche Vergiftungen in Istanbul

    Nachrichten | heute in Europa:Türkei: Ermittlungen in Hotel

    von Luc Walpot
    2:35 min
  24. Portweinlager in Portugal

    Nachrichten | heute in Europa:Portugal: Portwein in der Krise

    von Thomas Walde
    2:10 min
  25. Die berühmten Zwillinge Alice und Ellen Kessler.

    Nachrichten | hallo deutschland:Kessler-Zwillinge gestorben

    von Bernd Kungel
    1:46 min
  26. 04.12.2024, Berlin: Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen mit Blaulicht.

    Einsatz in Bochum :Zwölfjährige bei Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt

  27. US-Präsident Donald Trump in einem Büro.

    Trumps Kurswechsel: Epstein-Akten: Warum Trump einlenkt

    16:15 min
  28. Nick Woltemode jubelt naxh seinem Tor gegen Luxemburg.
    Noch 21 Stunden

    Vor entscheidendem WM-Quali-Spiel:Gegen die Slowakei ist Siegen Pflicht

    1:43 min
  29. Fußball: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick.

    Fußball-WM‑Qualifikation:Rangnicks Österreicher haben das WM‑Ticket selbst in der Hand

    mit Video
  30. Loop One-Biathlon Opening Festival im Olympiapark in München

    Biathlon-Auftakt in Östersund:Im deutschen Aufgebot fehlen zwei Routiniers

    mit Video
  31. Spezialkräfte und Polizei sind am 17.11.2025 am Ort eines beschädigten Gleisabschnitts auf der Strecke Deblin-Warschau in der Nähe des Bahnhofs des polnischen Ortes Mika im Einsatz.

    Strecke Warschau-Lubin :Explosion auf Bahnstrecke: Polnische Regierung vermutet Sabotage

  32. Weihnachtsmarkt

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Sicherheit auf Weihnachtsmärkten

    von Anja Klingen
    1:52 min
  33. ZDF Logo

    Nachrichten | heute - in Deutschland:heute - in Deutschland vom 17.11.2025

    15:18 min
  34. Wohnungslose

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Wohnungslosenhilfe

    von Alexander Eschment
    1:51 min
  35. Frühchen im Krankenhaus

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Kleine Helden auf Frühchen Station

    von Claudia Oberst
    1:55 min
  36. Merz

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Unions-Streit um Renten-Haltelinie

    von Dorte Ferber
    1:54 min
  37. Gruppenfoto der Crew der Expedition.

    Expedition deutscher Wissenschaftler:Mit dem Segelboot in die Antarktis zu den Danger Islands

    Carsten Behrendt, Ushuaia, Feuerland
    mit Video
  38. Junge Ukrainer

    Innenministerium sieht erhöhten Zuzug:"Kein Kanonenfutter": Warum wieder mehr Ukrainer kommen

    von Lisa Jandi
  39. Macron und Selenskyj bei dem Treffen in Frankreich.

    Abkommen über militärische Hilfe:Macron empfängt Selenskyj

    0:20 min
  40. Ein Minenarbeiter im Kongo

    Minen-Unglück:Mehrere Tote bei Erdrutsch im Kongo

    0:17 min
  41. Ein junger Mann hält eine Kreditkarte über der Laptoptastatur in den Händen.

    Junge Frauen besonders oft betroffen:Mehr Menschen haben Schulden durch Online-Shopping

    mit Video
  42. Ein Mitarbeiter verteilt Jogurt an zwei Kinder in der Ausgabestelle Paul-Schneider-Haus der Berliner Tafel. Kinder sind von hinten zu sehen.

    Statistisches Bundesamt:Kinderarmut in Deutschland 2024 gestiegen

    von Kai Remen
    0:33 min
  43. Login, Passwort, Symbolbild

    So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetaucht

    von Oliver Klein
    mit Video
  44. Küchenutensilien hängen in der Küche der Justizvollzugsanstalt Senne am 10.04.2019.

    Gericht in Bayern hat entschieden:Gefängnis-Essen: Inhaftierter hat kein Recht auf vegane Kost

    mit Video
  45. Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, spricht in Anwesenheit seiner Delegation beim deutsch-chinesischen Financial Roundtable im Staatsgästehaus Diaoyutai, Peking, am 17.11.2025.

    Zugang zu kritischen Rohstoffen:Klingbeil pocht in Peking auf "fairen Umgang"

    mit Video
  46. Tom Cruise mit der Oscar-Trophäe
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Tom Cruise mit Ehren-Oscar ausgezeichnet

  47. Huglfing

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Huglfing: Schönstes Dorf Europas

    von Anna Gürth
    6:21 min
  48. Obdachlose Person auf der Straße, sitzt mit Rücken zur Kamera.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Wohnungslose Menschen in Deutschland

    von Alexander Eschment
    2:32 min
  49. Nähen für Frühchen

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Welt-Frühgeborenen-Tag

    von Claudia Oberst
    2:22 min
  50. SZ Economic Summit in Berlin with German Chancellor Merz

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Koalition: Streit ums Rentenpaket

    von Britta Buchholz
    1:57 min
  51. raffelhueschen

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:"Der Fehler ist der Koalitionsvertrag"

    3:40 min
  52. Mensch guckt auf Handy

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Service: Sammelklage gegen Meta

    von Fabian Noah Medler
    2:40 min
  53. mapheus-16

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Start von MAPHEUS-16

    von Henner Hebestreit
    4:38 min
  54. daniel-steinhoff

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Brockenwirt Daniel Steinhoff

    von Lana Ulman
    3:31 min
  55. Istanbul, zu sehen ist eine Ansicht der Stadt mit Hagia Sophia im historischen Sultan-Ahmet-Viertel

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Familiendrama in Istanbul

    von Luc Walpot
    2:38 min
  56. "ZDF-Mittagsmagazin": Sendungslogo.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:ZDF-Mittagsmagazin vom 17. November 2025

    96:18 min
  57. Rakete bei Start am Weltraumbahnhof

    Nachrichten | heute:Neuer Satellit beobachtet Meeresspiegel

    von M. Wolsiffer / N. Bieniek
    1:32 min
  58. Das Logo der "heute"-Nachrichten: "heute" in weißer Schrift vor einer blauen Weltkarte.

    Nachrichten | heute:ZDF heute Sendung vom 17.11.2025

    9:50 min
  59. Karin Prien redet an ihrem Platz im Bundestag ins Mikrofon und gestikuliert dabei.

    Nachrichten | heute:Prien will Abstimmung über Rente verschieben

    von Dorthe Ferber
    1:39 min
  60. Moderator im Schaltgespräch mit Korrespondentin Winnie Heescher

    Nachrichten | heute:Klimakonferenz: „Jetzt kneifen die Europäer"

    1:09 min
  61. Obdachlose Person auf der Straße, sitzt mit Rücken zur Kamera.

    Nachrichten | heute:Not bei Wohnungslosen nimmt vor dem Winter zu

    von Alexander Eschment
    1:32 min
  62. Joshua Kimmich (Deutschland)

    Vor Quali-Showdown gegen die Slowakei:Kapitän Kimmich ist zurück im DFB-Kader

    mit Video
  63. 16.11.2025, Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi: Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, steigt in Abu Dhabi aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft der Luftwaffe und wird von Alexander Schönfelder (M), Deutscher Botschafter in Abu Dhabi, und einem Vertreter des emiratischen Protokolls begrüßt.

    Investitionen und Energie im Fokus:Wirtschaftsmission: Reiche sucht Partner in Golfstaaten

    mit Video
  64. Ein Kind schaukelt am Mittwoch (03.02.2010) vor einem Hochhaus in Meschenich bei Köln.

    Statistisches Bundesamt :Jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet

    mit Video
  65. 08.11.2023, Sachsen, Dresden: Die Fahnen von Deutschland und Israel wehen vor dem Sächsischen Landtag im Wind.

    Wieder "Einzelfallprüfung" vorgesehen:Deutschland hebt Rüstungsexport-Beschränkungen an Israel auf

  66. Bild einer Spiralgalaxie

    Überwachung des Meeresspiegels:Neuer Satellit der ESA im All

    1:34 min
  67. Zigaretten in einem Aschenbecher

    Treffen in Genf:WHO berät Tabakkonsum

    0:23 min
  68. Die linke Präsidentschaftskandidatin aus Chile Jara

    Präsidentschaftswahlen in Chile:Linke Kandidatin gewinnt erste Runde

    0:19 min
  69. Mensch guckt auf Handy

    Gesellschaft | Volle Kanne:Sammelklage gegen Meta

    3:38 min
  70. Joja Wendt bei Volle Kanne

    Gesellschaft | Volle Kanne:Volle Kanne vom 17. November 2025

    80:16 min
  71. ZDF-Reporter Carsten Behrendt auf einem Segelboot

    Gesellschaft | Volle Kanne:Segelmission im Dienste der Wissenschaft

    6:04 min
  72. Piri Piri Hähnchen auf cremiger Polenta

    Gesellschaft | Volle Kanne:Piri Piri Hähnchen auf cremiger Polenta

    5:20 min
  73. Frühgeborenenstation

    Gesellschaft | Volle Kanne:Muttermilchspende für Frühgeborene

    5:07 min
  74. Esther Görnemann ist Florian Weiss im Volle-Kanne-Studio zugeschaltet

    Gesellschaft | Volle Kanne:Digitale Souveränität in Europa

    7:00 min
  75. Finanzfinister Lars Klingbeil

    Finanzminister in China:Klingbeil fordert faireren Wettbewerb

    0:25 min
  76. Pflegerin hält eine Hand

    Stationäre Versorgung in Deutschland:Pflege-Eigenanteil: Bis 1.790 Euro Unterschied

    von Dagmar Noll
    mit Video
  77. Friedrich Merz

    Rentenreform nach 2031:Merz will Rentendebatte entschärfen

    0:22 min
  78. Eine Ausstellung auf der Klimakonferenz in Bélem

    Entscheidende Phase:Weltklimakonferenz geht in die zweite Woche

    0:17 min
  79. Symbolbild Rente

    Streitgespräch im Morgenmagazin:SPD drängt auf Umsetzung der Rentenpläne

    0:35 min
  80. 28.09.2021, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh: Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

    Beamte sprechen von Falschinformationen:Drohungen gegen Berliner Schulen - Polizei gibt Entwarnung

  81. Facebook auf Handy

    Sammelklage gegen Meta:Schadensersatz für Nutzer von Facebook und Instagram möglich

    von Fabian Noah Medler
    mit Video
  82. Diana Zimmermann
    Update

    Update am Morgen:Disziplinlos oder standhaft? Rebellion in der Union

    von Diana Zimmermann
  83. US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern, bevor er am Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, in die Air Force One steigt

    Skandal um Sexualstraftäter :Trump will nun doch Abstimmung zu Epstein-Akten

    mit Video
  84. Flaschen mit Muttermilch in Drahtkörben in einer Frauenmilchbank. Darüber hält eine Hand eine Flasche mit gespendeter Muttermilch.

    Muttermilchspende für Frühgeborene:Warum Muttermilch für Frühchen so wichtig ist

    von Gunnar Fischer
    mit Video
  85. In Antofagasta, Chile, stehen Menschen Schlange, um während der chilenischen Parlamentswahlen ihre Stimme abzugeben.

    Präsidentschaft in Chile:Linkskandidatin und Ultrarechter ziehen in Stichwahl ein

    mit Video
  86. Die Gerald R. Ford Carrier Strike Group der US-Marine mit dem Flugzeugträger USS Gerald R. Ford (links)

    Nach Angriff auf mutmaßliche Schmuggler:US-Flugzeugträger erreicht Karibik für Anti-Drogen-Einsatz

    mit Video
  87. Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland gewinnt den Luftzweikampf gegen den italienischen Kontrahenten Manuel Locatelli

    4:1 nach 0:1-Rückstand:Norwegen serviert Italien auch im San Siro ab

    von Adrian von der Groeben
    2:59 min
  88. Münster, 14.12.2019: Einkaufen in der Vorweihnachtszeit. Am Samstag vor dem Dritten Advent ist die Fußgängerzone Ludgeristraße mit zahlreichen Menschen gefüllt.
    Interview

    Wirtschaftsweiser Martin Werding:Rentenpolitik: "Uns stehen 10 bis 15 harte Jahre bevor"

    mit Video
  89. Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bei einem Länderspiel von Mexiko.

    Letzter Gruppenspieltag:WM 2026: So qualifiziert sich die DFB-Elf

    mit Video
  90. Erling Haaland und Julian Ryerson (links) feiern den 4:1-Sieg gegen Italien im San Siro.

    Kein Wunder im Mailänder San Siro:Italien muss in die WM-Playoffs, Norwegen holt Direkt-Ticket

    mit Video
  91. Ein Ausschnitt der Asutellung in dem Objekte die zu der Atombewegung gehören gezeigt werden

    Nachrichten | heute journal:Die Natur in der deutschen Geschichte

    von Stefan Merseburger
    2:50 min
  92. Friedrich mit zusammen mit dem Chef der Jungen Union

    Nachrichten | heute journal:Widerstand gegen Rentenpaket in der Union

    von Daniel Pontzen/ Bernd Benthin
    2:43 min
  93. Große Demonstration für das Klima auf einer deutschen Straße mit vielen Teilnehmenden

    Nachrichten | heute journal:Weniger Fokus auf Klimaschutz

    von Winnie Heescher
    2:55 min
  94. Segelboot das im Hafen liegt

    Nachrichten | heute journal:Mit dem Segelboot zur Antarktis

    von Carsten Behrendt
    3:04 min
  95. AfD Landes Parteitag mit Bühne auf der ein Bundestagsabgeordneter spricht

    Nachrichten | heute journal:AfD-Streit um Russlandreisen

    von D. Gebhard / N. Mooney / S. Moritz-Möller
    3:18 min
  96. Schaltgespräch mit Professor Marin Werding zu der Rentendebatte

    Nachrichten | heute journal:Werding: "Kein seriöser Umgang mit der Sache"

    5:13 min
  97. ZDF Logo

    Nachrichten | heute journal:heute journal vom 16. November 2025

    29:21 min
  98. Soldaten der russischen Armee absolvieren ein Kampftraining in der Region Saporischschja.
    Analyse

    Ukrainische Stadt Huliapolie im Visier:Russland durchbricht Verteidigungslinien im Süden

    von Christian Mölling, András Rácz
    mit Video
  99. Jannik Sinner ballt nach einem Punkt für ihn im ATP Finale in Italien seine Faust

    Endspiel-Sieg über Carlos Alcaraz:Jannik Sinner wieder ATP-Champion

    mit Video
  100. Portugals Spieler bejubeln das vierte Tor beim 9:1-Sieg über Armenien

    Irland zittert sich in die Playoffs:9:1 - Portugal schießt sich zur WM 2026

    mit Video