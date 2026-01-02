Der Wechsel von Nationalspieler Niclas Füllkrug von West Ham zur AC Mailand ist perfekt. Die Italiener leihen den 32-Jährigen zunächst aus und sicherten sich eine Kaufoption.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug wechselt zur AC Mailand. Der 32-Jährige kommt aus der Premier League von West Ham United. 02.01.2026 | 0:24 min

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt zum Traditionsklub AC Mailand. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt. Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption.

Füllkrug hat schon seit Tagen in Mailand trainiert

Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die "Hammers" kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen.

Endspurt um das Ticket zur WM 2026

Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein Ticket für die WM 2026 sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa