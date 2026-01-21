Champions League: Liverpool setzt sich gegen Marseille durch

Der FC Liverpool schafft den Sprung unter die Top Vier der Tabelle. Bei Olympique Marseille bringt ein schlitzohriger Freistoß das Team von Arne Slot auf die Siegerstraße.

Liverpool setzt sich gegen Marseille durch

Wichtiger Erfolg für den FC Liverpool mit dem immer besser in Fahrt kommenden Florian Wirtz. Die Reds, bei denen Rückkehrer Mohamed Salah und Nationalspieler Wirtz in der Startelf standen, setzten sich mit 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille durch.

Ein Freistoßtor von Dominik Szoboszlai (45.+1) ebnete den Weg, Facundo Medina (73., Eigentor) und Joker Cody Gakpo (90.+3) entschieden das Spiel. Durch den Dreier nahm Liverpool Kurs auf das Achtelfinale und rehabilitierte sich für die Blamage gegen die PSV Eindhoven (1:4) zuvor. Mit 15 Zählern sprang Wirtz' Team auf Platz vier.

Die Aufstellungen:

Olympique Marseille: Rulli - Murillo, Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Højbjerg, Kondogbia (68. Nadir), Traorè (68. Paixão) - Gouiri (67. Aubameyang), Greenwood

Trainer: Roberto de Zerbi

FC Liverpool: Alisson - Frimpong, Gomez, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitiké (80. Gakpo), Wirtz (79. Jones)

Trainer: Arne Slot