Champions League: Doue führt PSG zum Sieg in Monaco

Turbulenter Abend für den Titelträger: PSG gerät in Rückstand, vergibt einen Strafstoß und muss früh den Topspieler ersetzen. Dennoch siegt Paris. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Doue führt PSG zum Sieg in Monaco

Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch mit 3:2 (2:2) das französische Duell bei der AS Monaco gewonnen.

Mit Doue kommt die Wende

Monaco ging durch zwei frühe Treffer von Folarin Balogun in Führung (1./18.). Vitinha verpasste zunächst den möglichen Anschlusstreffer, als er mit einem Foulelfmeter Torhüter Philipp Köhn scheiterte (22.).

Doch der für den angeschlagenen Weltfußballer Ousmane Dembele früh eingewechselte Desiré Doue (29./67.) sowie Achraf Hakimi (41.) drehten die Partie. Kurz nach der Halbzeitpause sah Monacos Aleksandr Golowin zudem die Rote Karte (49.).

Die Aufstellungen:

AS Monaco: Köhn - Vanderson (70. Bamba), Teze, Faes, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche (58. Diatta), Golowin, Adingra (70. Coulibaly) - Balogun (83. Biereth)

Trainer: Sebastien Pocognoli

Paris St. Germain: Safonow - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Kwaratschelia (69. Lee), O. Dembélé (27. Doué), Barcola (81. G. Ramos)

Trainer: Luis Enrique