Champions League: Dominanter BVB-Auftritt gegen Bergamo

Dortmund fährt gegen Atalanta Bergamo einen verdienten Sieg ein. Mit einer konzentrierten und dominanten Leistung schafft sich der BVB eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Erst spät dran, dann ganz früh hellwach: Borussia Dortmund hat dank eines Blitzstarts den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League gelegt und sich auch von widrigen Bedingungen nicht stoppen lassen. Der von großen Personalsorgen in der Abwehr geplagte BVB gewann sein Play-off-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo 2:0 (2:0) und reist nun mit einem komfortablen Polster zum zweiten Vergleich in der kommenden Woche in Italien.

Verkehrschaos rund um Dortmund

Wegen des Verkehrschaos rund um Dortmund - in der Westfalenhalle in unmittelbarer Nähe des Stadions fand parallel ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt - war der Mannschaftsbus des BVB erst um 20.20 Uhr angekommen. Das Spiel beginn daher eine Viertelstunde später als geplant um 21.15 Uhr, es bot bei eisigen Temperaturen aber direkt einen wild entschlossenen BVB.

Serhou Guirassy (3.) nutzte gleich die erste Gelegenheit zur Führung. Kurz vor der Pause legte Guirassy das 2:0 durch Maximilian Beier (42.) auf. Im Anbetracht der Dortmunder Überlegenheit hätte der Sieg aber noch deutlicher ausfallen können.

Die Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha (83. Sabitzer), Svennson - Beier (70. Chukwuemeka), Brandt (70. Adeyemi) - Guirassy (83. Silva)

Trainer: Niko Kovac

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti (46. Hien), Kolasinac - Zappacosta (72. Bellanova), De Roon (63. Sulemana), Ederson, Bernasconi - Pasalic, Zalewski (82. Samardzic) - Scamacca (46. Krstovic)

Trainer: Raffaele Palladino