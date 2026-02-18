  3. Merkliste
Champions League:Schick liefert: Bayer siegt bei Olympiakos

von Moritz Zschau

|
Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) kämpft.

Bayer Leverkusen setzt sich bei Olympiakos durch. Für die Tore gegen einen kämpferischen Gegner sorgt wieder einmal Torgarant Patrik Schick.

Bayer Leverkusen darf dank Torgarant Patrik Schick und einer erwachsenen Teamleistung vom nächsten Achtelfinaleinzug in der Champions League träumen. In einem intensiven Play-off-Hinspiel triumphierte die Werkself bei Olympiakos Piräus trotz vieler ungenutzter Gelegenheiten in der ersten Hälfte mit 2:0 (0:0).

Vor dem Rückspiel am Dienstag in der heimischen Arena ist die Ausgangslage für den deutschen Vizemeister nun hervorragend. Topstürmer Schick schlug in der zweiten Hälfte innerhalb von kurzer Zeit gleich zweimal zu (60./63.) und verpasste der zuvor beeindruckenden Stimmung im Stadio Georgios Karaiskakis einen herben Dämpfer.

Die Aufstellungen:

Olympiakos Piräus: Tsolakis - Rodinei, Retsos, Pirola (46. Biancone), Ortega (82. Onyemaechi) - Mouzakitis, Hezze (82. Scipioni) - Martins, Taremi (64. Chiquinho), Podence (64. André Luiz) - El Kaabi
Trainer: José Luis Mendilibar

Bayer 04 Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba - García (86. Fernandez), Palacios - Vazquez (77. Arthur), Maza (64. M. Tillman), Grimaldo, Poku (76. Terrier) - Schick (87. Kofane)
Trainer: Kasper Hjulmand

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

