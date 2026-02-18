  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Real gewinnt hitzige Partie bei Benfica

Champions League:Real gewinnt hitzige Partie bei Benfica

von Moritz Zschau

|
Benfica Lissabon - Real Madrid

Real Madrid siegt in einer intensiven Partie bei Benfica. Im Fokus: Vinicius Jr. mit einem Traumtor, einem Torjubel und einem Rassismus-Vorwurf. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Real Madrid hat sich im Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit einem 1:0-Sieg für die dramatische Niederlage zum Ende der Gruppenphase revanchiert.

Vinicius Jr. erzielte beim 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg den Treffer des Tages (50. Minute) - und löste danach eine minutenlange Spielunterbrechung aus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Argentinier Gianluca Prestianni gab Vinicius bei Schiedsrichter Francois Letexier an, rassistisch beleidigt worden zu sein. Lissabons früherer Real-Trainer José Mourinho sah in der Schlussphase wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.

Die Aufstellungen:

Benfica Lissabon: Trubin - Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl - Aursnes (80. Lopes Cabral), Barreiro Martins - Prestianni (81. Lukébakio), Fernandes Ferreira Silva (74. Rios), Schjelderup (74. Sudakow) - Pawlidis
Trainer: José Mourinho

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras (90.+9 Carvajal) - Valverde, Güler (86. Diaz), Tchouaméni, Camavinga (90.+4 Pitarch) - Mbappé, Vinicius Junior
Trainer: Alvaro Arbeloa

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 22. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40