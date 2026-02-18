Champions League: Real gewinnt hitzige Partie bei Benfica

Real Madrid hat sich im Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit einem 1:0-Sieg für die dramatische Niederlage zum Ende der Gruppenphase revanchiert.

Vinicius Jr. erzielte beim 1:0 (0:0)-Auswärtserfolg den Treffer des Tages (50. Minute) - und löste danach eine minutenlange Spielunterbrechung aus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Argentinier Gianluca Prestianni gab Vinicius bei Schiedsrichter Francois Letexier an, rassistisch beleidigt worden zu sein. Lissabons früherer Real-Trainer José Mourinho sah in der Schlussphase wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.