Ein traumhaftes Startelf-Comeback von Jamal Musiala und ein Joker-Tor von Harry Kane haben dem FC Bayern eine Top-Ausgangslage für die K.o-Phase in der Champions-League gesichert. Beim 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven feierte der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Vorrunde den siebten Sieg im achten Spiel.