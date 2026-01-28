Auch Comebacker Musiala netzt:Kane trifft spät: Bayern feiert Platz zwei
von Moritz Zschau
Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala.
Ein traumhaftes Startelf-Comeback von Jamal Musiala und ein Joker-Tor von Harry Kane haben dem FC Bayern eine Top-Ausgangslage für die K.o-Phase in der Champions-League gesichert. Beim 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven feierte der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Vorrunde den siebten Sieg im achten Spiel.
Die Münchner zogen damit als Zweiter der Ligaphase ins Achtelfinale ein und gehen dem famosen FC Arsenal wie gewünscht bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg.
Die Aufstellungen:
PSV Eindhoven: Kovár – Dest, Schouten, Obispo, Mauro Júnior – Man (46. N. Fernandez), Wanner, Veerman – Til, Saibari, Perisic (82. Driouech)
Trainer: Peter Bosz
FC Bayern München: Urbig – Bischof (85. Boey), Upamecano (62. Davies), Tah, H. Ito – Kimmich, Pavlovic – Musiala (62. Gnabry) – Karl (62. Olise), Jackson (62. Kane), Luis Díaz
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)
Kommentator: Moritz Zschau