UEFA Champions League - Saison 2025/26
Champions League: PSV Eindhoven vs. FC Bayern München: die Tore

Auch Comebacker Musiala netzt:Kane trifft spät: Bayern feiert Platz zwei

von Moritz Zschau

Harry Kane jubelt nach seinem Tor zum 1:2 am 28.01.2026 in Eindhoven.

Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala.

Ein traumhaftes Startelf-Comeback von Jamal Musiala und ein Joker-Tor von Harry Kane haben dem FC Bayern eine Top-Ausgangslage für die K.o-Phase in der Champions-League gesichert. Beim 2:1 (0:0) bei der PSV Eindhoven feierte der deutsche Fußball-Rekordmeister zum Abschluss der Vorrunde den siebten Sieg im achten Spiel.

Die Münchner zogen damit als Zweiter der Ligaphase ins Achtelfinale ein und gehen dem famosen FC Arsenal wie gewünscht bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg. 

Die Aufstellungen:  

PSV Eindhoven: Kovár – Dest, Schouten, Obispo, Mauro Júnior – Man (46. N. Fernandez), Wanner, Veerman – Til, Saibari, Perisic (82. Driouech) 

Trainer: Peter Bosz   

FC Bayern München: Urbig – Bischof (85. Boey), Upamecano (62. Davies), Tah, H. Ito – Kimmich, Pavlovic – Musiala (62. Gnabry) – Karl (62. Olise), Jackson (62. Kane), Luis Díaz 

Trainer: Vincent Kompany 

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal) 

Kommentator: Moritz Zschau 

