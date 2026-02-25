  3. Merkliste
Champions League: Real Madrid setzt sich gegen Benfica durch

von Simon Mertens

|
Leandro Barreiro, Eduardo Camavinga und Goncalo Moreira kämpfen am 25. Februar 2026 in Madrid um den Ball.

Real Madrid hat die Champions-League-Reise von Benfica Lissabon beendet. Nach dem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel gewann Real zuhause mit 2:1. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Ausgerechnet Vinícius Júnior hat Real Madrid eine Woche nach dem vieldiskutierten Rassismus-Eklat den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gesichert. Die Königlichen setzten sich mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg im Playoff-Rückspiel gegen Benfica Lissabon durch. 

Vinícius Júnior mit dem Siegtor für Real

Für Real, das ohne den verletzen Kylian Mbappé antrat, traf Aurélien Tchouameni (16.) zum Ausgleich, nachdem Rafa Silva zuvor die Hoffnungen von Benfica befeuert hatte (14.). Viní Jr. stellte dann für Real die Weichen (80.). 

Die Aufstellungen: 

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio (77. Alaba), Carreras (90.+1 Fran Garcia) - Fede Valverde, Arda Güler (84. Perez), Tchouameni, Camavinga (77. Mastantuono) - Gonzalo (84. Pitarch), Vinicius Junior 
Trainer: Alvaro Arbeloa 

Benfica Lissabon: Trubin - Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl - Barreiro (90.+1 Sidny), Aursnes (85. Barrenechea), Rafa, Rios, Schjelderup (85. Ivanovic) - Pavlidis 
Trainer: Joao Tralhao 

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien) 

