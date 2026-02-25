Champions League: Bodö/Glimt wirft Inter sensationell raus

FK Bodö/Glimt hat Historisches geleistet: Mit dem 2:1 bei Inter Mailand ist der Klub der erste norwegische Verein, der in der K.o.-Endrunde der Champions League weitergekommen ist.

Der norwegische Außenseiter FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen fortgeschrieben und für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt. Der viermalige Meister erkämpfte im Playoff-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand ein 2:1 (0:0) und warf den Vorjahresfinalisten damit raus. Das Hinspiel nördlich des hatte Bodö 3:1 gewonnen.

Inter macht nichts aus Überlegenheit

In der ersten Hälfte zählten die Statistiker 12:1 Schüsse, viel Zwingendes war aber nicht dabei. Dann vertändelte der Ex-Dortmunder Manuel Akanji, der nach einem Zusammenprall mit Kopfverband spielte, den Ball und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge (58.) bestrafte den Fehler.

Akanji (69.) traf nur den Pfosten, ehe Hauge das 2:0 von Hakon Evjen (72.) vorbereitete. Alessandro Bastoni (77.) konnte nur noch verkürzen.

Die Aufstellungen:

Inter Mailand: Sommer - Bisseck (81. Dumfries), Akanji, Bastoni - Luis Henrique (62. Diouf), Frattesi (62. Bonny), Zielinski (62. Sucic), Barella, Dimarco (81. Carlos Augusto) - P. Esposito, Thuram

Trainer: Crisitian Chivu

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan (85. Aleesami) - Evjen (82. Saltnes), Berg, Fet - Blomberg (77. Määttä), Högh (77. Helmersen), Hauge

Trainer: Kjetil Knutsen