UEFA Champions League - Saison 2025/26
Champions League: Bodö/Glimt wirft Inter sensationell raus

Champions League:Bodö/Glimt wirft Inter sensationell raus

von Simon Mertens

Fußball: Jubel bei Bodö/Glimt nach dem Sieg bei Inter Mailand.

FK Bodö/Glimt hat Historisches geleistet: Mit dem 2:1 bei Inter Mailand ist der Klub der erste norwegische Verein, der in der K.o.-Endrunde der Champions League weitergekommen ist.

Der norwegische Außenseiter FK Bodö/Glimt hat sein Fußball-Märchen fortgeschrieben und für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt. Der viermalige Meister erkämpfte im Playoff-Rückspiel der Champions League bei Inter Mailand ein 2:1 (0:0) und warf den Vorjahresfinalisten damit raus. Das Hinspiel nördlich des hatte Bodö 3:1 gewonnen. 

Inter macht nichts aus Überlegenheit

In der ersten Hälfte zählten die Statistiker 12:1 Schüsse, viel Zwingendes war aber nicht dabei. Dann vertändelte der Ex-Dortmunder Manuel Akanji, der nach einem Zusammenprall mit Kopfverband spielte, den Ball und der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge (58.) bestrafte den Fehler.

Akanji (69.) traf nur den Pfosten, ehe Hauge das 2:0 von Hakon Evjen (72.) vorbereitete. Alessandro Bastoni (77.) konnte nur noch verkürzen. 

Die Aufstellungen: 

Inter Mailand: Sommer - Bisseck (81. Dumfries), Akanji, Bastoni - Luis Henrique (62. Diouf), Frattesi (62. Bonny), Zielinski (62. Sucic), Barella, Dimarco (81. Carlos Augusto) - P. Esposito, Thuram 
Trainer: Crisitian Chivu 

FK Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan (85. Aleesami) - Evjen (82. Saltnes), Berg, Fet - Blomberg (77. Määttä), Högh (77. Helmersen), Hauge 
Trainer: Kjetil Knutsen 

Schiedsrichter: Alejandro José Hernandez Hernandez (Spanien) 

