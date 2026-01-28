Kai Havertz stark:Perfektes Arsenal schlägt auch Almaty
von Alexander Kramer
Der FC Arsenal hat in der Champions League eine perfekte Ligaphase hingelegt. Auch gegen Almaty gewannen die "Gunners" souverän und feierten den achten Sieg im achten Spiel.
Der FC Arsenal gewann im Emirates Stadium mit 3:2 gegen Qairat Almaty und beendete die Ligaphase der Champions League ohne Punktverlust. Die Gastgeber führten zur Pause mit 3:1. Für Arsenal war es ein erfolgreicher Abend, an dem früh die Weichen gestellt wurden, ehe die Gäste spät noch verkürzten.
Arsenal startete druckvoll. Viktor Gyökeres brachte die Hausherren früh in Führung, Jorginho glich per Foulelfmeter aus. Kai Havertz traf bei seinem Startelf-Comeback selbst, Gabriel Martinelli erhöhte noch vor der Pause. In der Nachspielzeit sorgte Ricardinho für den späten Anschlusstreffer.
Die Aufstellungen:
FC Arsenal: Kepa – White, Mosquera, Calafiori (46. Hincapié), Lewis-Skelly – Havertz (46. Ödegaard), Nørgaard (89. Ibrahim), Eze – Madueke, Gyökeres (77. Gabriel Jesus), Martinelli (77. Bailey-Joseph)
Trainer: Mikel Arteta
Qairat Almaty: Anarbekow – Shirobokov, Martynowitsch, Sorokin – Tapalow (59. Ricardinho), D. Glazer (70. Kasabulat), Sadibekow, Mata (70. Kurgin) – Mrynski, Edmilson (59. Gromyko), Jorginho (79. Bagdat)
Trainer: Rafael Urazbakhtin
Schiedsrichter: Urs Schnyder (Schweiz)
Kommentator: Alexander Kramer