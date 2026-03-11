  3. Merkliste
Champions League:Brillante Bayern nehmen Bergamo auseinander

von Moritz Zschau

|
Bergamos Flügelspieler Lorenzo Bernasconi kann den Pass von Bayerns Flügelspieler Michael Olise unterbinden

Der FC Bayern kann für das Viertelfinale planen. Bei Atalanta Bergamo brannten die Münchner ein Feuerwerk ab und siegten 6:1. Davies, Musiala und Urbig verletzten sich.

Der FC Bayern München kann in der Champions League für das Viertelfinale planen. Dem deutschen Meister gelang im Achtelfinal-Hinspiel ein furioser 6:1 (3:0)-Kantersieg bei Atalanta Bergamo. 

Olise in überragender Form

Josip Stanisic (12. Minute), Michael Olise (22.) und Serge Gnabry (25.) sorgten für eine 3:0-Führung nach nur 25 Minuten. Nicolas Jackson (52.), der für den angeschlagenen Harry Kane begann, erhöhte nach der Pause. Erneut Olise (64.) und Jamal Musiala (67.) erzielten die weiteren Tore.

In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Mario Pasalic noch den Treffer für Bergamo. Neben Alphonso Davies mussten in der Nachspielzeit auch noch Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. 

Die Aufstellungen: 

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Zappacosta (67. Bellanova), Hien, Kolasinac (55. Ahanor) - Sulemana (73. Samardzic), de Roon, Pasalic, Bernasconi - Zalewski (55. Musah), Krstovic - Scamacca (46. Djimsiti). 
Trainer: Raffaele Palladino 

FC Bayern München: Urbig - Stanisic (86. Guerreiro), Tah, Upamecano, Laimer (46. Davies, 71. Bischof) - Kimmich, Pavlovic (68. Goretzka) - Olise, Gnabry (46. Musiala), Díaz - Jackson. 
Trainer: Vincent Kompany

Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen) 

