Champions League Achtelfinale live: Die Highlights streamen

Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League. Der FC Bayern muss bei Atalanta Bergamo ran. Bayer Leverkusen trifft zu Hause auf den Favoriten Arsenal.

Dienstag, 10. März:
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool (18.45)
Newcastle United - FC Barcelona (21.00)
Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (21.00)
Atalanta Bergamo - Bayern München (21.00)

Mittwoch, 11. März:
Bayer Leverkusen - FC Arsenal (18.45)
Real Madrid - Manchester City (21.00)
FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon (21.00)
Paris Saint-Germain - FC Chelsea (21.00)

