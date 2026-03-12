Champions League Achtelfinale live: Die Highlights streamen

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 :Brillante Bayern nehmen Bergamo auseinander
Video2:59
Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League. Der FC Bayern muss bei Atalanta Bergamo ran. Bayer Leverkusen trifft zu Hause auf den Favoriten Arsenal.
Dienstag, 10. März:
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool (18.45)
Newcastle United - FC Barcelona (21.00)
Atlético Madrid - Tottenham Hotspur (21.00)
Atalanta Bergamo - Bayern München (21.00)
Mittwoch, 11. März:
Bayer Leverkusen - FC Arsenal (18.45)
Real Madrid - Manchester City (21.00)
FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon (21.00)
Paris Saint-Germain - FC Chelsea (21.00)