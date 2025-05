Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2026

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird im Juni und Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Zum ersten Mal werden 48 Nationen um den Titel kämpfen. Das Eröffnungsspiel findet in Mexiko statt, das Endspiel wird in den USA ausgetragen. Damit wird die Männer-WM die größte in der Geschichte des Fußballs, da bisher höchstens 32 Teams teilgenommen haben.