Eishockey-WM: Tschechien fegt deutsches Team vom Eis

Mit 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Herning gegen den Weltmeister und muss nach drei Niederlagen in Serie am Dienstag unbedingt gegen Dänemark gewinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Eine Niederlage gegen den Co-Gastgeber würde erstmals seit 2018 das Vorrunden-Aus für den Vize-Weltmeister von 2023 bedeuten.