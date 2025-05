Eishockey-WM: Stützle erstmals gegen Norwegen dabei

Zum dritten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey WM verstärkt NHL-Profi Tim Stützle die DEB Auswahl. Aufgrund einer Gehirnerschütterung war seine WM-Teilnahme lange fraglich. 13.05.2025 | 1:50 min

Kommt er, kommt er nicht? Seit Tagen ging es bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im dänischen Herning um diese Frage. Gemeint war Tim Stützle, der 23 Jahre alte Stürmerstar von den Ottawa Senators, auf dessen Ankunft beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) alle sehnsüchtig warteten.

Senators zögerten mit Freigabe für Stützle

Aus den Play-offs der nordamerikanischen NHL war er bereits am 1. Mai ausgeschieden. Aber ob er nach Dänemark kommt, war weiter unklar. Stützle sei angeschlagen, sein Klub zögere mit der Freigabe, war stets zu hören. Und zwar so oft, dass das Thema irgendwann alle Beteiligten nur noch zu nerven schien.

Trotz frühen Rückstands kann das DEB-Team bei der Eishockey-WM in Schweden und Dänemark gegen Kasachstan das Spiel drehen. Die Mannschaft von Harold Kreis feiert einen 4:1-Sieg. 12.05.2025 | 0:48 min

Eishockeystar verstärkt deutsches Team

Am Montagmorgen stand Stützle dann aber endlich beim Training auf dem Eis und danach in der Interviewzone der Herninger Arena. Da erzählte er, wie er nach dem Saisonende in Kanada nach Deutschland geflogen war und dort eingehend untersucht wurde.

Wir haben abgewogen, wie groß das Risiko ist, ob es Sinn macht und ob ich fit bin - und hier bin ich jetzt. „ Tim Stützle

Badelatschen, kurze Hose, Deutschland-Shirt, Kappe nach hinten - Stützle sah eher aus wie ein Mallorca-Tourist. Nicht wie ein Eishockeystar, der im Jahr rund 7,5 Millionen Euro verdient und das deutsche Team bei der WM nun auf ein neues Level heben soll.

Gelungener Auftakt für das DEB-Team

Nicht, dass die DEB-Auswahl bislang ein schlechtes Turnier gespielt hätte: 6:1 gegen Ungarn 4:1 gegen Kasachstan . Und so soll es heute (16.20 Uhr) gegen Norwegen weitergehen. Aber wenn dann noch einer dazukommt, dem allerorten "Weltklasse" bescheinigt wird, dann ist das noch mal etwas anderes.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bekommt es am Dienstag bei der WM mit Norwegen zu tun. Erstmals wird NHL-Star Tim Stützle für das DEB-Team auf dem Eis stehen. 12.05.2025 | 0:33 min

Bundestrainer Harold Kreis kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er an Tim Stützle denkt: "Er hat die Schnelligkeit, er hat die Übersicht an der Scheibe. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, der eine unglaubliche Qualität auf ganz hohem Niveau hat."

Kapitän Seider: "Unheimlicher Gewinn für Mannschaft"

Kreis ist damit nicht allein. "Brutale Qualität" bringe Stützle mit, sagt Stürmerkollege Lukas Reichel.

Wie der sich in Ottawa von Jahr zu Jahr steigert. Der hat sich da einen Riesennamen gemacht. „ Lukas Reichel

Auch Kapitän Moritz Seider nennt Stützle einen "unheimlichen Gewinn für die Mannschaft".

Übertrieben sind all die Lobeshymnen nicht. Schon in seiner Jugend in Krefeld und Mannheim war der Mittelstürmer aus Tönisvorst am Niederrhein einer "für besondere Aktionen, wo die Aaahs und Ooohs von der Tribüne kommen", hat sein Nachwuchstrainer Elmar Schmitz mal gesagt.

Schneller als Draisaitl bei 300 Scorerpunkten

So ist das auch jetzt in der NHL. 2020 wurde Stützle an Nummer drei im Draft gezogen, genauso hoch wie Leon Draisaitl sechs Jahre zuvor. Und Stützle fand sich in der stärksten Eishockeyliga der Welt sogar schneller zurecht, benötigte weniger Spiele für seine ersten 300 Scorerpunkte als Draisaitl.

Allein diese Saison schoss er 26 Tore und bereitete weitere 58 vor. Aber Bundestrainer Harold Kreis will Stützle nicht nur an seinen Offensivzahlen messen. "Bei Scheibenverlusten arbeitet er zurück", sagt er. Was Stützle selbst freuen dürfte: "Ich habe extrem hart an meinem Defensivspiel gearbeitet und mich extrem verbessert."

Stützle führte Ottawa endlich in die Play-offs

Auch das lässt sich an Zahlen sehen: In der aktuellen Saison stand er bei deutlich weniger gegnerischen Großchancen auf dem Eis als in seinen ersten NHL-Jahren. Der Lohn: Ottawa kam erstmals seit acht Jahren in die Play-offs.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die WM gestartet. Ungarn hatte gegen ein gutes DEB-Team im ersten Gruppenspiel keine Chance. 10.05.2025 | 2:27 min

Zwar war dort gleich nach der ersten Runde gegen Toronto Schluss, aber Stützle genoss das trotzdem: "Ich habe es geliebt, Eishockey zu spielen, wo es richtig um etwas geht. Wenn der Druck am größten ist, macht es am meisten Spaß."

Bei der WM wäre das die K.-o.-Runde. Stützle hat die noch nicht erlebt. Seine bislang einzige WM war die im Jahr 2022 - da verletzte er sich im dritten Spiel und musste abreisen. Jetzt soll das anders laufen. Das DEB-Team will mindestens ins Viertelfinale. Mit einem wie Tim Stützle im Team sind die Chancen darauf sicher nicht kleiner geworden.

