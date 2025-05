In der Regel sind das die "großen Sechs": Kanada, USA, Russland, Tschechien, Schweden und Finnland. Russland ist wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine aber ausgeschlossen. Also wird es wohl einer der anderen Fünf machen, am ehesten Gastgeber Schweden oder Kanada. Der Rekordweltmeister hat mit Sidney Crosby und Nathan MacKinnon zwei Superstars dabei. Bei einer WM sieht man solche Spieler selten.