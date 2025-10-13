Nahost-Konflikt - Aktuelle News zur Lage in Israel und Gaza

Der Nahost-Konflikt

Den Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, besonders zwischen Israel und Palästinensern, nennt man Nahost-Konflikt. Die Region rund um Israel und Palästina hat für Juden, Muslime und Christen geschichtliche und religiöse Bedeutung. 1947 beschloss die UNO nach dem Holocaust, dort einen Staat für die Juden und einen für die Araber zu errichten. Die jüdische Seite rief 1948 den Staat Israel aus. Die arabische Seite lehnte den UNO-Beschluss ab. Unmittelbar nach der Staatsgründung griffen arabische Staaten Israel an. Über die Jahre entwickelte sich der Nahe Osten zu einem internationalen Krisenherd.



Mit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist der Nahost-Konflikt eskaliert. Israel griff infolge der Terrorattacke Ziele im Gazastreifen an. Die USA haben im September 2025 einen 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs vorgelegt. Im Oktober 2025 trat eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Die Hamas hat zugestimmt die letzten Geiseln freizulassen. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Schwerpunkt.