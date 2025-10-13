  3. Merkliste
  4. Suche
Nahost-Konflikt
Nahost-Konflikt
Übersicht
Thema

Nahost-Konflikt - Aktuelle News zur Lage in Israel und Gaza

Donald Trump vor einer Israel-Flagge.

Friedensbemühungen in Gaza:Geiselfreilassung - Trump in Israel

289:09 min

Der Nahost-Konflikt

Den Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, besonders zwischen Israel und Palästinensern, nennt man Nahost-Konflikt. Die Region rund um Israel und Palästina hat für Juden, Muslime und Christen geschichtliche und religiöse Bedeutung. 1947 beschloss die UNO nach dem Holocaust, dort einen Staat für die Juden und einen für die Araber zu errichten. Die jüdische Seite rief 1948 den Staat Israel aus. Die arabische Seite lehnte den UNO-Beschluss ab. Unmittelbar nach der Staatsgründung griffen arabische Staaten Israel an. Über die Jahre entwickelte sich der Nahe Osten zu einem internationalen Krisenherd.

Mit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist der Nahost-Konflikt eskaliert. Israel griff infolge der Terrorattacke Ziele im Gazastreifen an. Die USA haben im September 2025 einen 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs vorgelegt. Im Oktober 2025 trat eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft. Die Hamas hat zugestimmt die letzten Geiseln freizulassen. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Schwerpunkt.

Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt

  1. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spricht vor amerikanischen Gesetzgebern in Jerusalem
    Liveblog

    Nahost-Abkommen:Liveblog: Israel macht Druck bei Übergabe toter Geiseln

  2. Khan Yunes, Palästinensiche Gebiete: Vertriebene kehren von Trümmern umgeben in ihre Häuser zurück.

    Nachrichten | heute:Unklare Zukunft nach Waffenruhe-Abkommen

    von Maike Verlaat-Violand
    1:39 min
  3. Wadephul: "Ich bin optimistisch"
    Interview

    Waffenruhe zwischen Israel und Hamas:Wadephul: "Optimistisch" für dauerhaften Frieden in Nahost

    mit Video
  4. Zerstörung in Gaza-Stadt, aufgenommen am 12.10.2025

    Friedensprozess in Nahost:Hoffnung auf Trumps langen Atem

    von Elmar Theveßen, Jerusalem
    mit Video
  5. Archiv: Über 2000 Menschen folgen nehmen an einer pro-israelischen Solidaritaetskundgebung auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor teil.

    Hoffnung auf Frieden in Nahost:Wie sich Deutschlands Verhältnis zu Israel verändert hat

    von Juana Guschl
    mit Video
  6. World leaders including Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, Tayyip Erdogan and Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pose for a family photo, at the Sharm El Sheikh Peace Summit in Egypt

    Nach Gipfel in Ägypten:Zukunft des Nahost-Friedensplans unklar

    0:27 min
  7. Tel Aviv, Israel. Tens of thousands gathered in the Freed Square (previously known as The Kidnapped and Missing square) to celebrate the return of the remaining 48 hostages from Gaza to Israel.

    Abkommen mit Hamas:Vier Geisel-Leichname in Israel angekommen

    0:19 min
  8. Palästinenser kehren nach Gaza-Stadt zurück
    FAQ

    Nach Waffenruhe-Abkommen:Wie es jetzt in Nahost weitergehen könnte

    mit Video
  9. Friedensgipfel in Ägypten

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Friedensgipfel in Ägypten

    von Eleni Klotsikas
    2:40 min
  10. US-Präsident Donald Trump zeigt ein unterzeichnetes Dokument bei der Friedensgipfel-Zeremonie in Scharm el-Scheich, Ägypten, am 13. Oktober 2025.
    Interview

    Israelischer Historiker zu Nahost:So einen Krieg "beendet man nicht im Nu"

    mit Video
  11. Israelis umarmen sich während sie auf die Freilassung der Geiseln auf dem Platz der Geiseln in Tel Aviv am 13.10.2025 warten.

    Alle überlebenden Geiseln frei:Jubel und Erleichterung in Israel

    mit Video
  12. SGS- Theveßen-Atai

    Nachrichten | heute journal:Trump „wirkte sehr beseelt von seiner Vision“

    5:30 min
  13. Aus israelischen Gefängnissen freigelassene Palästinenser begrüßen ihre Verwandten und Angehörigen.

    Gaza-Abkommen:Israel lässt über 1.900 Palästinenser frei

    mit Video
  14. Hamas-Kämpfer beziehen in Chan Junis Stellung, um vier Leichen dem Roten Kreuz zu übergeben. Israel identifiziert drei als Geiseln, die vierte ist unbekannt. 20. Feb. 2025.

    Nach Freilassung israelischer Geiseln:Wie stark ist die Hamas jetzt noch?

    von Ninve Ermagan
    mit Video
  15. Eine Bildmontage zeigt die 20 israelischen Geiseln, die freigelassen wurden.

    Rückkehr nach Israel:Diese 20 Geiseln wurden freigelassen

    mit Video
  16. US-Präsident Donald Trump während seiner Rede im israelischen Parlement Knesset am 13.10.2025.

    US-Präsident vor Israels Parlament:Trump: "Historischer Aufbruch eines neuen Nahen Ostens"

    mit Video
  17. Trump hält seine Rede anlässlich der Geiselfreilassung

    Trump vor israelischem Parlament:"Triumph für Israel und die Welt"

    65:44 min
  18. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart berichtet aus Tel Aviv.

    ZDF-Korrespondent zu Nahost:"Tag der Euphorie in Israel"

    1:10 min
  19. Menschen jubeln in Tel Aviv während der Live-Übertragung der Geiselfreilassung.

    20 Geiseln freigelassen:Historischer Tag im Nahost-Konflikt

    2:10 min
  20. ZDF-Reporter Luc Walpot; ZDF Korrespondent Elmar Theveßen; Moderator Christian Hoch

    Trump zur Geiselfreilassung:"Klare Aufforderung an Israel"

    4:11 min
  21. Menschen gehen am 12.10.2025 durch eine stark beschädigte Straße in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen.
    Interview

    Zur Lage im Gazastreifen:Welternährungsprogramm: Wollen Gaza mit Hilfe überschwemmen

    mit Video
  22. Norbert Röttgen im Moma am 13.10.2025.
    Interview

    CDU-Politiker zu Nahost-Frieden:Röttgen: Gibt Indizien, die für Zuversicht sprechen

    mit Video
  23. Theveßen aus Jerusalem

    Elmar Theveßen über Trump::"Er träumt von einer großen Friedensordnung"

    1:17 min
  24. Reichart aus Tel Aviv

    Übergabe der Geiseln :"Ein historischer Morgen"

    1:10 min
  1. Israel am Tag der Geiselübergabe

    Nahostkonflikt:Freilassung der ersten Geiseln

    0:27 min
  2. Trump auf dem Weg nach Nahost

    Am Tag der Geisel-Übergabe :Trump reist nach Israel

    0:16 min
  3. Presseschau mit Andreas Rinke

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Presseschau mit Andreas Rinke

    3:03 min
  4. Gaza: "Wir sind sehr zuversichtlich"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gaza: "Wir sind sehr zuversichtlich"

    8:19 min
  5. Tel Aviv: "Anspannung und Vorfreude"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Tel Aviv: "Ein Morgen der Euphorie"

    5:58 min
  6. Nahost: "Große Friedensordnung" geplant

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Nahost: "Große Friedensordnung" geplant

    6:17 min
  7. Israel: "Wir freuen uns so sehr"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Israel: "Wir freuen uns so sehr"

    6:28 min
  8. Stein: "Trump war ausschlaggebend"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Stein: "Trump war ausschlaggebend"

    6:46 min
  9. Der Weg zum Frieden?

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Der Weg zum Frieden?

    von Alexander Eschment
    2:23 min
  10. Nahost-Frieden: "Alles sehr kompliziert"

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Nahost-Frieden: "Alles sehr kompliziert"

    6:11 min
  11. Nahost aktuell - Freilassung Geiseln

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Nahost aktuell - Freilassung der Geiseln

    von Annette Streicher
    2:51 min
  12. US-POLITICS-ISRAEL-PALESTINIAN-DIPLOMACY-TRUMP

    Gaza-Friedensplan:Trump verkündet: "Der Krieg ist vorbei" - Experte vorsichtig

    mit Video
  13. Sharm El Sheikh

    Friedensplan für Nahost:Geisel-Übergabe und Friedensgipfel: Was heute geplant ist

    mit Video
  14. Israel, Tel Aviv: Ein Mann ruht sich auf dem Geiselplatz in Tel Aviv aus.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Geiselübergabe rückt näher

    von Alica Jung
    1:46 min
  15. Ein Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Geiseln werden "an das Rote Kreuz übergeben"

    1:11 min
  16. Eine palästinensische Mutter mit ihrem Kind geht während eines Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas in Gaza-Stadt am 11. 10. 2025 durch die Trümmer zerstörter Gebäude.
    Interview

    Experte zur Zukunft nach Waffenruhe:Gibt es Chance auf dauerhaften Frieden in Gaza?

    mit Video
  17. Protest auf dem Geiselplatz in Tel Aviv

    Nachrichten | heute:Lage vor der Geiselübergabe

    von Alica Jung
    1:31 min
  18. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht bei einer Pressekonferenz in Washington nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump.

    Gaza-Friedensplan:Israel rechnet Montagfrüh mit Geisel-Übergabe

    mit Video
  19. Mendel

    Vor Freilassung der Geiseln :Wie Frieden im Nahen Osten funktionieren kann

    11:09 min
  20. Israelis mit Trump-Schildern

    Gaza-Abkommen:Hamas kündigt Geiselfreilassung an – Gipfel in Ägypten

    mit Video
  21. Die ZDF-Korrespondent*innen Thomas Reichart und Diana Zimmermann bei einem Schaltgespräch.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Vorfreude auf die Freilassung der Geiseln"

    2:40 min
  22. Palästinenser warten auf Rückkehr nach Nord-Gaza

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nord-Gaza: Rückkehrer finden Zerstörung vor

    von Daniel Thoma
    1:38 min
  23. Lastwagen mit humanitärer Hilfe fahren am 27. Juli 2025 über die ägyptische Seite des Rafah-Grenzübergangs in Richtung Gazastreifen.

    UN fordert schnelle Lieferung:Gaza: 60.000 Tonnen Nahrung warten an der Grenze

    mit Video
  24. Alica Jung aus Tel Aviv zu Waffenruhe in Gaza

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Waffenruhe zwischen Israel und Hamas

    von Alica Jung
    2:17 min
  1. Israelische Panzer an nicht bekannt gegebenem Ort
    FAQ

    Einigung mit Terrororganisation Hamas:Israel meldet Waffenruhe in Gaza - wie geht es weiter?

    mit Video
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz

    Merz zu Wiederaufbau-Plan:Kein Militär, aber umfassende Gaza-Hilfe aus Deutschland

    mit Video
  3. Israel Palestinians Gaza

    Naher Osten:US-Truppen sollen Gaza-Waffenruhe überwachen

    mit Video
  4. US-Außenminister Marco Rubio flüstert US-Präsident Donald Trump während eines Gesprächs über die Antifa im State Dining Room im Weißen Haus zu.

    Experten-Einschätzung:Gaza-Einigung: Wie groß ist der Anteil von Donald Trump?

  5. Einav Zangauker, Mutter der israelischen Geisel Matan Zangauke, die von der Hamas festgehalten wird, feiert auf dem Geiselplatz in Tel Aviv, wo sich Menschen versammeln, um die Ankündigung einer Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die Umsetzung der ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen zu feiern.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Hoffnung in Israel und in Gaza

    von Alica Jung
    2:50 min
  6. Thomas Reichart, Golineh Atai und Elmar Theveßen im Schaltgespräch mit der heute

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Ausschlaggebend war der Druck von Trump"

    3:27 min
  7. Palästinenser feiern in Chan Junis im südlichen Gazastreifen nach der Bekanntgabe, dass Israel und die Hamas der ersten Phase eines Friedensplans zur Unterbrechung der Kämpfe zugestimmt haben.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Einigung zwischen Israel und der Hamas

    von Volker Duczek
    0:58 min
  8. Die Menschen reagieren, während sie feiern, nachdem auf einem als Geiselplatz bekannten Platz in Tel Aviv, Israel, bekannt gegeben wurde, dass Israel und die Hamas der ersten Phase eines Friedensplans zur Einstellung der Kämpfe zugestimmt haben

    Stimmen aus Israel und Gaza:"Die Menschen verdienen es, frei zu sein"

    von Ninve Ermagan
    mit Video
  9. Am 9. Oktober 2025 wurden an einer Hauptverkehrsstraße in Tel Aviv ein Plakat mit einem Bild von US-Präsident Donald Trump aufgestellt, um ihm für seine Rolle bei der Erzielung eines Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas zu danken

    Nachrichten | heute:Nahost: Israel und Hamas einigen sich

    von Volker Duczek
    0:54 min
  10. Golineh Atai im Schaltgespräch it der heute

    Nachrichten | heute:"Katar hat die Hamas überzeugt"

    1:15 min
  11. Thomas Reichart im Schaltgespräch mit der heute

    Nachrichten | heute:"Die Mehrheit scheint sicher"

    1:24 min
  12. ZDF-Korrespondent David Sauer vor dem Weißen Haus in Washington.

    Friedensplan für Gaza:"Trumps Anteil daran nicht zu unterschätzen"

    4:35 min
  13. Nahost-Experte Daniel Gerlach vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

    Gaza-Friedensplan:"Ein entscheidender Knoten ist durchschlagen"

    10:46 min
  14. Feiernde und jubelnde palästinensische Menschen auf den Straßen

    Geisel-Freilassung und Truppenrückzug:Israel unterzeichnet Vereinbarung mit Hamas

    mit Video
  15. USA, Washington: US-Außenminister Marco Rubio schreibt eine Notiz, bevor er sie US-Präsident Trump während eines Gesprächs über die Antifa im State Dining Room im Weißen Haus überreicht

    Vor Trumps Verkündung von Gaza-Deal:Die Rolle von Rubios Zettel

  16. Feiernde und jubelnde palästinensische Menschen auf den Straßen

    Nahost-Konflikt:Erste Phase des Gaza-Friedensplans

    0:25 min
  17. ZDF-Korrespondentin Alica Jung bei einem Schaltgespräch.

    Nachrichten | heute:"Die Anspannung löst sich"

    1:00 min
  18. Khan Yunes, Palästinensiche Gebiete: Mehrere Menschen feiern auf einer Straße nach der Verkündung, dass Israel und die Hamas sich auf die Umsetzung der ersten Phase des Friedensplans geeinigt haben.

    Nachrichten | heute:Friedensverhandlungen in Nahost erfolgreich

    von Guido Jahn
    1:34 min
  19. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai bei einem Schaltgespräch.

    Nachrichten | heute:"Druck von Katar"

    1:15 min
  20. ZDF-Korrespondentin Alica Jung bei einem Schaltgespräch.

    ZDF-Korrespondentin:"Unfassbare Erleichterung"

    1:20 min
  21. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen bei einem Schaltgespräch.

    ZDF-Korrespondent:"Umfassende neue Friedensordnung"

    1:28 min
  22. Khan Yunes, Palästinensiche Gebiete: Mehrere Menschen feiern auf einer Straße nach der Verkündung, dass Israel und die Hamas sich auf die Umsetzung der ersten Phase des Friedensplans geeinigt haben.

    Israel und Hamas:Friedensverhandlungen in Nahost erfolgreich

    2:07 min
  23. Telefongespräch mit ZDF-Korrespondentin Golineh Atai

    ZDF-Korrespondentin:"Keine Garantie auf ein Kriegsende"

    1:26 min
  24. Israelische Demonstranten versammeln sich zu einer Protestkundgebung auf dem Geiselplatz, um die sofortige Freilassung aller von der Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln und ein Ende des Krieges im Gazastreifen zu fordern.

    Nach Durchbruch in Gaza-Gesprächen:Geiselfamilien: "Wichtiger und bedeutender Schritt"

    mit Video