Donald Trump zu Gaza-Abkommen: Nichts wird Waffenruhe gefährden

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas brachte Trump viel Anerkennung, zeigt jedoch mögliche Risse. Der US-Präsident gibt sich sicher: "Nichts" werde die Waffenruhe gefährden.

US-Präsident Donald Trump sieht die von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen trotz israelischer Angriffe nicht in Gefahr. Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat sich trotz erneuten gegenseitigen Beschusses im Gazastreifen zuversichtlich über den Fortbestand der Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas gezeigt. "Nichts" werde die Waffenruhe gefährden, sagte er am Mittwoch. Israel solle jedoch "zurückschlagen", wenn israelische Soldaten getötet würden.

"Sie haben einen israelischen Soldaten getötet. Also haben die Israelis zurückgeschlagen. Und sie sollten zurückschlagen", sagte Trump zu Reportern in der Präsidentenmaschine Air Force One.

Zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu der Hamas Verstöße gegen die Waffenruhe im Gazastreifen vorgeworfen und daraufhin neue Angriffe in dem Palästinensergebiet angeordnet.

Israels Premier Netanjahu hat "intensive Angriffe" auf den Gazastreifen angeordnet. Zuvor soll die Hamas laut israelischer Armee die Waffenruhe gebrochen haben. 28.10.2025 | 1:24 min

Vance: "Die Waffenruhe hält"

Auch US-Vizepräsident J.D. Vance bekräftigte seine Zuversicht an die Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas. US-Medien zitierten den Vizepräsidenten mit den Worten:

Die Waffenruhe hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht hin und wieder kleinere Scharmützel geben wird. „ J.D. Vance, US-Vizepräsident

Quelle: AP

Man wisse, "dass die Hamas oder jemand anderes innerhalb des Gazastreifens" einen Soldaten der israelischen Armee angegriffen habe, sagte Vance laut dem US-Fernsehsender NBC.

Wir erwarten, dass die Israelis darauf antworten. „ J.D. Vance, US-Vizepräsident

Er denke aber, dass Trumps Friedensplan trotzdem Bestand haben werde.

Israels Militär hat mit Angriffen auf den Gazastreifen begonnen. ZDF-Korrespondent Anselm Stern berichtet aus Tel Aviv. 28.10.2025 | 1:27 min

Medien: Israel hat USA über Angriffe informiert

Die Hamas erklärte, sie sei nicht für den Angriff auf die Soldaten verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Regierung habe die USA im Voraus über die Luftangriffe informiert, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten. Washington habe von Israel gezielte Angriffe erwartet. Israel beabsichtige nicht, die Waffenruhe zu gefährden.

In Israel drängte US-Vizepräsident Vance auf die weitere Umsetzung des Gaza-Friedensplans. Die Hamas müsse entwaffnet und der Gazastreifen wieder aufgebaut werden. 22.10.2025 | 1:34 min

Hamas stoppt vorerst Geisel-Übergaben

Die Waffenruhe war am 10. Oktober in Kraft getreten, rund zwei Jahre nach dem Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen.

Im Zuge des von Trump vermittelten Abkommens hätte die Hamas bereits vor zwei Wochen neben den letzten 20 überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln an Israel übergeben müssen. Noch immer sind jedoch mehrere tote Geiseln im Gazastreifen. Die Hamas erklärte in Reaktion auf die erneuten israelischen Angriffe, weitere Geisel-Übergaben vorerst einzustellen.

