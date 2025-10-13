  3. Merkliste
Nahost-Liveblog: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

Liveblog

Waffenruhe in Nahost:Liveblog: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel

|

Alle 20 lebenden Geiseln sind von der Hamas freigelassen worden. US-Präsident Trump wird gleich seine Rede in Israel halten. Mehr im Blog.

Trump vor einer israelischen Flagge.

Am Tag der Freilassung der letzten israelischen Geiseln spricht US-Präsident Trump vor dem Parlament in Jerusalem. Seine Rede und Einschätzungen zur Lage bei ZDFheute live.

13.10.2025
Wichtige Meldungen

Freilassung palästinensischer Häftlinge beginnt

Die Busse mit den palästinensischen Häftlingen starten aus Israel. Die Gefangenen sind Teil des Abkommens mit der Hamas: Israel soll rund 2.000 Gefangene freilassen, im Gegenzug kamen zuvor die verbliebenden Geiseln aus dem Gazastreifen frei.

Deutsche Geheimdienste warnen vor anhaltender Gefahr durch Hamas

Die deutschen Geheimdienste sehen auch nach der Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas eine anhaltende Gefahr durch die radikale Palästinenserorganisation. Er könne trotz der Freilassungen und der Verhandlungen "in keinster Weise eine Entwarnung geben, was die Hamas und deren Wirken in Europa und auch in Deutschland angeht", sagte der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen, in einer Anhörung vor dem Bundestag in Berlin. 

Trump spricht mit Familien der Geiseln

Trump spricht gerade mit den Familien der Geiseln, berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Eigentlich waren nur 15 Minuten für den Termin vorgesehen, nun nehme sich der US-Präsident dafür deutlich mehr Zeit. "Das ist eigentlich typisch Donald Trump", so Theveßen. Der Präsident habe sich in der Vergangenheit immer wieder Zeit für Angehörige von Opfern genommen. 

Berichte: Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich reisen. Dies berichteten mehrere israelische Medien übereinstimmend.

Stein: "Trump war ausschlaggebend"

"Gefühle der Trauer, Freude, Wut und Hoffnung" nach Freilassung der Geiseln, die Frage sei nun, ob die Hürden überbrückbar sein werden, so Shimon Stein, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland.

Videoplayer

Knesset vor Trump-Rede

Im israelischen Parlament warten Abgeordnete und Zuschauer auf die Rede von US-Präsidenten Donald Trump. Manche im Publikum tragen rote Kappen mit der Aufschrift "Trump the peace president", die den MAGA-Kappen aus dem US-Wahlkampf ähneln.

Menschen sitzen im israelischen Parlament und warten auf den US-Präsidenten. Sie tragen dabei rote Kappen mit der Aufschrift "Trump der Friedenspräsident"
Die israelische Knesset vor der Trump-RedeQuelle: dpa/Kenny Holston

Deutsch-israelische Zwillinge sehen sich erstmals wieder

Nach ihrer Freilassung aus zweijähriger Geiselhaft haben sich die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals wiedergesehen. Die 28-Jährigen waren am 7. Oktober 2023 aus einem israelischen Grenzort entführt und getrennt voneinander festgehalten worden. Die beiden gehören zu insgesamt vier Geiseln auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, die von der islamistischen Terrororganisation freigelassen wurden.

Quelle: dpa

Alle 20 lebenden Geiseln sind frei

Alle 20 lebenden Geiseln sind nicht mehr in den Händen der Hamas. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden 13 Geiseln in ihre Obhut übergeben und befinden sich auf dem Weg zu den israelischen Streitkräften im Gazastreifen.

Trump in Knesset angekommen

US-Präsident Donald Trump ist bei seiner Nahost-Reise im israelischen Parlament in Jerusalem angekommen. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie er vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wird. Zunächst war geplant, dass sich Trump mit Geiselfamilien trifft und erst darauf eine Rede vor der Knesset - dem israelischen Parlament - hält. 

Am Nachmittag will der US-Präsident zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz.

UN-Nothilfekoordinator sagt Ausweitung von Hilfslieferungen zu

Der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher hat eine umfassende Ausweitung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen angekündigt. "Das ist nur der Anfang", schrieb Fletcher auf der Plattform X über die ersten Lieferungen nach Inkrafttreten der Waffenruhe. Unter anderem sei erstmals seit Monaten Kochgas in den Gazastreifen gelangt. Dadurch, dass die Helfer nun mehr Bewegungsfreiheit hätten, könnten sie auch in bisher schwer erreichbare Gegenden des Gazastreifens vordringen, schrieb Fletcher nach seiner Ankunft in Scharm el Scheich.

Von der Leyen: "Historischer Meilenstein"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertet die Freilassung der Geiseln durch die Hamas als "historischen Meilenstein". Die Rückkehr der Menschen aus der Gefangenschaft sei ein Moment der Erleichterung für die ganze Welt, schreibt sie in sozialen Netzwerken. "Ein neues Kapitel kann beginnen."

Von der Leyen kündigt zudem EU-Hilfe für den Friedensplan an. Die EU sei bereit, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu seinem Erfolg beizutragen. Konkret wolle man etwa die Palästinensische Autonomiebehörde bei Reformen und bei der Verbesserung der Regierungsführung unterstützen. Zudem werde die EU eine aktive Kraft innerhalb der Gebergruppe für Palästina sein und EU-Mittel für den Wiederaufbau des Gazastreifens bereitstellen.

Übergabe der Geiseln: "Ein historischer Morgen"

Im Gazastreifen sind die ersten sieben Hamas-Geiseln dem Roten Kreuz und anschließend dem israelischen Militär übergeben worden. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Tel Aviv.

Videoplayer

Elmar Theveßen über Trump: "Er träumt von einer großen Friedensordnung"

US-Präsident Donald Trump reist am Tag der Freilassung der israelischen Geiseln nach Israel und später nach Ägypten. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet aus Jerusalem. 

Videoplayer

Macron: "Frieden wird nun möglich"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten ausgedrückt. "Ich teile die Freude der Familien und des israelischen Volkes, nachdem sieben Geiseln gerade dem Roten Kreuz übergeben wurden", schrieb Macron im Onlinedienst X. Durch die Freilassung erscheine ein Frieden in der gesamten Region möglich, so Macron.

Starmer: "Entscheidende Phase" für Kriegsende

Der britische Premierminister Keir Starmer hat den heutigen Tag der Freilassung der ersten Geiseln als Beginn der "entscheidenden Phase" zur Beendigung des Krieges bezeichnet. "Jetzt müssen wir dauerhaften Frieden und eine sichere Zukunft für die gesamte Region schaffen", schrieb Starmer auf der Plattform X. Großbritannien werde humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza leisten.

Medienberichte: Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Die letzten 13 der aus Israel entführten Menschen wurden dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben.

Trump: Abkommen vielleicht "größte Sache sein, in die ich jemals involviert war"

Die Einigung zwischen der Hamas und Israel im Gaza-Krieg ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump der womöglich größte Erfolg seiner Karriere. Das Abkommen "könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war", sagte Trump einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios heute auf dem Weg in den Nahen Osten. 

Trump hatte die Einigung durch Druck auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie auf die Hamas vermittelt - unterstützt von Katar, Ägypten und der Türkei.

Kallas: EU wird Grenzübergang zu Ägypten wieder bewachen

Die Europäische Union will ihren zivilen Einsatz zur Überwachung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten am Mittwoch wieder aufnehmen. Das teilt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit. "Die Sicherung des Friedens im Gazastreifen wird außerordentlich komplex sein", schreibt sie auf der Online-Plattform X.

Geiseln telefonieren vor Freilassung mit Angehörigen

Kurz vor ihrer erwarteten Freilassung haben einige Geiseln per Video mit ihren Angehörigen telefoniert. Israelische Medien haben Bilder der Gespräche veröffentlicht, bei denen teilweise Hamas-Mitglieder im Hintergrund zu sehen sind. 

Der Hamas war bei früheren Geisel-Freilassungen vorgeworfen worden, Bilder und Videos für propagandistische Zwecke zu nutzen. Die heutigen Freilassungen sollen deshalb ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter ablaufen.

Rotes Kreuz auf Weg zu weiterer Geisel-Übergabe

Nach der Freilassung der ersten sieben Geiseln durch die Hamas steht im Gazastreifen die Übergabe von weiteren Entführten kurz bevor. Das Rote Kreuz sei auf dem Weg in den Süden des Gazastreifens zu einem zweiten Übergabeort, teilten die israelischen Streitkräfte mit.

Dort sollen mehrere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden, hieß es weiter. Kurz zuvor waren die ersten sieben Geiseln nach 738 Tagen Gefangenschaft wieder zurück nach Israel gebracht worden.

Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters
Themen
Nahost-KonfliktIsraelGazaLibanon

Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt