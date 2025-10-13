US-Präsident Donald Trump ist bei seiner Nahost-Reise im israelischen Parlament in Jerusalem angekommen. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie er vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wird. Zunächst war geplant, dass sich Trump mit Geiselfamilien trifft und erst darauf eine Rede vor der Knesset - dem israelischen Parlament - hält.

Am Nachmittag will der US-Präsident zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz.