Nahost: Christen feiern wieder Geburt von Jesus in Bethlehem

Seit mehr als zwei Monaten herrscht in Nahost eine Waffenruhe. Erstmals seit 2023 können Christen wieder Weihnachten feiern. Doch es ist anders als vor dem Krieg.

Erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs feiern Christen in Bethlehem wieder Weihnachten. Dazu gehören die Prozession von Jerusalem nach Bethlehem und eine Mitternachtsmesse. 24.12.2025 | 0:24 min

Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche in Bethlehem steht in diesem Jahr erstmals wieder ein großer Weihnachtsbaum. Zwei Jahre lang war das anders. Aber normal ist dieses Weihnachtsfest für viele Christen in der Geburtsstadt Jesu Christi nicht. Zu groß der Schmerz nach zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der Hamas, zu präsent das Leid der Palästinenser, zu fragil wirkt die Waffenruhe.

Erstmals seit Ende des verheerenden Krieges feiern Christen im Heiligen Land wieder Weihnachten. Vor der Geburtskirche wird an diesem Mittwoch nach der traditionellen Prozession von Jerusalem nach Bethlehem auch die Mitternachtsmesse gefeiert. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, wird erwartet.

Wie erleben die Menschen die Weihnachtstage dort, wo Jesus Christus der Überlieferung nach geboren wurde? 22.12.2025 | 2:33 min

Hoffnung auf Tourismus

Die Jahrtausende alte Stadt lebt von Reisenden, Pilgern, Touristen. Die Hoffnung ist groß, dass sie nach Pandemie und Krieg zurückkommen werden. Das israelische Tourismusministerium rechnet zu Weihnachten mit rund 40.000 christlichen Pilgern. Für viele Geschäfte, Restaurants und Angestellte kommt das allerdings zu spät.

Ich hatte etwa 80 Mitarbeiter. Seit Kriegsbeginn haben wir ihre Zahl reduziert. Wir konnten nur noch vier oder fünf Festangestellte halten. „ Elias al Arja, Hotelbesitzer

Mohammad Sobh, der einen Souvenirladen in der Stadt betreibt, erzählt, dass nur noch ein Bruchteil der früheren ausländischen Touristen käme. Er bleibe aber hoffnungsvoll.

Zwei Milliarden Christen auf der Welt feiern Weihnachten - aber was ist der Hintergrund des Festes? Und warum feiern nicht alle am gleichen Tag? 24.12.2025 | 2:53 min

Hält die Waffenruhe in Nahost?

Hoffnung ist das Gefühl, was viele äußern. Hoffen auf Touristen, Hoffen auf ein friedliches Fest, Hoffen auf die Einhaltung der Waffenruhe. Der Bürgermeister der Stadt selbst hofft, dass die Festlichkeiten Menschen aus den palästinensischen Gebieten und von außerhalb anziehen.

Wir sind sehr optimistisch, denn nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, auch wenn es vor Ort noch nicht vollständig umgesetzt wird, spüren wir eine positive Stimmung. „ Maher Nicola Canawati, Bürgermeister von Bethlehem

Offiziell gilt eine Waffenruhe in Gaza, trotzdem sind die Menschen nicht in Sicherheit. Kampfhandlungen, Kälte und Hunger gehören weiterhin zum Alltag. 20.12.2025 | 0:23 min

Kirche mahnt zur Vorsicht

Am Dienstag hatten auch die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem in ihrer Weihnachtsbotschaft die Hoffnung auf Frieden für Nahost geäußert, zugleich aber zur Vorsicht gemahnt.

"Während wir uns in diesem Jahr darüber freuen, dass ein Waffenstillstand es vielen unserer Gemeinden ermöglicht hat, die Freuden von Weihnachten öffentlicher zu feiern, beherzigen wir dennoch die Warnung des Propheten Jeremia vor denen, die 'Friede, Friede' sagen, 'wenn doch kein Friede ist'", heißt es in der am Dienstag vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) in Genf verbreiteten Botschaft.

