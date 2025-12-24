Nahost: Christen feiern wieder Geburt von Jesus in Bethlehem

Christen feiern während Waffenruhe:Ein Weihnachtsfest voller Hoffnung in Bethlehem
Seit mehr als zwei Monaten herrscht in Nahost eine Waffenruhe. Erstmals seit 2023 können Christen wieder Weihnachten feiern. Doch es ist anders als vor dem Krieg.
Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche in Bethlehem steht in diesem Jahr erstmals wieder ein großer Weihnachtsbaum. Zwei Jahre lang war das anders. Aber normal ist dieses Weihnachtsfest für viele Christen in der Geburtsstadt Jesu Christi nicht. Zu groß der Schmerz nach zwei Jahren Krieg zwischen Israel und der Hamas, zu präsent das Leid der Palästinenser, zu fragil wirkt die Waffenruhe.
Erstmals seit Ende des verheerenden Krieges feiern Christen im Heiligen Land wieder Weihnachten. Vor der Geburtskirche wird an diesem Mittwoch nach der traditionellen Prozession von Jerusalem nach Bethlehem auch die Mitternachtsmesse gefeiert. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, wird erwartet.
Hoffnung auf Tourismus
Die Jahrtausende alte Stadt lebt von Reisenden, Pilgern, Touristen. Die Hoffnung ist groß, dass sie nach Pandemie und Krieg zurückkommen werden. Das israelische Tourismusministerium rechnet zu Weihnachten mit rund 40.000 christlichen Pilgern. Für viele Geschäfte, Restaurants und Angestellte kommt das allerdings zu spät.
Mohammad Sobh, der einen Souvenirladen in der Stadt betreibt, erzählt, dass nur noch ein Bruchteil der früheren ausländischen Touristen käme. Er bleibe aber hoffnungsvoll.
Hält die Waffenruhe in Nahost?
Hoffnung ist das Gefühl, was viele äußern. Hoffen auf Touristen, Hoffen auf ein friedliches Fest, Hoffen auf die Einhaltung der Waffenruhe. Der Bürgermeister der Stadt selbst hofft, dass die Festlichkeiten Menschen aus den palästinensischen Gebieten und von außerhalb anziehen.
Kirche mahnt zur Vorsicht
Am Dienstag hatten auch die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem in ihrer Weihnachtsbotschaft die Hoffnung auf Frieden für Nahost geäußert, zugleich aber zur Vorsicht gemahnt.
"Während wir uns in diesem Jahr darüber freuen, dass ein Waffenstillstand es vielen unserer Gemeinden ermöglicht hat, die Freuden von Weihnachten öffentlicher zu feiern, beherzigen wir dennoch die Warnung des Propheten Jeremia vor denen, die 'Friede, Friede' sagen, 'wenn doch kein Friede ist'", heißt es in der am Dienstag vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) in Genf verbreiteten Botschaft.
