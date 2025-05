Evangelische Kirche - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ist eine Gemeinschaft aus 20 Kirchen und hat ihren Sitz in Hannover. Sie engagiert sich besonders für die Seenotrettung und das Kirchenasyl. Unabhängig davon belasten Missbrauchsfälle ihr Ansehen, ähnlich wie in der katholischen Kirche . ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Interviews zur evangelischen Kirche im Überblick.