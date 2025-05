Fußball-Europameisterschaft 2025 der Frauen

Die Fußball-Europameisterschaft 2025 der Frauen findet alle vier Jahre statt und wird von der UEFA organisiert. Es treten die besten Frauen-Nationalmannschaften Europas gegeneinander an. Das Turnier wurde erstmals 1984 ausgetragen. Die EM 2025 findet in der Schweiz statt. ZDFheute informiert zur Frauen Fußball-EM aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos in der Übersicht.