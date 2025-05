Schwarz-rote Koalition - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

CDU, CSU und SPD einigen sich nach Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag für eine schwarz-rote Koalition. An den Koalitionsverhandlungen waren unter anderem von der Union Friedrich Merz und Markus Söder sowie Saskia Esken und Lars Klingbeil von den Sozialdemokraten beteiligt. Zuletzt regierte Schwarz-Rot unter dem Kabinett von Angela Merkel in den Jahren 2018 bis 2021. Im Mai 2025 fand der Regierungswechsel von der ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene zur schwarz-roten Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz statt. ZDFheute informiert zur schwarz-roten Koalition aktuell: News, Videos und Hintergründe in der Übersicht.