Karsten Wildberger: Wer ist der neue Digitalminister?

Karsten Wildberger ist aktuell Geschäftsführer der Media-Saturn-Holding, wechselt aber nun in die Politik - als Digitalminister unter Friedrich Merz.

"Die Entscheidungen finden durchweg Anklang an der Börse und bei Wirtschaftsverbänden. Die Erwartungen sind nun natürlich hoch", sagt Stephanie Barrett an der Frankfurter Börse.

Als Vorstandschef des Ceconomy Konzerns (Düsseldorf) und Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding mit rund 1.000 Märkten in vielen Ländern bringt der 56-Jährige einschlägige Praxiserfahrung mit. In den vergangenen Jahren gehörte die digitale Transformation in Wirtschaft und Unternehmenswelt zum Kern seiner Tätigkeiten.