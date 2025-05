Müntefering bei "Lanz": SPD kann Klingbeil dankbar sein

Das SPD-Urgestein räumte ein: "Ich hatte an dem Wahlabend Angst, dass wir in ein Loch fallen, weil da keiner ist, der das Ganze wirklich erklärt. Olaf Scholz hat das nicht gemacht an dem Abend. Ich bin dem Lars dankbar dafür, und die Partei kann es sein, dass er gesagt hat: 'Ich gehe da rein.'"